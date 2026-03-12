Colombia

En abril comenzaría la nueva gira de Karol G ‘Tropicoqueta Tour’: se presentaría en Colombia a finales del 2026

Insiders, seguidores de la cantante y páginas en redes sociales vinculadas al equipo de la artista colombiana han dado indicios de que las fechas para un tour podrían anunciarse pronto

Guardar
Karol G lanzaría las fechas
Karol G lanzaría las fechas para Tropicoqueta tour antes de la mitad del 2026 - crédito colprensa - @karolg/ Instagram

El Mañana Será Bonito World Tour llevó a Karol G a romper récords históricos en la música latina. Entre agosto de 2023 y julio de 2024, la artista se presentó en más de 60 estadios de América y Europa, logrando cuatro fechas consecutivas agotadas en el Santiago Bernabéu de Madrid y reuniendo a más de 2,3 millones de espectadores.

La gira recaudó más de 307 millones de dólares, posicionándose como la más exitosa de una artista latina y una de las más importantes de la industria global. El impacto cultural y comercial del tour consolidó a Karol G como referente mundial, recibiendo premios y elogios tanto de la crítica como del público.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tras el cierre de esta etapa, las expectativas crecen: todo apunta a que Karol G anunciará en breve las fechas de una nueva gira, manteniendo a sus seguidores atentos a sus próximos pasos.

Mientras millones de seguidores de Karol G disfrutan en las plataformas de audio de su álbum Tropicoqueta, lanzado en junio de 2025, crecen las expectativas sobre el anuncio de una nueva gira, así como las fechas y países que visitará con su espectáculo centrado en este lanzamiento.

En medio de la espera, han surgido detalles y rumores en redes sociales, impulsados por pistas compartidas incluso por miembros del equipo de la cantante. Una de las primeras señales llegó a través de la cuenta de Music Trends, reconocida por filtrar información y novedades musicales, que adelantó: “El anuncio de la nueva gira de Karol G debe ocurrir entre este y el próximo mes (marzo-abril)”, señalando que las fechas y ciudades se darían a conocer en ese periodo.

Rumores y pistas en redes
Rumores y pistas en redes sociales, incluso compartidos por el equipo de Karol G, apuntan a que el anuncio de la gira podría ocurrir entre marzo y abril de 2026 - crédito @conciertoscolombia.oficial/ Instagram @musictrendscol/ X

A estos indicios se sumó la cuenta Conciertos Colombia, que publicó: “Karol G está de vuelta en los escenarios de Colombia y tendrá varios shows a finales de este año 2026. Pronto más info″, indicando que la artista planea presentarse en diferentes ciudades del país hacia el cierre del año.

Estos anuncios de cuentas especializadas generaron entusiasmo entre los seguidores de Karol G, quienes esperan que la próxima gira recorra ciudades y países similares a los visitados en su tour anterior.

A las filtraciones y pistas se unieron las cuentas de Bichota Records y Karolgtour en Instagram, ambas relacionadas con el equipo de la cantante, en donde publicaron una foto de Karol cuando era apenas una niña y le agregaron la descripción: “A ella le estás pidiendo otro tour que haga historia”.

Cuentas como Bichota Records y
Cuentas como Bichota Records y Karolgtour publicaron una imagen de Karol G de niña con un mensaje que dio pistas sobre el tour -crédito @bichotarecords/ Instagram

Junto a esto se une el reciente anuncio desde la cuenta de tour de Karol G, en donde promocionan la participación de la colombiana como la headliner del festival Coachella en Estados Unidos, presentaciones que están agendadas para el 12 y 19 de abril, fecha en que la cantante pisará un escenario por primera vez en 2026.

De acuerdo con comentarios de sus seguidores, existe la posibilidad de que el festival marque el inicio de la nueva gira de Karol G. Plantean que la producción y lista de canciones que presente en Coachella podría replicarse en las fechas que anuncie para su tour internacional, por lo que también cobra sentido que las fechas de la gira se revelen en abril, según lo detallaron los insiders.

Karol G es la primera
Karol G es la primera colombiana en liderar un cartel de Coachella en la historia del festival - crédito @coachella / Instagram

Sin embargo, y pese al entusiasmo de los millones de seguidores de la colombiana, esta información no ha sido completamente confirmada, por lo que se espera que el equipo sea el que revele las fechas oficiales.

Karol G es la primera latina en encabezar el cartel de Coachella

La Bichota hará historia en Coachella 2026 al convertirse en la primera artista latina en encabezar el cartel del festival californiano. El anuncio oficial se realizó junto con la revelación del lineup, donde la colombiana liderará las noches del domingo 12 y 19 de abril en el Empire Polo Club de Indio, California. Compartirá el título de headliner con Sabrina Carpenter y Justin Bieber, en un evento que también destaca la amplia presencia de talento latino.

