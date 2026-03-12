Colombia

Paloma Valencia ya tiene fórmula vicepresidencial: Juan Daniel Oviedo será su compañero en primera vuelta presidencial

La candidata Paloma Valencia compartió el video en su cuenta oficial de X, en la que da la bienvenida a Oviedo como su fórmula vicepresidencial

La candidata presidencial le dio la bienvenida a Juan Daniel Oviedo en su casa con el mensaje: “Bienvenido, vicepresidente” - crédito suministrada

Aunque la candidata Paloma Valencia tenía previsto anunciar a su fórmula vicepresidencial al mediodía de este jueves 12 de marzo de 2026, ya se confirmó que Juan Daniel Oviedo, segundo en la Gran Consulta por Colombia, será su compañero de campaña para la primera vuelta presidencial, programada para el 31 de mayo.

La designación de Oviedo se conoció después de la publicación de un video en el que la candidata lo recibió en su casa con el mensaje: “Bienvenido, vicepresidente”.

La candidata Paloma Valencia compartió el mismo video en su cuenta oficial de X, en la que le da nuevamente la bienvenida a Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial.

Paloma Valencia confirmó en su cuenta oficial de X que Juan Daniel Oviedo será su f´rmula vicepresidencial - crédito @PalomaValencia/XL

En el video se observa la llegada del excandidato presidencial (que obtuvo más de un millón de votos en la Gran Consulta por Colombia) a la residencia de Paloma, donde lo abraza y le dice “bienvenido señor vicepresidente”.

Juan Daniel Oviedo expresó su emoción y agradeció a Paloma Valencia por escogerlo como su fórmula vicepresidencial.

La comunicación entre Lula da

