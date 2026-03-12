Karina García reveló cuáles son las tres razones por las que una mujer es infiel en una relación: “La parte económica es muy importante”

Karina García habló sin filtros sobre la infidelidad femenina y desató debate - crédito cortesía RCN

La conversación entre los panelistas del programa ¿Qué hay pa’ dañar? La casa de los famosos Colombia volvió a generar conversación en redes sociales, luego de que la influencer Karina García compartiera su opinión sobre las razones por las que, según su experiencia, una mujer puede llegar a ser infiel en una relación.

El momento ocurrió durante el programa digital en el que los productores Roberto Velásquez y Néstor Parra junto a la creadora de contenido paisa conversan de manera informal sobre diferentes temas de la convivencia dentro de la casa estudio y sobre la cotidianidad.

En medio de la charla con sus compañeros, Karina decidió plantear una reflexión que rápidamente captó la atención del grupo: “Una mujer siempre va a ser infiel por tres razones. ¿Ustedes saben cuáles?”, preguntó inicialmente, generando curiosidad entre los presentes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El comentario provocó reacciones inmediatas. Uno de los participantes, Roberto Velásquez, quiso conocer la respuesta y le preguntó directamente cuáles eran esos motivos.

Karina García enciende la polémica con su teoría sobre la infidelidad femenina - crédito cortesía RCN

“¿Cuáles?”, intervino el productor para conocer la explicación que tenía la creadora de contenido al respecto de su afirmación.

La primera razón por la que una mujer es infiel, según Karina García: la falta de atención

Karina García comenzó enumerando lo que considera el primer motivo por el que una mujer podría sentirse tentada a ser infiel dentro de una relación: la falta de atención por parte de su pareja.

“Si su hombre no está atento a su mujer en todos los aspectos: ‘Mi reina, ¿cómo estás? ¿Ya comiste, ya cenaste? ¿Cómo te sientes?’”, explicó durante la conversación.

La influencer también mencionó que ese tipo de detalles se vuelven especialmente importantes en momentos sensibles para muchas mujeres.

“Cuando las mujeres tenemos la regla, que somos tan hormonales, tan sensibles, con una pastillita, con un detallito, con una bebida de canela. Eso es atención”, afirmó. Además, aclaró que cuando habla de atención no se refiere únicamente a temas de dinero o regalos obstentosos.

“No necesariamente estoy hablando de la parte económica, que claramente es muy importante también. Es que, ¿quién está diciendo que no?”, agregó la influenciadora paisa.

El debate de Karina García sobre la infidelidad femenina sacude las redes sociales - crédito Canal RCN

La segunda razón por la que una mujer es infiel, según Karina García: insatisfacción sexual

La segunda causa que mencionó Karina García estuvo relacionada con el ámbito íntimo dentro de la relación, asegurando que para muchas mujeres también es fundamental sentirse satisfechas en ese aspecto.

Luego profundizó en su explicación, indicando que, aunque tradicionalmente se suele pensar que los hombres tienen mayor interés en el tema sexual, las mujeres también tienen necesidades en ese sentido.

“Para una mujer también es importante sentirse satisfecha a nivel sexual. Sí, claro, los hombres son supercarnales, los hombres están invadidos de testosterona. Me atrevería a decir que son un 99,9 de testosterona, pero las mujeres también somos hormonales, las mujeres también somos sexuales y nos gusta que un macho o pues que nuestra pareja nos haga el amor rico”, comentó la creadora de contenido.

La segunda causa que mencionó Karina García estuvo relacionada con el ámbito íntimo dentro de la relación, asegurando que para muchas mujeres también es fundamental sentirse satisfechas en ese aspecto.

Karina García revela tres motivos para la infidelidad femenina - crédito soy_arya96/tiktok

Segunda razón por la que una mujer es infiel, según Karina García: venganza

Después de explicar las dos primeras razones, Karina reveló lo que, según ella, sería el tercer motivo que puede llevar a una mujer a cometer una infidelidad y que podría ser el más contundente.

“La tercera… venganza”, afirmó.

Ante la sorpresa de algunos compañeros, la influencer explicó que este escenario suele presentarse cuando la mujer ha descubierto previamente una traición por parte de su pareja.

“Venganza, ¿por qué? Casi siempre el tema de la venganza es porque su pareja previamente o anteriormente ya le había puesto cachos con otra persona o le había encontrado un mensaje de coqueteos”, señaló García.

El fragmento de la charla comenzó a circular en redes sociales poco después de su emisión, generando opiniones divididas entre los seguidores del programa. Mientras algunos usuarios coincidieron con los argumentos planteados por la influencer, otros señalaron que la infidelidad puede tener múltiples causas y no necesariamente responder a un patrón específico.