No es la primera vez que Karol G pisa el escenario de Coachella: en 2022 fue una de las artistas principales y rindió homenaje a figuras de la música latina como Selena, Ricky Martin, Celia Cruz, Daddy Yankee y Shakira. Ahora, tras el lanzamiento de su quinto álbum, Tropicoqueta, la artista regresa para ofrecer un espectáculo que promete marcar una nueva etapa en su carrera.

Karol G estará el 12
Karol G estará el 12 y 19 de abril como headliner del festival Coachella 2026 - crédito @karolgtour/ Instagram

En medio de los rumores por el anuncio de las fechas para la gira, la cuenta de Karolgtour, compartió un video promocional en la mañana del 12 de marzo, celebrando las fechas que presentará Karol en el festival y recordando su paso por ese escenario en el 2022. “Porque el pasado estuvo una ch*mb4 pero lo que viene, ESTÁ MUCHO MEJOR 🔥 #KAROLCHELLA 2026… Lo bueno, se repite”, escribió la cuenta.

Temas Relacionados

Karol GTropicoqueta TourTropicoqueta Tour fechasTropicoqueta Tour ColombiaTropicoqueta Tour boletasTropicoqueta Tour Colombia FechasKarol G TourTropicoquetaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Alias Castor, líder de Los Costeños, fue condenado por su responsabilidad en 95 homicidios en el Altántico

La justicia dictó la condena luego de que el responsable admitiera su implicación en asesinatos y otros delitos dentro del área metropolitana de Barranquilla durante una década

Alias Castor, líder de Los

Medellín vs. Juventud EN VIVO, tercera fase previa de Copa Libertadores: siga aquí el minuto a minuto

El equipo antioqueño empató a un gol en el partido de ida jugado en el Gran Parque Central de Montevideo, Uruguay y definirá su clasificación a la fase de grupos en condición de local

Medellín vs. Juventud EN VIVO,

Nueva Zelanda se queda sin rival para el Mundial 2026: Irán no quiere participar y la FIFA queda contra las cuerdas

Pese a que el presidente Gianni Infantino informó que Estados Unidos dará garantías al equipo para jugar el torneo, la guerra es la principal causa

Nueva Zelanda se queda sin

Gustavo Petro se refirió a la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia: “No se debe faltar a ese principio”

El presidente colombiano cuestionó las declaraciones de la candidata Paloma Valencia, al calificarlas de un “engaño”

Gustavo Petro se refirió a

Feid siguió hablando del “falso tour” y posteó la lista de canciones que podrían sonar en su siguiente gira musical

El cantante colombiano volvió a sembrar expectativas al bromear sobre una gira de conciertos, mientras miles de seguidores sueñan con una próxima serie de shows globales llenos de sorpresas

Feid siguió hablando del “falso
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Castor, líder de Los

Alias Castor, líder de Los Costeños, fue condenado por su responsabilidad en 95 homicidios en el Altántico

Alerta máxima en Catatumbo y sur del Cesar: Defensoría advierte riesgo inminente por guerra entre grupos armados

Comunidad sufrió daños en las viviendas tras el operativo militar en el que murió alias Ramiro en Ituango, Antioquia

Evacuados nueve heridos tras combates entre grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta: esto dijo la Defensoría del Pueblo

Cayó alias Mosca: explosivista del bloque Jorge Suárez Briceño y hombre de confianza de alias Calarcá

ENTRETENIMIENTO

Feid siguió hablando del “falso

Feid siguió hablando del “falso tour” y posteó la lista de canciones que podrían sonar en su siguiente gira musical

Alzate hizo público video inédito con Yeison Jiménez sobre cómo compusieron ‘Mi venganza’: “Lo tenía guardado”

René Higuita, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama y Faustino Asprilla jugarán con Ronaldinho, Rivaldo y otras estrellas en este torneo internacional

Fiesta de 15 años de Isabella, la hija de Andrea Valdiri, habría costado $2.500 millones: estos son los lujos que le han dado a la menor

Lucas Arnau atropelló a su propia mascota: “Se me atravesó y lo pisé”

Deportes

Medellín vs. Juventud EN VIVO,

Medellín vs. Juventud EN VIVO, tercera fase previa de Copa Libertadores: siga aquí el minuto a minuto

Nueva Zelanda se queda sin rival para el Mundial 2026: Irán no quiere participar y la FIFA queda contra las cuerdas

Millonarios agotó la boletería para el clásico ante Nacional por la Liga BetPlay y así lo presumió en redes sociales: “Gracias, familia azul”

Esta será el cambio más visible en el nuevo estadio Metropolitano de Barranquilla: azul, rojo y blanco

Juan Fernando Quintero, listo para ser convocado por Néstor Lorenzo para los partidos de Colombia contra Croacia y Francia