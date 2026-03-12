Este es el patrimonio de Karen Manrique y Wadith Manzur, los congresistas capturados por su presunta participación en el escándalo de la Ungrd

Wadith Manzur y Karen Manrique, congresistas recién reelegidos, se entregaron a las autorides - crédito Wadith Manzur - Karen Manrique/Facebook

La evolución del patrimonio y los bienes de Wadith Manzur y Karen Manrique cobró relevancia tras la orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia.

Ambos, congresistas electos e implicados en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), presentan trayectorias patrimoniales contrastantes sustentadas en sus declaraciones de renta y registros oficiales.

En los últimos cinco años, el patrimonio líquido de Wadith Manzur mostró un crecimiento constante, pasando de poco más de $2.000.000.000 a más de $3.000.000.000 y sumando oficialmente 47 propiedades, principalmente en Cereté y Montería.

Karen Manrique, por su parte, solo reportó dos activos inmuebles en 2021 y, en su informe más reciente, no registra bienes raíces oficialmente a su nombre, lo que marca una diferencia notable en la composición de sus activos.

El patrimonio y las propiedades de Wadith Manzur

Wadith Manzur, senador electo y exrepresentante del departamento de Córdoba, refleja un notable incremento en su patrimonio entre 2021 y 2024. Según sus declaraciones oficiales, el patrimonio líquido ascendió de $2.010.000.000 a $3.198.000.000 en ese periodo, lo que representa un aumento del 59,11 %.

En 2021, Manzur declaró ocho bienes: siete muebles ubicados en Montería, tasados en $685.000.000, y un bien inmueble en el mismo municipio con valor de $411.000.000. También reportó una propiedad en Cereté por $32.000.000. Ese año, sus bienes totalizaron más de $1.130.000.000. Sus deudas en 2021 sumaban $235.000.000, lo que situó su patrimonio bruto en $2.245.000.000.

Al año siguiente, las obligaciones aumentaron a más de $1.102.000.000 y el patrimonio bruto alcanzó $3.538.000.000. En 2023, el patrimonio bruto reportado fue de $4.139.000.000, con deudas de $940.000.000. Ese año, el congresista registró dos cuentas bancarias con saldos de $312.000.000 y $343.000.000, respectivamente. Sus ingresos totales durante ese periodo fueron de $2.071.000.000, principalmente por rentas y salarios.

En 2024, Manzur informó ingresos, bienes y acreencias por $2.237.000.000, con honorarios superiores a $1.533.000.000. En cuentas bancarias, acumuló un saldo conjunto de $549.000.000. Para ese mismo año, declaró la mayor cantidad de bienes: 13, incluyendo muebles e inmuebles, y mantuvo su participación societaria en empresas agropecuarias.

La Superintendencia de Notariado y Registro confirmó que Manzur suma 47 propiedades. La mayoría se sitúa en Cereté y Montería, e incluye departamentos, estacionamientos y terrenos en diferentes urbanizaciones. También figura como propietario de cultivos y ganado, y mantiene vínculos empresariales en el sector agropecuario.

Bienes y situación patrimonial de Karen Manrique

Karen Manrique, representante reelegida por la curul de Paz, presenta una situación patrimonial más limitada y menos documentada. Solo dispone de declaraciones oficiales en Función Pública correspondientes a 2020, 2021 y 2025.

En 2020, Manrique presentó un patrimonio líquido de $57.000.000, con deudas de $226.000.000. Para 2021, el patrimonio líquido subió a $140.000.000, con una reducción en los pasivos a $216.000.000. Ese año, sus ingresos, bienes y acreencias totalizaron $420.000.000, de los cuales $345.000.000 correspondieron a rentas y $75.000.000 a honorarios. Reportó una cuenta de ahorros con un saldo de 25,5 millones y dos inmuebles en Puerto Rondón, Arauca, sumando $60.000.000.

Entre sus obligaciones figuraban un leasing habitacional de $117.000.000 y un crédito de consumo de $18.000.000. También reconoció conexiones familiares con sectores agrícola y ganadero, y su condición de víctima de conflicto.

Sin embargo, en la declaración de 2025, Manrique reportó ingresos, bienes y acreencias limitados a $3.000.000 en honorarios y una cuenta de ahorros con $800.000. No aparecen bienes inmuebles, deudas, inversiones, participación en empresas privadas ni nuevos conflictos de interés.

El volumen y la trazabilidad patrimonial de Manrique son sensiblemente menores frente a los de Manzur. La Superintendencia de Notariado y Registro ratificó que actualmente no dispone de propiedades inscritas a su nombre.

El contraste patrimonial entre ambos congresistas investigados resalta diferencias profundas en el volumen, registro y composición de sus activos. Según los registros oficiales más recientes, no se identifican bienes raíces a nombre de Karen Manrique.