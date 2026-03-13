Colombia

Claudia López llegó en bicicleta a la Registraduría para inscribirse como candidata presidencial: “Mañanita fría, cafecito caliente”

El lanzamiento de la campaña se realizó en Bogotá, donde la aspirante y su fórmula vicepresidencial enfatizaron en la importancia de priorizar temas como educación, salud, seguridad y el cuidado de las mujeres en su agenda

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El inicio de la contienda fue marcado por mensajes que llaman a superar divisiones entre sectores políticos y a centrar esfuerzos en necesidades como el bienestar público, el acceso a medicamentos y la protección de derechos de las mujeres - crédito equipo de prensa Claudia López

El comienzo de la campaña presidencial quedó marcado este viernes 13 de marzo, cuando Claudia López, candidata presidencial en 2026, realizó la inscripción oficial acompañada de su fórmula vicepresidencial, Leonardo Huertas, y se movilizó en bicicleta hasta la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá.

López inició su camino a la Registraduría en bicicleta, recogiendo a Leonardo Huertas antes de trasladarse juntos a la sede electoral.

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Bueno, aquí vamos como nos gusta. Mañanita fría, cafecito caliente, bici, a inscribirnos en la Registraduría”, expresó Claudia López al inicio de la jornada. La candidata relató: “Vamos a ir a recoger a nuestra fórmula (Leonardo Huertas) vicepresidencial para llegar en bici, como nos gusta, a la Registraduría”.

“Una nueva historia para Colombia”, la propuestas de Claudia López

Durante el acto, López hizo un llamado a dejar atrás la confrontación y a construir una nueva etapa en la política: “A escribir una nueva historia para Colombia”. Recalcó que “una historia donde la presidencia sea para las soluciones de la gente, no para las peleas de los políticos”.

La aspirante oficializó su postulación
La aspirante oficializó su postulación acompañada de Leonardo Huertas, con quien se dirigió en bicicleta a la Registraduría Nacional, como parte de una estrategia para enfatizar el protagonismo ciudadano y propuestas enfocadas en servicios clave - crédito @ClaudiaLopez / X

La candidata enfatizó su propuesta de gobierno enfocada en atender las necesidades reales de la ciudadanía. “Para tener medicamentos, para tener mejor educación, para tener seguridad en los barrios, para tener cuidado para las mujeres”, subrayó.

Educación, salud y seguridad en el eje de campaña

Tras completar el proceso de inscripción, López destacó que su programa prioriza el acceso a medicamentos y servicios de salud como temas centrales. Agregó que considera esencial impulsar la “mejor educación” y fortalecer la seguridad en los barrios.

El “cuidado para las mujeres” es otro de los pilares de su agenda, consolidando así los puntos fundamentales de la campaña para 2026.

Con este inicio de campaña, marcado por el contacto directo con la gente, Claudia López planteó abrir una nueva etapa que busque soluciones reales a las necesidades y sueños de la población colombiana.

El recorrido hasta la sede
El recorrido hasta la sede electoral destacó una apuesta por mayor cercanía con la ciudadanía, mientras la propuesta de gobierno hizo énfasis en satisfacer demandas sociales prioritarias y fomentar un ambiente político centrado en soluciones - crédito captura de pantalla Claudia López / X

Soy la hija de una maestra. Soy la mayor de seis hermanos. Soy una mujer hecha a pulso. Esa es mi vida. Yo sé lo que significa trabajar duro, abrirse camino, cuidar, responder, equivocarse, levantarse y seguir. Sé lo que es sentir el peso del clasismo, del machismo, de la homofobia y del abuso de poder”. La exalcaldesa de Bogotá afirmó conocer de primera mano el esfuerzo de abrirse camino y enfrentar prejuicios.

Primer paso en su aspiración presidencial

En un mensaje publicado en X, Claudia López confirmó que junto a Leonardo Huerta inicia una nueva etapa política bajo el lema #UnaNuevaHistoria. La exmandataria capitalina afirmó: “Sé lo que significa trabajar duro, abrirse camino, cuidar, responder, equivocarse, levantarse y seguir”. López enfatizó que su propuesta buscará una candidatura humana, con la vida como eje central, y con fortaleza para enfrentar a los sectores de poder.

Oficialmente, la candidata presidencial Claudia
Oficialmente, la candidata presidencial Claudia López, junto a su fórmula vicepresidencial, Leonardo Huertas - crédito Claudia López / X

Así quedaron las fórmulas presidenciales para las elecciones 2026

  • Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: La senadora del Centro Democrático eligió al exdirector del DANE como su fórmula vicepresidencial tras ganar la consulta de centroderecha.
  • Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo: El abogado e independiente (respaldado por Salvación Nacional) inscribió su candidatura junto al exministro de Hacienda.
  • Iván Cepeda y Aida Quilcué: El candidato del oficialismo y representante de la izquierda compite junto a la lideresa indígena y senadora.
  • Sergio Fajardo y Edna Bonilla: El exgobernador de Antioquia presentó a la exsecretaria de Educación de Bogotá como su coequipera.
  • Roy Barreras y Martha Lucía Zamora: El actual embajador y candidato por “La Fuerza” anunció a la abogada y jurista como su fórmula.
  • Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas: El político de centroderecha oficializó su candidatura junto a la empresaria.
  • Luis Gilberto Murillo y Luz María Zapata: El exembajador y exministro va acompañado por la politóloga y actual directora de Asocapitales.
  • Mauricio Lizcano y Luis Carlos Reyes: El exministro inscribió su movimiento junto al actual director de la DIAN como su fórmula.
  • Juan Fernando Cristo y Norma Vera: El exministro del Interior anunció a la defensora de derechos humanos como su compañera de fórmula.
  • Clara López y María Consuelo del Río: La senadora presentó a su coequipera para la contienda presidencial. 

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