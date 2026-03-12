Colombia

Wadith Manzur se entregó al CTI por la investigación de la Ungrd y quedó recluido en el búnker de la Fiscalía en Bogotá

El congresista del Partido Conservador acató la orden de la Corte Suprema de Justicia y compareció ante las autoridades judiciales; tras su presentación voluntaria, fue trasladado a las instalaciones del ente acusador en la capital del país mientras continúa el proceso en su contra

Manzur es una de las fichas claves en el escándalo de la Ungrd - crédito Colprensa/Senado

El senador Wadith Manzur, del Partido Conservador Colombiano, se puso a disposición del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y permanece en el búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá.

Esto ocurre luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su detención preventiva en el marco de la investigación por presunta corrupción relacionada con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La orden judicial se da en un proceso que investiga posibles irregularidades en la asignación de contratos y recursos públicos ligados a esa entidad.

De acuerdo con el expediente, los hechos bajo análisis habrían ocurrido en el segundo semestre de 2023, cuando Manzur hacía parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

Según la investigación, el congresista habría aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito impulsadas por el Gobierno.

A cambio, se habrían promovido contratos de interventoría y obras públicas que, en conjunto, alcanzarían cerca de 92.000 millones de pesos en municipios de los departamentos de Córdoba, Arauca y Bolívar.

Según la investigación, Wadith Manzur habría participado en la gestión de conceptos sobre créditos públicos que luego derivaron en contratos de obras por cerca de 92.000 millones de pesos - crédito Wadith Manzur

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López, declaró ante la Fiscalía que inicialmente la interlocución entre el Gobierno y el Congreso sobre estos recursos era realizada por la representante Karen Manrique.

Sin embargo, posteriormente Manzur habría asumido ese rol junto a ella en la tramitación de asignaciones y proyectos.

Dentro de las diligencias también se menciona una reunión realizada el 15 de diciembre de 2023 en el despacho del entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco, en la que se habrían discutido proyectos y contratos para municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar.

Lo que escribió Manzur el 11 de marzo

Un día antes de que se hiciera efectiva la orden de detención, el 11 de marzo, el senador Wadith Manzur se pronunció públicamente a través de sus redes sociales sobre la investigación.

Manzur afirmó que respeta la decisión judicial y que se pondrá a disposición de las autoridades. - crédito @wmanzur/X

“Siempre he actuado con transparencia y respeto por la ley. Atenderé los llamados de la justicia y confío en que podré demostrar mi inocencia”, escribió el congresista en una publicación difundida en su cuenta oficial.

En el mismo mensaje, Manzur señaló que estaba dispuesto a comparecer ante las autoridades para esclarecer los hechos relacionados con el caso que investiga la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

La posición del Partido Conservador

El senador Wadith Manzur, del Partido Conservador Colombiano, obtuvo cerca de 134.000 votos en las elecciones legislativas del 8 de marzo del 2026.

Frente a la controversia, el veedor nacional del partido, Juan Pablo Cepero, explicó en entrevista con La FM que la colectividad debe actuar dentro del marco jurídico vigente.

“Mientras no exista una condena firme, no se puede actuar de otra manera”, señaló el dirigente, al explicar que la colectividad está obligada a respetar la presunción de inocencia y el debido proceso.

El representante Wadith Manzur fue mencionado por su partido tras la decisión de la Corte Suprema en el proceso por el escándalo de la UNGRD. - crédito Cámara de Representantes y Partido Conservador

Cepero también recordó que la Ley 1475 de 2011 establece que quienes ocupan cargos de elección popular y buscan la reelección deben hacerlo por el mismo partido que los avaló previamente. Según indicó, esta disposición se relaciona con el derecho constitucional de los ciudadanos a elegir y ser elegidos.

Posibles sanciones internas y la figura de la “silla vacía”

El dirigente agregó que el partido solo podrá activar mecanismos disciplinarios internos cuando exista una decisión judicial en firme. En ese escenario, la veeduría tendría la facultad de suspender al militante y trasladar el caso al Consejo de Control Ético del partido, instancia encargada de determinar eventuales sanciones.

Entre las medidas contempladas en los estatutos de la colectividad está incluso la expulsión del implicado, dependiendo del resultado del proceso judicial.

El caso también ha puesto sobre la mesa la posible aplicación de la figura constitucional de la “silla vacía”, que impediría que el partido designe un reemplazo para la curul si se comprueba que los hechos investigados están relacionados con delitos contra la administración pública

