Cathy Juvinao aplaudió que Juan Daniel Oviedo no escogiera el camino “fácil” hacia la Vicepresidencia: “Eligió el desafío mayor”

Juan Daniel Oviedo tiene varios desafíos en su camino a la Vicepresidencia, retos que Cathy Juvinao señaló - crédito @CathyJuvinao/X - Juan Daniel Oviedo/Facebook

Juan Daniel Oviedo provocó diversas reacciones tras anunciarse como compañero de fórmula de la candidata presidencial Paloma Valencia por el Centro Democrático. La designación no solo despertó interés mediático, sino que provocó la opinión de distintos sectores, como ocurrió con Cathy Juvinao, del Partido Verde, que hizo un análisis en sus redes sociales.

El 12 de marzo, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo confirmaron su alianza política ante la ciudadanía, pero se espera que la inscripción formal ante la Registraduría Nacional del Estado Civil se realice este 13 de marzo, consolidando la fórmula que competirá en los próximos comicios.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde su cuenta en la red social X, Cathy Juvinao, representante a la Cámara reelecta, compartió una reflexión en la que destacó que la decisión de Juan Daniel Oviedo no respondía a la opción más sencilla ni a un cálculo estrictamente electoral.

Juan Daniel Oviedo aceptó ser la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia para las elecciones de 2026 - crédito @PalomaValenciaL/X

Cathy Juvinao calificó de “valiente” la apuesta política de Juan Daniel Oviedo

Recordó que, desde que se mencionó la posibilidad de que él acompañara a Valencia, surgieron comentarios sobre la conveniencia de que esperara y se lanzara a la Alcaldía de Bogotá; la congresista destacó que, a pesar de estas opiniones, Juan Daniel Oviedo eligió enfrentar un desafío mayor.

“Lo más fácil para Oviedo habría sido ir por la alcaldía de Bogotá, pero eligió el desafío mayor: apostarle a ser el líder que puede poner a dialogar a todos los sectores en un país altamente polarizado", escribió la legisladora.

Juvinao añadió que el líder deberá enfrentarse a este reto político “abriendo conversaciones improbables y buscando lo mejor de cada uno, aun cuando a la mayoría de ciudadanos en este momento les resulte más cómodo y emocionante habitar la política desde un bando que le declara la guerra al otro. Al mejor estilo Mockus”.

Cathy Juvinao reflexionó sobre la decisión de Juan Daniel Oviedo de ser fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia - crédito @CathyJuvinao/X

Aunque Juvinao no especificó a qué se refería con la referencia a Antanas Mockus, lo cierto es que el político se consolidó como un símbolo de la “no violencia” y la educación ciudadana en Colombia. Su rechazo a las llamadas “guerras políticas” no se limitó a un repudio a la confrontación física, sino que cuestionó la manera en que los políticos se relacionan entre ellos.

Por otro lado, la representante a la Cámara planteó interrogantes sobre la efectividad de esta apuesta. Señaló que, en una Colombia dividida, asumir el papel de puente entre distintos sectores políticos podría ser un camino arriesgado, igualmente una oportunidad para generar cambios significativos.

“¿Es rentable electoralmente apuntarle al milagro de la reconciliación, de la cooperación y de la acción colectiva en esta Colombia dividida? ¿Será posible que Oviedo, con su personalidad única y su generosidad y alegría características, pueda ablandar las barreras que impiden la conversación entre el uribismo y el petrismo?”, cuestionó.

De acuerdo con Cathy Juvinao, Juan Daniel Oviedo deberá abrir conversaciones improbables y buscar lo mejor de cada sector, siguiendo a Antanas Mockus - crédito Colprensa

La congresista se mostró enérgica por ver el camino político de Juan Daniel Oviedo

Juvinao añadió que la relevancia de la elección de Oviedo va más allá de lo inmediato y se centra en la necesidad de fomentar líderes capaces de unir y generar diálogo entre diferentes sectores sociales.

Por lo que la congresista consideró que el verdadero cambio en el país dependerá de quienes opten por la cooperación en lugar de la confrontación permanente.

“La decisión de Oviedo en este contexto me parece increíblemente corajuda y valiente. Qué maravillosa tarea la que tiene”, concluyó la congresista en su post de X.

La congresista Cathy Juvinao señaló los retos de Juan Daniel Oviedo en su camino hacia la Vicepresidencia al lado de Paloma Valencia - crédito @cathy_juvinao/Instagram

La reflexión de Juvinao provocó comentarios en distintos ámbitos, pues muchos usuarios de las redes sociales reconocen que su posición invita a pensar más allá de los intereses partidistas y a poner atención en la importancia de construir puentes entre sectores opuestos.

La expectativa ahora se centra en cómo Juan Daniel Oviedo desarrollará su papel en la campaña y si su estrategia para fomentar el diálogo logrará superar las barreras tradicionales de la política colombiana.