Sofía Vergara compartió un TBT de los Premios Óscar donde se lo pasó a lo grande: ¡Hagámoslo de nuevo!"

Sofía Vergara protagonizó las fotos más virales de la fiesta de los Premios Óscar 2025, acompañada de Heidi Klum

Sofía Vergara fue tendencia en marzo de 2025 tras protagonizar algunas de las imágenes más comentadas de la fiesta posterior a la ceremonia de los Premios Óscar de ese año.

La actriz colombiana asistió a la tradicional after party organizada por Vanity Fair, bajo la dirección de Radhika Jones, en el Centro Wallis Annenberg para las Artes Escénicas en Beverly Hills. Durante la velada, compartió momentos con celebridades, particularmente con Heidi Klum, con quien posó para fotos y compartió un baile.

Ese día, Vergara eligió un vestido con detalles cut-out de la diseñadora Celia Kritharioti, destacando su figura y atrayendo la atención de los presentes. Su presencia dejó varios instantes destacados que circularon ampliamente en redes en su día.

Ahora que se acerca la gala 98 el próximo domingo 15 de marzo, la colombiana aprovechó la ocasión para subir algunas imágenes de dicha celebración, donde la “Toty” estuvo acompañada no solo de Klum, sino de figuras como Jeff Bezos, Ricky Martin, y su pareja de entonces, Justin Saliman.

Sofía Vergara le hizo una sugerente invitación a Heidi Klum al compartir algunos recuerdos de su fiesta en los Óscar 2025, y se llevó una sorpresa del mismo tono de su amiga y compañera en America's Got Talent

Con la etiqueta de TBT, mostró tres momentos concretos de esa fiesta: el primero fue una foto acompañada de Klum, en una actitud abiertamente distendida mientras Sofía sostenía un vaso con lo que parece ser una bebida alcohólica, el segundo fue un video en el que aparecía bailando en una pista que lucía especialmente vacía, sugiriendo que aguantó hasta altas horas de la madrugada en pie durante la rumba; mientras que el tercero fue una selfie de Sofía.

El recuerdo vino acompañado de una sugerente invitación de la colombiana a Klum, con la que comparte pantalla en las grabaciones de America’s Got Talent. “Hagámoslo de nuevo”, escribió, dejando claro que fue una fiesta a la altura de sus espectativas. La alemana, reconocida top model, no tardó en responder de manera igualmente sugerente: “Ok, tienes una cita.... ¿Deberíamos compartir el coche?“, expresó.

Los comentarios no tardaron en aparecer, celebrando la belleza de ambas mujeres, pero particularmente de la colombiana. Cabe señalar que, hasta el momento, la “Toty” no ha confirmado su presencia entre los famosos que estarán presentes en la gala del próximo domingo.

Los comentarios sobre la figura de Sofía Vergara en los Óscar 2025

Sofía Vergara llamó la atención en fiesta de los Premios Óscar 2025 por posar junto a Heidi Klum y lucir su nueva figura más voluptuosa

Más allá del buen rato que pasó la actriz durante el festejo exclusivo, durante la semana posterior comenzaron a circular fotos de la “Toty” que generaron comentarios encontrados, a tal punto que se le señaló que había subido de peso y no tenía una figura tan delineada como acostumbraba.

Eso llevó a que unos días después la propia Vergara hiciera referencia a los comentarios sobre su físico con una publicación en Instagram donde bromeó acerca de su aumento de peso. “Alguien se ha estado tomando toda la sopita…”, escribió, recibiendo mensajes de apoyo y admiración de sus seguidores, quienes destacaron su autenticidad y carisma.

Usuarios en redes sociales elogiaron su respuesta y resaltaron la importancia de la diversidad de cuerpos, además de reafirmar a Vergara como figura de referencia y empoderamiento. Expresiones como “Sofía es todo lo que está bien” y “eres un mujerón” reflejaron la admiración de sus fans.

Sofía Vergara le hizo severa corrección a un paparazzi durante la Semana de la Moda de París

La actriz ignoró el llamado de los reporteros gráficos hasta que uno de ellos afirmó que era "mexicana"

Durante la semana, la colombiana dio de qué hablar por un episodio que se hizo viral, debido a su sorpresiva y vehemente reacción al comentario de un fotógrafo que intentaba captar su atención cuando asistía a uno de los eventos de la cita parisina.

Mientras caminaba frente a las cámaras y era abordada por los reporteros gráficos presentes, uno de ellos la llamó “mexicana” para lograr que mirara hacia su lente. La respuesta de la barranquillera no se hizo esperar: sin dejar de caminar rumbo a su destino, corrigió al fotógrafo y respondió con firmeza que era “¡Colombiana!”.

El breve intercambio quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la reacción de la actriz y la interpretaron como una muestra de orgullo por sus orígenes, algo que fue ampliamente celebrado.