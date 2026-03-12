Colombia

Procuraduría investigará a cuatro jurados de votación por posibles irregularidades en entrega de resultados

Según el Ministerio Público, los cuatro jurados habrían incurrido en inconsistencias durante el proceso de conteo de los votos en Barranquilla

Guardar
De acuerdo con la Procuraduría
De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, para el Senado, el formulario E-11 consignaba 183 ciudadanos habilitados para sufragar, mientras que el E-14 registró 290 sufragantes - crédito Ernesto Guzmán/EFE

La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra cuatro jurados de votación en Barranquilla por presuntas irregularidades en la entrega de resultados de las elecciones de Senado y Cámara, realizadas el 8 de marzo de 2026.

Según el Ministerio Público, la pesquisa se debe a diferencias significativas encontradas en los formularios electorales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el proceso, según la Procuraduría, identificó que en dichos registros aparecieron más sufragantes en los formularios finales que los previamente habilitados para votar, lo que llevó a la destrucción de los votos excedentes.

“La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria a cuatro particulares que ejercieron como jurados de votación en la zona 11, puesto 3 mesa 11 del distrito de Barranquilla, durante las Elecciones de Senado y Cámara de Representantes del pasado ocho de marzo de 2026, por presuntas irregularidades en la entrega de resultados”, indicó el Ministerio Público.

En el proceso, según la
En el proceso, según la Procuraduría, identificó que en dichos registros aparecieron más sufragantes en los formularios finales que los previamente habilitados para votar, lo que llevó a la destrucción de los votos excedentes - crédito Colprensa

Entre los jurados investigados se encuentran Javier Fonseca Villanueva, Sandra Milena Henao Nieto, Jerson Yesid Rengifo Consuegra y Caterine Martínez Villegas. La revisión del caso estará a cargo de la Procuraduría Regional de Instrucción Atlántico, de acuerdo con la información entregada por el Ministerio Público.

Diferencias en los formularios electorales y votos incinerados

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, para el Senado, el formulario E-11 consignaba 183 ciudadanos habilitados para sufragar, mientras que el E-14 registró 290 sufragantes. Esto originó una diferencia de 107 votos que debieron ser incinerados conforme a la normativa.

“La entidad señaló que, al parecer, al revisar los formularios electorales correspondientes a la elección de Senado se observó que en el formulario E-11 estaban habilitados para votar 183 ciudadanos; sin embargo, al verificar el E-14 se evidenció el registro de 290 sufragantes, generándose una diferencia de 107 votos, los cuales debieron ser incinerados”, expresó la Procuraduría.

En el caso de la Cámara de Representantes, se repitió la discrepancia: el formulario E-11 tenía la misma cantidad de habilitados, pero el E-14 sumó 395 sufragantes, generando una diferencia de 212 votos incinerados de acuerdo con el procedimiento electoral, detalló la entidad.

“Con respecto a la Cámara de Representantes, el Ente de control indicó que se encontró que en el formulario E-11 figuraban el mismo número de ciudadanos habilitados para sufragar, y que en el formulario E-14 aparecieron consignados 395 sufragantes, generándose una diferencia de 212 votos que, al igual que en el caso anterior, debieron ser incinerados”, afirmó el Ministerio Público.

La entidad precisó que estas divergencias sustanciales en los formularios motivaron la apertura de la investigación disciplinaria y la destrucción de los votos no justificados.

Próximas etapas del proceso disciplinario

La Procuraduría ordenó a la Procuraduría Regional de Instrucción Atlántico reunir pruebas documentales para esclarecer los hechos y determinar la razón de las discrepancias en el conteo.

“Por los hechos mencionados, el Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas documentales, con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los presuntos hechos objeto de la presente actuación procesal”, aseveró la Procuraduría.

La Procuraduría ordenó a la
La Procuraduría ordenó a la Procuraduría Regional de Instrucción Atlántico reunir pruebas documentales para esclarecer los hechos y determinar la razón de las discrepancias en el conteo - crédito Procuraduría

El caso continuará en fase investigativa, centrado en recolectar información que ayude a establecer las circunstancias en las que ocurrieron las presuntas irregularidades, de modo que se puedan definir eventuales responsabilidades.

Si los cuatro jurados de votación de Barranquilla son declarados culpables por la Procuraduría General de la Nación, podrían enfrentar sanciones como destitución, inhabilidad para ejercer cargos públicos, suspensión temporal y multas, según la gravedad de la falta.

