Explosivista del ELN y las disidencias se entregó a las autoridades: denunció maltrato al interior de las estructuras armadas

El exintegrante del ELN afirmó que sufría maltrato al interior de la estructura armada - crédito Ejército Nacional

Los esfuerzos de las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido 7 del Ejército de Colombia permitieron que un presunto explosivista, vinculado a una comisión mixta de los grupos armados organizados ELN y la Estructura 36 del residual de las Farc, se entregara voluntariamente en la vereda Los Trozos, municipio de Anorí, Antioquia.

Según informaron voceros de la Séptima Brigada del Ejército, el hombre tenía la capacidad de fabricar más de 100 minas antipersonales en un solo día. Sin embargo, pese a su notable desempeño, las presiones internas lo impulsaron a tomar la vía del desarme.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Yo armaba las minas, hacía los explosivos. Cien en un día. Un minuto, dos minutos, máximo instalando cada una. Las enterraba al otro día de hacerlas. Los civiles, los soldados, ellos han caído en ellas (sic)”, relató el joven en una entrevista posterior a su entrega.

La vida en el interior del grupo armado

En su testimonio, el delincuente comentó que las acciones de los soldados también contribuyeron a que no viera una salida diferente que dejar el grupo armado organizado.

“Por la presión y las operaciones militares. Por eso decidí entregarme. Acorralado. Ya encerrado me sentía. Yo me voy a hacer matar acá y voy a coger un mejor camino”, dijo.

Confesó que con su cambio de vida buscará asumir el desafío de darle un nuevo nivel de vida a su compañera sentimental, con quien espera tener una familia a la que quiere sostener al margen de las armas.

El desmovilizado tenía la capacidad de elaborar un poco más de 100 minas antipersonales en un solo día - crédito Ejército Nacional

“Sí, tengo pareja y viene un niño en camino. Está embarazada ella. Mi propósito es sacarla a ella y darle una mejor vida”, dijo.

El exintegrante de estas estructuras armadas también afirmó que, en el interior de las filas, los cabecillas suelen atemorizar a los combatientes sobre posibles castigos y maltratos por parte de las autoridades apenas tomen la decisión de desmovilizarse.

Por tal motivo, les envió un mensaje a sus excompañeros de lucha armada. Les pidió “que se entreguen y que cojan un mejor camino, que no es como dicen allá, que acá (en la vida civil bajo la vigilancia de las autoridades) lo maltratan a uno. Eso es mentira”, sostuvo.

También aseguró que su recorrido en los frentes guerrilleros estuvo marcado por condiciones de vida “pésimas” evidenciadas en hambre, precariedad económica, y castigos, al parecer físicos, que derivaron en su huida.

“El trato pésimo. Te daban la comida, todo pésimo. Regaños, eso es vivir uno mojado; castigos, huyendo. Maltrato. Lo ponen a uno a hacer buques de trillo. Lo ponen a estar a uno amarrando. No me pagaban. Cero. Dos comidas al día comía. Podíamos pasar, dos, tres días, sin comer, depende de las operaciones militares que le den a uno”, agregó.

Las autoridades militares señalaron que este hecho representa un golpe a las capacidades criminales de la organización ilegal. Además, resaltaron que la entrega es una de las mejores vías de cooperación con la protección de la vida y la integridad tanto de la población civil como de los soldados que continúan con las operaciones en el área.

El explosivista afirmó que podía durar uno o dos minutos instalando los explosivos que hacía el día anterior - crédito @Ejercito_Div7/X

Fuentes del Ejército destacaron que, además, con la información suministrada por el desmovilizado “se logra debilitar la capacidad criminal de esta organización ilegal”.

Las desmovilizaciones han aumentado en Colombia, según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez

Durante el segundo semestre de 2025, desde el Ministerio de Defensa revelaron que la desmovilización de integrantes de grupos armados aumentó un 98% entre el 3 de marzo y el 20 de junio de 2025.

Durante ese periodo, 57 miembros de las disidencias de las Farc se entregaron voluntariamente, cuando en el mismo lapso del año anterior no se reportó ningún caso similar.

El informe destacó que 1.860 integrantes de grupos armados fueron neutralizados, lo que representa 17 personas fuera del conflicto cada día, ya sea por captura, sometimiento, desmovilización o muerte en operaciones militares.