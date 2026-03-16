Karol G y Sofía Vergara deslumbraron en su llegada a la fiesta de los Premios Oscar: “Colombia en la casa”

La actriz Sofía Vergara y la cantante Karol G deslumbraron en la alfombra roja de la fiesta de los Premios Oscar - crédito sofiavergara - karolg / Instagram

La presencia de Karol G en la exclusiva fiesta de Vanity Fair posterior a los Premios Oscar 2026 ha causado impacto entre quienes asistieron al evento en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles.

La artista colombiana, reconocida por su capacidad de sorprender en cada aparición, eligió un atuendo que fusiona moda y arte en una sola pieza. Y es que la Bichota se ha posicionado como un ícono de la moda a nivel internacional, siendo front runner en varios desfiles de las casas de moda.

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La cantante, oriunda de Medellín, suma logros a su carrera este año siendo cabeza de cartel en el festival de Coachella, que se realizará en Indio, California, los días 12 y 19 de abril. Su aparición en la afterparty de los premios de la Academia refuerza su imagen como referente global tanto en la música como en el estilo personal.

Karol G llamó la atención por su elección para la fiesta de los Oscar organizada por Vanity Fair - crédito REUTERS/Danny Moloshok

En esta oportunidad, el vestido que lució Karol G pertenece a la línea SS26 Couture Collection de la firma parisina Ashi Studio.

Según ha comunicado la propia casa de moda, la pieza está compuesta por un corsé escultural en tono gris con toques metalizados y está confeccionado en yeso pintado al óleo y decorado con hojas metálicas, acompañado de una minifalda acampanada que simula pliegues drapeados.

De la parte trasera de la falda, se desprende un lazo extragrande en la espalda baja y junto a este una cola escalonada completan el conjunto.

Para complementar el diseño, la artista optó por unas sandalias tipo mules -caracterizados por tener la parte delantera cerrada y el talón totalmente descubierto- transparentes, evocando un aire de cuento de hadas actualizado a la moda de 2026. Este detalle aportó un toque lúdico y sofisticado a su estilismo.

El estilismo y maquillaje de Karol G tampoco pasó desapercibido. Fiel a su costumbre de renovar su imagen, eligió en esta ocasión un corte bob short con flequillo a la altura de los pómulos, que resalta sus facciones y aportando frescura a su look.

La Bichota eligió un vestido de la firma Ashi Studio para la fiesta - crédito REUTERS/Danny Moloshok

Además, llamó la atención que la base de su cabello volvió a un tono castaño claro y en las puntas un degradé de rubio, recordando el estilo que marcó a finales de los 2010.

La colombiana, recordada por éxitos musicales como Latina Foreva, Tropicoqueta y Verano rosa, destacó en la fiesta de Vanity Fair tras los Oscar 2026 por la combinación de moda experimental, detalles artísticos y una interpretación personal del glamour la respuesta de acuerdo con Vogue España.

La elección de una prenda confeccionada en materiales poco convencionales y su apuesta por un peinado audaz consolidan su posición como figura influyente dentro y fuera de los escenarios.

Sofía Vergara también deslumbró en la misma fiesta

Sofía Vergara llevó un vestido del libanés Zuhair Murad para deslumbrar en la fiesta de los Oscar - crédito @sofiavergara/IG

La barranquillera se robó el show durante su aparición en la alfombra roja del afterparty de los premios de la Academia 2026. Sofía Vergara llevó un diseño del libanés Zuhair Murad, uno de los favoritos de la actriz y modelo, que en varias oportunidades ha llevado sus diseños.

En esta oportunidad, la Toty como la conocen sus seguidores, llevó un vestido de color blanco con pedrería en cortes asimétricos que destacan el busto y las caderas de Vergara.

Llamó la atención en esta ocasión, que la jurado de America’s Got Talent eligió un vestido del que de la parte de su espalda se desprendía una capa, dándole un toque de dramatismo para la alfombra roja.

Es de resaltar que, estas mangas tipo capa fueron retiradas para evitar percances al interior de la fiesta, logrando así que la colombiana pudiera moverse a su conveniencia por el tipo de evento.