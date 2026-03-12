En abril comenzaría la nueva gira de Karol G ‘Tropicoqueta Tour’: se presentaría en Colombia a finales del 2026

Karol G lanzaría las fechas para Tropicoqueta tour antes de la mitad del 2026 - crédito colprensa - @karolg/ Instagram

El Mañana Será Bonito World Tour llevó a Karol G a romper récords históricos en la música latina. Entre agosto de 2023 y julio de 2024, la artista se presentó en más de 60 estadios de América y Europa, logrando cuatro fechas consecutivas agotadas en el Santiago Bernabéu de Madrid y reuniendo a más de 2,3 millones de espectadores.

La gira recaudó más de 307 millones de dólares, posicionándose como la más exitosa de una artista latina y una de las más importantes de la industria global. El impacto cultural y comercial del tour consolidó a Karol G como referente mundial, recibiendo premios y elogios tanto de la crítica como del público.

Tras el cierre de esta etapa, las expectativas crecen: todo apunta a que Karol G anunciará en breve las fechas de una nueva gira, manteniendo a sus seguidores atentos a sus próximos pasos.

Mientras millones de seguidores de Karol G disfrutan en las plataformas de audio de su álbum Tropicoqueta, lanzado en junio de 2025, crecen las expectativas sobre el anuncio de una nueva gira, así como las fechas y países que visitará con su espectáculo centrado en este lanzamiento.

En medio de la espera, han surgido detalles y rumores en redes sociales, impulsados por pistas compartidas incluso por miembros del equipo de la cantante. Una de las primeras señales llegó a través de la cuenta de Music Trends, reconocida por filtrar información y novedades musicales, que adelantó: “El anuncio de la nueva gira de Karol G debe ocurrir entre este y el próximo mes (marzo-abril)”, señalando que las fechas y ciudades se darían a conocer en ese periodo.

A estos indicios se sumó la cuenta Conciertos Colombia, que publicó: “Karol G está de vuelta en los escenarios de Colombia y tendrá varios shows a finales de este año 2026. Pronto más info″, indicando que la artista planea presentarse en diferentes ciudades del país hacia el cierre del año.

Estos anuncios de cuentas especializadas generaron entusiasmo entre los seguidores de Karol G, quienes esperan que la próxima gira recorra ciudades y países similares a los visitados en su tour anterior.

A las filtraciones y pistas se unieron las cuentas de Bichota Records y Karolgtour en Instagram, ambas relacionadas con el equipo de la cantante, en donde publicaron una foto de Karol cuando era apenas una niña y le agregaron la descripción: “A ella le estás pidiendo otro tour que haga historia”.

Junto a esto se une el reciente anuncio desde la cuenta de tour de Karol G, en donde promocionan la participación de la colombiana como la headliner del festival Coachella en Estados Unidos, presentaciones que están agendadas para el 12 y 19 de abril, fecha en que la cantante pisará un escenario por primera vez en 2026.

De acuerdo con comentarios de sus seguidores, existe la posibilidad de que el festival marque el inicio de la nueva gira de Karol G. Plantean que la producción y lista de canciones que presente en Coachella podría replicarse en las fechas que anuncie para su tour internacional, por lo que también cobra sentido que las fechas de la gira se revelen en abril, según lo detallaron los insiders.

Sin embargo, y pese al entusiasmo de los millones de seguidores de la colombiana, esta información no ha sido completamente confirmada, por lo que se espera que el equipo sea el que revele las fechas oficiales.

Karol G es la primera latina en encabezar el cartel de Coachella

La Bichota hará historia en Coachella 2026 al convertirse en la primera artista latina en encabezar el cartel del festival californiano. El anuncio oficial se realizó junto con la revelación del lineup, donde la colombiana liderará las noches del domingo 12 y 19 de abril en el Empire Polo Club de Indio, California. Compartirá el título de headliner con Sabrina Carpenter y Justin Bieber, en un evento que también destaca la amplia presencia de talento latino.

No es la primera vez que Karol G pisa el escenario de Coachella: en 2022 fue una de las artistas principales y rindió homenaje a figuras de la música latina como Selena, Ricky Martin, Celia Cruz, Daddy Yankee y Shakira. Ahora, tras el lanzamiento de su quinto álbum, Tropicoqueta, la artista regresa para ofrecer un espectáculo que promete marcar una nueva etapa en su carrera.

En medio de los rumores por el anuncio de las fechas para la gira, la cuenta de Karolgtour, compartió un video promocional en la mañana del 12 de marzo, celebrando las fechas que presentará Karol en el festival y recordando su paso por ese escenario en el 2022. “Porque el pasado estuvo una ch*mb4 pero lo que viene, ESTÁ MUCHO MEJOR 🔥 #KAROLCHELLA 2026… Lo bueno, se repite”, escribió la cuenta.