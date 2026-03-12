Mafe Carrascal apoyó paro de maestros que tiene bloqueada a Bogotá: “Han luchado por mejorar la educación pública”

Mafe Carrascal respaldó movilización de maestros y critica gestión educativa de la alcaldía de Carlos Fernando Galán - crédito @MafeCarrascal/X - Mafe Carrascal/Facebook / Montaje Infobae

La movilización docente en Bogotá el 12 de marzo de 2026 expuso numerosas quejas del magisterio contra la Administración local y su política educativa.

La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, apoyó la protesta y denunció “agravios” de la gestión del alcalde Carlos Fernando Galán y de las secretarias de Educación, Isabel Segovia y Julia Rubiano.

Según la congresista, “la estigmatización al magisterio sindicalizado ha sido constante”, situación que, junto a otras decisiones de la administración, generó rechazo en amplios sectores educativos.

De acuerdo con Carrascal, el fin del convenio entre la Secretaría Distrital de Educación y la Secretaría de Integración Social durante el año pasado habría dejado sin empleo a cerca de 500 maestras. Además, señaló una “privatización velada” de funciones clave en la educación pública, especialmente en el nivel preescolar, a través de convenios multimillonarios con terceros.

“El cierre de las Aulas de Apoyo afecta a cientos de docentes, niñas y niños con discapacidad y sus familias”, afirmó la congresista, resaltando el impacto para la comunidad educativa.

La representante también advirtió sobre el traslado de estudiantes de preescolar desde instituciones públicas hacia jardines tercerizados. “Retiran estudiantes de la escuela pública y los llevan a jardines privados”, denunció.

Según Carrascal, estas acciones responden a una política que debilita la educación pública y perjudica a los sectores más vulnerables de la ciudad. La movilización, respaldada por sindicatos y colectivos docentes, recorre el centro de Bogotá y busca visibilizar la inconformidad de los maestros ante la gestión del sector educativo.

Carrascal aseguró que “las maestras y maestros han luchado durante décadas junto a estudiantes y comunidades por mejorar la educación pública”.

Durante la jornada, los manifestantes expresaron preocupación por la figura de la actual secretaria, Julia Rubiano. Según los manifestantes, persiste una política de “oponer los intereses del magisterio a los de los niños y niñas”, lo que, a su juicio, divide innecesariamente a la comunidad educativa y dificulta la construcción de consensos para el mejoramiento del sistema escolar.

Carrascal sostuvo que existe “otro camino para Bogotá, uno en el que prime el diálogo social y en el que las instituciones reconozcan a las maestras y maestros como aliados, no como enemigos”. La congresista insistió en la necesidad de fortalecer la educación pública y garantizar el empleo y la estabilidad laboral de los docentes.

Esto dijo la ADE por medio de un comunicado sobre la movilización

El magisterio de Bogotá impulsó una jornada de protesta para expresar su rechazo a las recientes prácticas administrativas implementadas en las instituciones educativas oficiales.

En un comunicado, la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE) manifestó que las nuevas directrices han incrementado los trámites, los reportes y las restricciones, limitando los espacios dedicados a la planeación pedagógica y el mejoramiento de los colegios.

Según la organización sindical, la autonomía institucional se ve amenazada, lo que genera conflictos en el ejercicio de derechos laborales y sindicales.

Dentro de sus señalamientos, la ADE destacó el cierre de los niveles de prejardín y jardín, una medida que, en su opinión, representa un retroceso para la primera infancia.

El sindicato advirtió que esta decisión interrumpe trayectorias educativas e impacta el acceso a oportunidades desde las etapas iniciales de formación. También subrayó la preocupación por la inestabilidad de los equipos docentes, lo que podría afectar la continuidad de los procesos pedagógicos y la convivencia en los centros escolares.

La organización advirtió que la sobrecarga de trabajo y la vigilancia constante sobre las tareas docentes desgastan al personal y trasladan responsabilidades a la escuela que no solucionan problemas estructurales. Bajo este contexto, la ADE convocó a maestros, directivos, orientadores, personal administrativo, estudiantes y familias a sumarse a la jornada de paro y defender la educación pública.

La movilización arrancó a las 9:00 a. m. desde el Centro Administrativo Distrital y culminará frente a la Secretaría de Educación, con actividades culturales y organización regional por localidades.