Gustavo Petro se refirió a la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia: “No se debe faltar a ese principio”

El presidente colombiano cuestionó las declaraciones de la candidata Paloma Valencia, al calificarlas de un “engaño”

El presidente Gustavo Petro ha
El presidente Gustavo Petro ha sido muy crítico con las declaraciones de Paloma Valencia - crédito Colprensa/Presidencia

En declaraciones a medios de comunicación, la candidata presidencial Paloma Valencia afirmó que puede llegar a acuerdos con quienes piensan distinto, durante la elección de su fórmula vicepresidencial, que resultó ser Juan Daniel Oviedo, quien obtuvo el segundo lugar en la Gran Consulta por Colombia.

“No soy una mujer perfecta, disto de ser una mujer perfecta, pero la gente sabe qué es lo que va a encontrar con Paloma Valencia, soy una mujer de manos limpias, soy una mujer recia con mis principios, pero también soy una mujer que me siento a conversar con gente que no piensa como yo, que puedo llegar a tender acuerdos”, expresó Valencia.

Por estas declaraciones, el presidente Gustavo Petro afirmó en su cuenta oficial de X que alcanzar acuerdos con personas que piensan diferente ha sido su “eje político y personal”, motivo por el cual indicó que no se debe faltar a ese principio.

Gustavo Petro afirmó en su cuenta oficial de X que alcanzar acuerdos con personas que piensan diferente ha sido su “eje político y personal” - crédito Catalina Olaya/Colprensa

“Hacer acuerdos con quién piensa distinto es algo que llevó como eje de mi vida política y personal.Pero nos se debe faltar a ese principio (sic)”, aseveró.

El presidente Gustavo Petro cuestionó las declaraciones de Valencia, al calificarlas de un “engaño” y afirmar que ambos (Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo) participaron en el mismo gobierno.

Según el jefe de Estado, hoy en Colombia se tiene una “buena confrontación” entre quienes piensan distinto.

Decir que piensan distinto los que participaron en el mismo gobierno suena a engaño. Hoy tenemos una buena confrontación entre quienes piensan distinto (sic)”, aseveró.

Según el presidente Gustavo Petro quienes “participaron” y “ayudaron” al Gobierno de Iván Duque “quieren volver a gobernar”

“Los que buscan seguir el camino de la transformación de Colombia y quienes participaron y ayudaron al gobierno de Duque y quieren volver a gobernar (sic)“, expresó el jefe de Estado.

Gustavo Petro aseguró que quienes “participaron” y “ayudaron” al Gobierno de Iván Duque “quieren volver a gobernar” - crédito @petrogustavo/X

Otras críticas

Recientemente, el presidente Gustavo Petro respondió con contundencia a las declaraciones de Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial por el Centro Democrático, quien afirmó en una entrevista con El Espectador que, de llegar a la presidencia, “va a querer a los petristas tanto como a los uribistas”.

En su cuenta oficial de X, el mandatario colombiano cuestionó la autenticidad de ese mensaje: “¿Qué clase de cariño nuevo es ese si todas las reformas sociales y la transformación democrática que propusimos fueron atacadas en todos estos años por ella y su movimiento?”.

En su publicación, el presidente Petro señaló que, durante su gobierno, las principales propuestas de transformación social y política han sido rechazadas y bloqueadas por Valencia y el bloque uribista.

El mandatario recordó: “Propuse un acuerdo nacional y se burlaron de él. No quisieron. Sabotearon el proyecto de ley de financiación del estado y produjeron una deuda cara por puro sectarismo político”.

El presidente advirtió sobre el supuesto contraste entre el discurso conciliador actual y la postura opositora de los últimos años.

Gustavo Petro señaló que, durante su gobierno, las principales propuestas de transformación social y política han sido rechazadas y bloqueadas por Valencia y el bloque uribista. - crédito @petrogustavo/X

“De milagro he sobrevivido a tanto amor odiador, menos mal he aprendido que también hay odios que se disfrazan de amor”, escribió, en referencia a lo que considera una hostilidad persistente desde ese sector.

A lo largo de su mensaje, Petro defendió su agenda de reformas en materia de pensiones, empleo y salud, y criticó la resistencia que ha enfrentado en el Congreso.

De acuerdo con el presidente, propuestas como el derecho a una pensión real, la reducción de la jornada laboral y la estabilidad de los trabajadores han sido objeto de burla y rechazo por parte de la oposición. Además, señaló que se ha cuestionado el fortalecimiento del sistema de salud pública en favor de entregar recursos a las EPS.

"Es en mi opinión sobre este punto de partida donde se pueden hacer acuerdos con quienes estén con las reformas democráticas para garantizar la financiación de los derechos fundamentales de la gente y su progreso, invito a la ciudadanía a qué nos pongamos de acuerdo en vivir mejor pero todas y todos y no solo unos pocos", afirmó.