Si los cuatro jurados de
Si los cuatro jurados de votación de Barranquilla son declarados culpables por la Procuraduría General de la Nación, podrían enfrentar sanciones como destitución, inhabilidad para ejercer cargos públicos, suspensión temporal y multas, según la gravedad de la falta - crédito Sergio Acero/Colprensa

Además, quedarían registrados antecedentes disciplinarios que dificultarían su acceso a empleos estatales. Si se detectan delitos, el caso podría pasar a la Fiscalía y derivar en procesos penales, con riesgo de prisión. Estas acciones buscan garantizar la transparencia y la legalidad en los procesos electorales, así como prevenir futuras irregularidades en la entrega de resultados en comicios.

Temas Relacionados

Investigación jurados de votaciónJurados de votaciónInvestigación ProcuraduríaElecciones ColombiaElecciones 2026Fraude electoralColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados Chontico Día: último sorteo del jueves 12 de marzo de 2026

Conoce los números sorteados en una las loterías más populares del sur del país

Resultados Chontico Día: último sorteo

Activista explicó cómo funciona el sistema de reposición de votos, tras el anuncio del electo representante Daniel Briceño que generó confusión

La periodista e ‘influencer’ Laura Camila Vargas explicó que no se debe resaltar la acción anunciada por Briceño, ya que forma parte de lo que, en teoría, corresponde a su ejercicio electoral

Activista explicó cómo funciona el

Independiente Medellín vs. Club Atlético Juventud - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de la fase 3 de la Copa Libertadores

El equipo antioqueño empató a un gol en el partido de ida jugado en el Gran Parque Central de Montevideo, Uruguay y definirá su clasificación a la fase de grupos en condición de local

Independiente Medellín vs. Club Atlético

Paloma Valencia confirmó que irá a las elecciones en fórmula con Juan Daniel Oviedo: “Bienvendio señor vicepresidente”

La candidata Paloma Valencia compartió el video en su cuenta oficial de X, en la que da la bienvenida a Oviedo como su fórmula vicepresidencial

Paloma Valencia confirmó que irá

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo hicieron su primera aparición tras el anuncio de fórmula presidencial: estas fueron sus palabras

La nueva dupla aseguró que no dejarán a un lado sus diferencias sobre el acuerdo de paz en el 2016 y la JEP, pero que predominarán los consensos con el exdirector del Dane

Paloma Valencia y Juan Daniel
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta máxima en Catatumbo y

Alerta máxima en Catatumbo y sur del Cesar: Defensoría advierte riesgo inminente por guerra entre grupos armados

Comunidad sufrió daños en las viviendas tras el operativo militar en el que murió alias Ramiro en Ituango, Antioquia

Evacuados nueve heridos tras combates entre grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta: esto dijo la Defensoría del Pueblo

Cayó alias Mosca: explosivista del bloque Jorge Suárez Briceño y hombre de confianza de alias Calarcá

Tras la muerte de ‘Ramiro’ en un bombardeo del Ejército, este sería su sucesor en el frente 18 de las disidencias: ofrecen recompensa de $100 millones por su captura

ENTRETENIMIENTO

La Blanquita ‘le cantó la

La Blanquita ‘le cantó la tabla’ a Deiby Ruiz por supuestamente usar a su hijo para publicidad: “Tampoco van a lograr un peso a costa de él”

Iván Zuleta describió los últimos instantes de su sobrina Daniela y la incertidumbre por su muerte despierta preguntas: “En manos de las autoridades”

Alejandro Estrada lloró tras romper con Yuli Ruiz en ‘La casa de los famosos’: “Me estoy comiendo ese dolor”

Yina Rose desató polémica por sus críticas a Beba de la Cruz en ‘La casa de los famosos’: “No está bien de la cabeza”

Karol G tiene planeados más conciertos de su ‘Tropicoqueta Tour’ desde abril: se presentaría en Colombia a finales del 2026

Deportes

Independiente Medellín vs. Club Atlético

Independiente Medellín vs. Club Atlético Juventud - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de la fase 3 de la Copa Libertadores

Él es el miembro del cuerpo técnico de O’Higgins que agredió al entrenador del Deportes Tolima en la Copa Libertadores

Lucas González, técnico del Deportes Tolima, podría enfrentar una dura sanción tras su expulsión en la Copa Libertadores

Iván René Valenciano respaldó al Pibe Valderrama en su polémica con Jhon Jáder Durán: “Tiene los argumentos”

Croacia anunció cambios su plantilla para enfrentar a la selección Colombia en la fecha FIFA de marzo: este es el motivo