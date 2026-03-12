Colombia

Madre de Juan Daniel Oviedo revela por qué dejó de hablarle durante su campaña política

La familia vivió momentos de tensión por la decisión del economista durante la reciente campaña electoral

Mamá de Juan Daniel Oviedo
Mamá de Juan Daniel Oviedo y él | Prensa Oviedo.

Tras las elecciones del 8 de marzo de 2026, el economista y exdirector del DANE Juan Daniel Oviedo volvió a llamar la atención pública por el resultado que obtuvo en la Gran Consulta por Colombia. El candidato logró una votación de 1.255.510 sufragios, lo que lo posicionó como una figura relevante dentro del escenario político actual.

En medio de ese nuevo protagonismo, su madre, Miriam Arango, reveló detalles sobre los sacrificios personales y económicos que implicó la campaña electoral de su hijo, citada por Semana. Las declaraciones se conocieron durante una entrevista radial en la que habló sobre las decisiones que tomó el economista para financiar su aspiración.

Arango explicó que uno de los momentos más difíciles para la familia ocurrió cuando Oviedo decidió hipotecar su vivienda para invertir sus propios recursos en la campaña política, de acuerdo con ese medio de comunicación.

Arango explicó que uno de los momentos más difíciles para la familia ocurrió cuando Oviedo decidió hipotecar su vivienda para invertir sus propios recursos en la campaña política - crédito Colprensa

La madre del economista relató que la decisión generó un fuerte desacuerdo familiar, al punto de afectar la comunicación entre ambos durante un periodo prolongado.

Según contó, el hecho de que su hijo comprometiera su patrimonio personal para financiar el proyecto político le generó preocupación y molestia.

“¿Cómo Miriam Arango no va a estar furiosa si sé que lo que él tiene lo ha conseguido con mucho trabajo, esfuerzo, ahorrando, y llega ahora, todo hipotecado? ¿Para qué? Para la campaña”, expresó Arango durante la entrevista en el programa Mañanas Blu, citada por Semana.

La madre del excandidato agregó que la situación generó un distanciamiento entre los dos durante varios meses.

“En nuestras venas no corre sangre política, yo sí estuve varios meses furiosa, no le hablaba”, manifestó la mamá de Juan Daniel Oviedo| . EFE/ Carlos Ortega

“En nuestras venas no corre sangre política, yo sí estuve varios meses furiosa, no le hablaba”, manifestó durante la conversación radial.

Arango explicó que su reacción estuvo motivada por la preocupación frente al impacto económico que la campaña podría tener en la estabilidad personal de su hijo.

En la entrevista también señaló que su familia no tiene tradición política, lo que hizo que la decisión de Oviedo generara mayor sorpresa dentro del entorno familiar.

A pesar de los desacuerdos iniciales, la madre del economista aclaró que actualmente mantiene un respaldo total hacia su hijo.

Según dijo, aunque no cuenta con recursos económicos para apoyar su carrera política, le brinda un apoyo emocional permanente.

“Yo lo seguiré apoyando hasta que Dios lo permita, porque es lo único que yo le puedo brindar… el apoyo y seguirlo”, afirmó Arango, citada por Semana.

Durante la conversación también recordó algunos aspectos relacionados con la formación académica y el desarrollo profesional de Oviedo.

Arango relató que fue ella quien lo motivó a regresar a Colombia después de terminar sus estudios de doctorado en el exterior.

Arango relató que fue ella quien lo motivó a regresar a Colombia después de terminar sus estudios de doctorado en el exterior - crédito - captura de pantalla X @JDOviedoA.

“Usted está en esa posición allá con sus doctorados y todo por Colombia. Venga, ponga su conocimiento acá”, recordó haberle dicho en ese momento.

La madre del economista también habló sobre los desafíos que ha enfrentado la familia debido a la exposición pública que ha tenido su hijo.

Entre estos, mencionó comentarios discriminatorios relacionados con la orientación sexual del excandidato.

Frente a estas situaciones, Arango lamentó el trato que algunas personas han tenido hacia él.

“Somos muy crueles los seres humanos, muy crueles”, afirmó durante la entrevista.

Las declaraciones se conocen después de la participación de Oviedo en la Gran Consulta por Colombia, en la que obtuvo una votación significativa frente a otros aspirantes.

Su desempeño electoral ha generado especulaciones sobre su futuro político.

Algunos analistas consideran que podría integrar una fórmula vicepresidencial junto a la senadora Paloma Valencia.

Otros escenarios contemplan la posibilidad de que el economista enfoque su carrera política en una futura aspiración a la Alcaldía de Bogotá.

Por ahora, su resultado en la consulta ha consolidado su presencia en el panorama político nacional y lo mantiene como una figura que seguirá generando interés en el debate público.

