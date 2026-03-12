Colombia

Mafe Carrascal apoyó paro de maestros que tiene bloqueada a Bogotá: “Han luchado por mejorar la educación pública”

La representante a la Cámara por el Pacto Histórico señaló que la estigmatización y la ausencia de concertación han profundizado el malestar en el sector educativo

Guardar
Mafe Carrascal respaldó movilización de
Mafe Carrascal respaldó movilización de maestros y critica gestión educativa de la alcaldía de Carlos Fernando Galán - crédito @MafeCarrascal/X - Mafe Carrascal/Facebook / Montaje Infobae

La movilización docente en Bogotá el 12 de marzo de 2026 expuso numerosas quejas del magisterio contra la Administración local y su política educativa.

La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, apoyó la protesta y denunció “agravios” de la gestión del alcalde Carlos Fernando Galán y de las secretarias de Educación, Isabel Segovia y Julia Rubiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según la congresista, “la estigmatización al magisterio sindicalizado ha sido constante”, situación que, junto a otras decisiones de la administración, generó rechazo en amplios sectores educativos.

De acuerdo con Carrascal, el fin del convenio entre la Secretaría Distrital de Educación y la Secretaría de Integración Social durante el año pasado habría dejado sin empleo a cerca de 500 maestras. Además, señaló una “privatización velada” de funciones clave en la educación pública, especialmente en el nivel preescolar, a través de convenios multimillonarios con terceros.

Mafe Carrascal exigió diálogo social
Mafe Carrascal exigió diálogo social y rechazó políticas que debilitan la educación pública en Bogotá - crédito @MafeCarrascal/X

“El cierre de las Aulas de Apoyo afecta a cientos de docentes, niñas y niños con discapacidad y sus familias”, afirmó la congresista, resaltando el impacto para la comunidad educativa.

La representante también advirtió sobre el traslado de estudiantes de preescolar desde instituciones públicas hacia jardines tercerizados. “Retiran estudiantes de la escuela pública y los llevan a jardines privados”, denunció.

Según Carrascal, estas acciones responden a una política que debilita la educación pública y perjudica a los sectores más vulnerables de la ciudad. La movilización, respaldada por sindicatos y colectivos docentes, recorre el centro de Bogotá y busca visibilizar la inconformidad de los maestros ante la gestión del sector educativo.

Carrascal aseguró que “las maestras y maestros han luchado durante décadas junto a estudiantes y comunidades por mejorar la educación pública”.

Mafe Carrascal respaldó movilización docente
Mafe Carrascal respaldó movilización docente y le tiró a Carlos Fernando Galán - crédito @mafecarrascalr/Instagram y Colprensa

Durante la jornada, los manifestantes expresaron preocupación por la figura de la actual secretaria, Julia Rubiano. Según los manifestantes, persiste una política de “oponer los intereses del magisterio a los de los niños y niñas”, lo que, a su juicio, divide innecesariamente a la comunidad educativa y dificulta la construcción de consensos para el mejoramiento del sistema escolar.

Carrascal sostuvo que existe “otro camino para Bogotá, uno en el que prime el diálogo social y en el que las instituciones reconozcan a las maestras y maestros como aliados, no como enemigos”. La congresista insistió en la necesidad de fortalecer la educación pública y garantizar el empleo y la estabilidad laboral de los docentes.

Esto dijo la ADE por medio de un comunicado sobre la movilización

El magisterio de Bogotá impulsó una jornada de protesta para expresar su rechazo a las recientes prácticas administrativas implementadas en las instituciones educativas oficiales.

En un comunicado, la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE) manifestó que las nuevas directrices han incrementado los trámites, los reportes y las restricciones, limitando los espacios dedicados a la planeación pedagógica y el mejoramiento de los colegios.

Comunicado de la ADE sobre
Comunicado de la ADE sobre la movilización del 12 de de marzo de 2026 - crédito @adebogota/X

Según la organización sindical, la autonomía institucional se ve amenazada, lo que genera conflictos en el ejercicio de derechos laborales y sindicales.

Dentro de sus señalamientos, la ADE destacó el cierre de los niveles de prejardín y jardín, una medida que, en su opinión, representa un retroceso para la primera infancia.

El sindicato advirtió que esta decisión interrumpe trayectorias educativas e impacta el acceso a oportunidades desde las etapas iniciales de formación. También subrayó la preocupación por la inestabilidad de los equipos docentes, lo que podría afectar la continuidad de los procesos pedagógicos y la convivencia en los centros escolares.

