Luz María Zapata, exesposa de Germán Vargas Lleras, será la fórmula vicepresidencial de Luis Carlos Murillo

Zapata había anunciado en julio de 2025 sus aspiraciones a la Presidencia, pero ahora buscará junto al excanciller y exembajador de Colombia en los EE. UU. llegar a la Casa de Nariño

Zapata tiene plazo hasta el viernes 13 de marzo de 2026 de inscribirse ante la Registraduría - créditos @luzmazapata_/IG | Cristian Bayona/Colprensa

Por medio de una publicación que compartió a través de su cuenta de Instagram, la mañana del jueves 12 de marzo se confirmó por parte de Luz María Zapata que será la fórmula vicepresidencial para los comicios del domingo 31 de marzo junto al candidato Luis Gilberto Murillo.

“Esta foto tiene un significado muy especial para mí. Es mi sobrino José María, cargado en los brazos de ese increíble ser humano que es Luis Gilberto Murillo en 2015. Lejos de pensar en ese momento, que hoy anunciamos que estaré acompañándolo como fórmula a la Vicepresidencia”, señala el mensaje por parte de Zapata, exdirectora de Asocapitales ( Asociación Colombiana de Ciudades Capitales)

En la parte final de la publicación, la fórmula vicepresidencial de Murillo, que tiene plazo máximo de realizar la inscripción ante la Registraduría Nacional del Estado Civil hasta el viernes 13 de marzo de 2026, agradeció el apoyo del excanciller y exembajador de Colombia ante los EE. UU. por el voto de confianza.

“Gracias a Mi Candidato por creer en mí, hoy no simplemente estoy es una fórmula política. Hoy estoy entrando a un equipo, a una familia que me conmueve hasta lo más profundo de mi corazón“, cierra Zapata, que al final etiquetó en el mensaje el usuario en Instagram de Murillo (@luisgmurillou).

Con esta publicación Luz María Zapata confirmó que será fórmula vicepresidencial de Luis Gilberto Murillo - crédito @luzmazapata_/IG

La politóloga y exdirectora de Asocapitales es exesposa de Germán Vargas Lleras (líder de Cambio Radical y exvicepresidente de Colombia), luego de salir del cargo había mencionado en 2025 sus intenciones de aspirar a la Presidencia, pero esto al final no se materializó y ahora buscará junto a Murillo la victoria en la contienda electoral.

El perfil de Luz María Zapata

Con más de veinte años de experiencia en el ámbito público y gremial, Luz María Zapata ha ejercido funciones de liderazgo y gestión en sectores clave del Estado Colombiano.

Durante catorce años ocupó el cargo de directora ejecutiva en la Asociación Colombiana de Empresas Licoreras (Acil), posición desde la cual fortaleció la representatividad del gremio.

En su paso por la Fundación Buen Gobierno se desempeñó como asesora en materias sociales y políticas, aportando estrategias para la gestión pública.

Zapata también Formó parte de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) como investigadora.

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) se constituyó el 31 de octubre de 2012, y Zapata ocupó la dirección de esta entidad sin ánimo de lucro por más de la mitad del tiempo que lleva creada la asociación - crédito @Asocapitales/X

El perfil académico de Pérez incluye la carrera de Ciencia Política en la Universidad de los Andes, junto con estudios complementarios en Negociación, Gestión y Liderazgo Estratégico en la misma institución. Además, se postuló al Concejo de Bogotá en dos periodos.

Sergio Fajardo también anunció a su fórmula vicepresidencial: Edna Bonilla

Edna Bonilla, exsecretaria de Educación de Bogotá, será la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo en las elecciones presidenciales de 2026.

Bonilla llega al proyecto político del docente y exalcalde de Medellín para aportar sus conocimientos y trayectoria académica, además de gestión pública para reforzar la apuesta educativa del exgobernador.

La oficialización de la candidatura se anunció el jueves 12 de marzo, día en que el binomio inscribirá su aspiración ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, paso previo a la primera vuelta presidencial fijada para el 31 de mayo de 2026.

Sergio Fajardo eligió a Edna Bonilla como su fórmula vicepresidencial para las elecciones presidenciales de 2026. - crédito EFE/ Juan Diego López y Universidad Externado

El perfil de Edna Bonilla: una carrera dedicada a la educación y la gestión pública

A lo largo de más de 25 años, Edna Bonilla Sebá ha integrado investigación académica y desempeño en cargos estatales, con un sello distintivo en el diseño y ejecución de políticas educativas.

Formada como contadora pública en la Universidad Nacional de Colombia, completó una especialización en Gerencia de Impuestos en la Universidad Externado de Colombia y un doctorado en Estudios Políticos en la misma casa de estudios, donde su tesis abordó la tributación del suelo y su impacto en la desigualdad en Colombia.

La mayor parte de su vida profesional se ha desarrollado en la academia. Desde los años noventa, Bonilla ha sido profesora asociada en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, enfocándose en temas como economía urbana, política fiscal y desarrollo territorial.

Fajardo compartió varias publicaciones en redes sociales la mañana del jueves 12 de marzo para anunciar a Edna Bonilla como su fórmula vicepresidencial - crédito @sergio_fajardo/X

Además, ocupó posiciones de liderazgo académico, entre ellas la subdirección del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) y la dirección nacional de Extensión de la propia universidad.

A esto se suma una vasta producción intelectual, con más de 50 publicaciones académicas sobre economía urbana, políticas públicas y desigualdad.

Este trabajo la consolidó como una de las referencias en materia fiscal y social del país.

Edna Bonilla se desempeñó como secretaria de Educación de Bogotá - crédito @sergio_fajardo/X

