Colombia

Este es el patrimonio de Karen Manrique y Wadith Manzur, los congresistas capturados por su presunta participación en el escándalo de la Ungrd

Los funcionarios presentan trayectorias patrimoniales contrastantes sustentadas en sus declaraciones de renta y registros oficiales

Guardar
Wadith Manzur y Karen Manrique,
Wadith Manzur y Karen Manrique, congresistas recién reelegidos, se entregaron a las autorides - crédito Wadith Manzur - Karen Manrique/Facebook

La evolución del patrimonio y los bienes de Wadith Manzur y Karen Manrique cobró relevancia tras la orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia.

Ambos, congresistas electos e implicados en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), presentan trayectorias patrimoniales contrastantes sustentadas en sus declaraciones de renta y registros oficiales.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

En los últimos cinco años, el patrimonio líquido de Wadith Manzur mostró un crecimiento constante, pasando de poco más de $2.000.000.000 a más de $3.000.000.000 y sumando oficialmente 47 propiedades, principalmente en Cereté y Montería.

Karen Manrique, por su parte, solo reportó dos activos inmuebles en 2021 y, en su informe más reciente, no registra bienes raíces oficialmente a su nombre, lo que marca una diferencia notable en la composición de sus activos.

El patrimonio y las propiedades de Wadith Manzur

Wadith Manzur, senador electo y exrepresentante del departamento de Córdoba, refleja un notable incremento en su patrimonio entre 2021 y 2024. Según sus declaraciones oficiales, el patrimonio líquido ascendió de $2.010.000.000 a $3.198.000.000 en ese periodo, lo que representa un aumento del 59,11 %.

El patrimonio de Wadith Manzur
El patrimonio de Wadith Manzur aumentó de forma exponencial del 2021 al 2025 - crédito Función Pública

En 2021, Manzur declaró ocho bienes: siete muebles ubicados en Montería, tasados en $685.000.000, y un bien inmueble en el mismo municipio con valor de $411.000.000. También reportó una propiedad en Cereté por $32.000.000. Ese año, sus bienes totalizaron más de $1.130.000.000. Sus deudas en 2021 sumaban $235.000.000, lo que situó su patrimonio bruto en $2.245.000.000.

Al año siguiente, las obligaciones aumentaron a más de $1.102.000.000 y el patrimonio bruto alcanzó $3.538.000.000. En 2023, el patrimonio bruto reportado fue de $4.139.000.000, con deudas de $940.000.000. Ese año, el congresista registró dos cuentas bancarias con saldos de $312.000.000 y $343.000.000, respectivamente. Sus ingresos totales durante ese periodo fueron de $2.071.000.000, principalmente por rentas y salarios.

En 2024, Manzur informó ingresos, bienes y acreencias por $2.237.000.000, con honorarios superiores a $1.533.000.000. En cuentas bancarias, acumuló un saldo conjunto de $549.000.000. Para ese mismo año, declaró la mayor cantidad de bienes: 13, incluyendo muebles e inmuebles, y mantuvo su participación societaria en empresas agropecuarias.

La Superintendencia de Notariado y Registro confirmó que Manzur suma 47 propiedades. La mayoría se sitúa en Cereté y Montería, e incluye departamentos, estacionamientos y terrenos en diferentes urbanizaciones. También figura como propietario de cultivos y ganado, y mantiene vínculos empresariales en el sector agropecuario.

Bienes y situación patrimonial de Karen Manrique

La Corte Suprema de Justicia
La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenò la captura de Karen Manrique por presunta corrupción en la Ungrd - crédito Camila Dïaz/Colprensa

Karen Manrique, representante reelegida por la curul de Paz, presenta una situación patrimonial más limitada y menos documentada. Solo dispone de declaraciones oficiales en Función Pública correspondientes a 2020, 2021 y 2025.

En 2020, Manrique presentó un patrimonio líquido de $57.000.000, con deudas de $226.000.000. Para 2021, el patrimonio líquido subió a $140.000.000, con una reducción en los pasivos a $216.000.000. Ese año, sus ingresos, bienes y acreencias totalizaron $420.000.000, de los cuales $345.000.000 correspondieron a rentas y $75.000.000 a honorarios. Reportó una cuenta de ahorros con un saldo de 25,5 millones y dos inmuebles en Puerto Rondón, Arauca, sumando $60.000.000.

Karen Manrique 2020 presentó un
Karen Manrique 2020 presentó un patrimonio líquido de $57.000.000, con deudas de $226.000.000 - crédito Función Pública

Entre sus obligaciones figuraban un leasing habitacional de $117.000.000 y un crédito de consumo de $18.000.000. También reconoció conexiones familiares con sectores agrícola y ganadero, y su condición de víctima de conflicto.