La organización advirtió que la sobrecarga de trabajo y la vigilancia constante sobre las tareas docentes desgastan al personal y trasladan responsabilidades a la escuela que no solucionan problemas estructurales. Bajo este contexto, la ADE convocó a maestros, directivos, orientadores, personal administrativo, estudiantes y familias a sumarse a la jornada de paro y defender la educación pública.

La movilización arrancó a las 9:00 a. m. desde el Centro Administrativo Distrital y culminará frente a la Secretaría de Educación, con actividades culturales y organización regional por localidades.

Temas Relacionados

Mafe CarrascalCarlos Fernando GalánAlcaldía de BogotáMovilización de docentes en BogotáMovilización de magisteriosColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados Chontico Día: último sorteo del jueves 12 de marzo de 2026

Conoce los números sorteados en una las loterías más populares del sur del país

Resultados Chontico Día: último sorteo

Activista explicó cómo funciona el sistema de reposición de votos, tras el anuncio del electo representante Daniel Briceño que generó confusión

La periodista e ‘influencer’ Laura Camila Vargas explicó que no se debe resaltar la acción anunciada por Briceño, ya que forma parte de lo que, en teoría, corresponde a su ejercicio electoral

Activista explicó cómo funciona el

Independiente Medellín vs. Club Atlético Juventud - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de la fase 3 de la Copa Libertadores

El equipo antioqueño empató a un gol en el partido de ida jugado en el Gran Parque Central de Montevideo, Uruguay y definirá su clasificación a la fase de grupos en condición de local

Independiente Medellín vs. Club Atlético

Paloma Valencia confirmó que irá a las elecciones en fórmula con Juan Daniel Oviedo: “Bienvendio señor vicepresidente”

La candidata Paloma Valencia compartió el video en su cuenta oficial de X, en la que da la bienvenida a Oviedo como su fórmula vicepresidencial

Paloma Valencia confirmó que irá

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo hicieron su primera aparición tras el anuncio de fórmula presidencial: estas fueron sus palabras

La nueva dupla aseguró que no dejarán a un lado sus diferencias sobre el acuerdo de paz en el 2016 y la JEP, pero que predominarán los consensos con el exdirector del Dane

Paloma Valencia y Juan Daniel
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta máxima en Catatumbo y

Alerta máxima en Catatumbo y sur del Cesar: Defensoría advierte riesgo inminente por guerra entre grupos armados

Comunidad sufrió daños en las viviendas tras el operativo militar en el que murió alias Ramiro en Ituango, Antioquia

Evacuados nueve heridos tras combates entre grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta: esto dijo la Defensoría del Pueblo

Cayó alias Mosca: explosivista del bloque Jorge Suárez Briceño y hombre de confianza de alias Calarcá

Tras la muerte de ‘Ramiro’ en un bombardeo del Ejército, este sería su sucesor en el frente 18 de las disidencias: ofrecen recompensa de $100 millones por su captura

ENTRETENIMIENTO

La Blanquita ‘le cantó la

La Blanquita ‘le cantó la tabla’ a Deiby Ruiz por supuestamente usar a su hijo para publicidad: “Tampoco van a lograr un peso a costa de él”

Iván Zuleta describió los últimos instantes de su sobrina Daniela y la incertidumbre por su muerte despierta preguntas: “En manos de las autoridades”

Alejandro Estrada lloró tras romper con Yuli Ruiz en ‘La casa de los famosos’: “Me estoy comiendo ese dolor”

Yina Rose desató polémica por sus críticas a Beba de la Cruz en ‘La casa de los famosos’: “No está bien de la cabeza”

Karol G tiene planeados más conciertos de su ‘Tropicoqueta Tour’ desde abril: se presentaría en Colombia a finales del 2026

Deportes

Independiente Medellín vs. Club Atlético

Independiente Medellín vs. Club Atlético Juventud - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de la fase 3 de la Copa Libertadores

Él es el miembro del cuerpo técnico de O’Higgins que agredió al entrenador del Deportes Tolima en la Copa Libertadores

Lucas González, técnico del Deportes Tolima, podría enfrentar una dura sanción tras su expulsión en la Copa Libertadores

Iván René Valenciano respaldó al Pibe Valderrama en su polémica con Jhon Jáder Durán: “Tiene los argumentos”

Croacia anunció cambios su plantilla para enfrentar a la selección Colombia en la fecha FIFA de marzo: este es el motivo