Sin embargo, en la declaración de 2025, Manrique reportó ingresos, bienes y acreencias limitados a $3.000.000 en honorarios y una cuenta de ahorros con $800.000. No aparecen bienes inmuebles, deudas, inversiones, participación en empresas privadas ni nuevos conflictos de interés.

El volumen y la trazabilidad patrimonial de Manrique son sensiblemente menores frente a los de Manzur. La Superintendencia de Notariado y Registro ratificó que actualmente no dispone de propiedades inscritas a su nombre.

El contraste patrimonial entre ambos congresistas investigados resalta diferencias profundas en el volumen, registro y composición de sus activos. Según los registros oficiales más recientes, no se identifican bienes raíces a nombre de Karen Manrique.

Temas Relacionados

UngrdWadith ManzurDeclaraciones de RentaEscándalos de CorrupciónKaren ManriquePatrimonioDeclaración de RentaCongresistasCorte Suprema de JusticiaDian

Más Noticias

Resultados Chontico Día: último sorteo del jueves 12 de marzo de 2026

Conoce los números sorteados en una las loterías más populares del sur del país

Resultados Chontico Día: último sorteo

Activista explicó cómo funciona el sistema de reposición de votos, tras el anuncio del electo representante Daniel Briceño que generó confusión

La periodista e ‘influencer’ Laura Camila Vargas explicó que no se debe resaltar la acción anunciada por Briceño, ya que forma parte de lo que, en teoría, corresponde a su ejercicio electoral

Activista explicó cómo funciona el

Independiente Medellín vs. Club Atlético Juventud - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de la fase 3 de la Copa Libertadores

El equipo antioqueño empató a un gol en el partido de ida jugado en el Gran Parque Central de Montevideo, Uruguay y definirá su clasificación a la fase de grupos en condición de local

Independiente Medellín vs. Club Atlético

Paloma Valencia confirmó que irá a las elecciones en fórmula con Juan Daniel Oviedo: “Bienvendio señor vicepresidente”

La candidata Paloma Valencia compartió el video en su cuenta oficial de X, en la que da la bienvenida a Oviedo como su fórmula vicepresidencial

Paloma Valencia confirmó que irá

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo hicieron su primera aparición tras el anuncio de fórmula presidencial: estas fueron sus palabras

La nueva dupla aseguró que no dejarán a un lado sus diferencias sobre el acuerdo de paz en el 2016 y la JEP, pero que predominarán los consensos con el exdirector del Dane

Paloma Valencia y Juan Daniel
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta máxima en Catatumbo y

Alerta máxima en Catatumbo y sur del Cesar: Defensoría advierte riesgo inminente por guerra entre grupos armados

Comunidad sufrió daños en las viviendas tras el operativo militar en el que murió alias Ramiro en Ituango, Antioquia

Evacuados nueve heridos tras combates entre grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta: esto dijo la Defensoría del Pueblo

Cayó alias Mosca: explosivista del bloque Jorge Suárez Briceño y hombre de confianza de alias Calarcá

Tras la muerte de ‘Ramiro’ en un bombardeo del Ejército, este sería su sucesor en el frente 18 de las disidencias: ofrecen recompensa de $100 millones por su captura

ENTRETENIMIENTO

La Blanquita ‘le cantó la

La Blanquita ‘le cantó la tabla’ a Deiby Ruiz por supuestamente usar a su hijo para publicidad: “Tampoco van a lograr un peso a costa de él”

Iván Zuleta describió los últimos instantes de su sobrina Daniela y la incertidumbre por su muerte despierta preguntas: “En manos de las autoridades”

Alejandro Estrada lloró tras romper con Yuli Ruiz en ‘La casa de los famosos’: “Me estoy comiendo ese dolor”

Yina Rose desató polémica por sus críticas a Beba de la Cruz en ‘La casa de los famosos’: “No está bien de la cabeza”

Karol G tiene planeados más conciertos de su ‘Tropicoqueta Tour’ desde abril: se presentaría en Colombia a finales del 2026

Deportes

Independiente Medellín vs. Club Atlético

Independiente Medellín vs. Club Atlético Juventud - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de la fase 3 de la Copa Libertadores

Él es el miembro del cuerpo técnico de O’Higgins que agredió al entrenador del Deportes Tolima en la Copa Libertadores

Lucas González, técnico del Deportes Tolima, podría enfrentar una dura sanción tras su expulsión en la Copa Libertadores

Iván René Valenciano respaldó al Pibe Valderrama en su polémica con Jhon Jáder Durán: “Tiene los argumentos”

Croacia anunció cambios su plantilla para enfrentar a la selección Colombia en la fecha FIFA de marzo: este es el motivo