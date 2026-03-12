El puertorriqueño Jay Torres reveló cómo fue su experiencia en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Hice lo que tenía que hacer”

Jay Torres habló sobre su paso por La casa de los famosos Colombia y dejó abierta la puerta a un posible regreso - crédito cortesía RCN

El cantante y actor puertorriqueño Jay Torres volvió a generar conversación entre los seguidores del reality La casa de los famosos Colombia luego de responder varias dudas de sus fanáticos a través de la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram.

En ese espacio, que muchos famosos utilizan para interactuar con su público, el artista habló con franqueza sobre lo que significó su participación en el programa, el impacto que tuvo en su carrera y la posibilidad de regresar en el futuro.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, uno de los seguidores quiso saber si el artista consideraría volver al formato en una próxima temporada y lejos de cerrar completamente la puerta, Jay Torres aseguró que no descarta esa posibilidad, aunque dejó claro que su experiencia en el reality ya cumplió un propósito importante en su vida profesional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Nunca digan nunca. Estas son oportunidades que me han cambiado de manera positiva la carrera. Siento que hice lo que tenía que hacer. Yo siento que no van a ver un papel de uno donde esté buscando puño y patada, porque, lamentablemente, lo que he dicho también llevo muchos años metiéndole como para tirarme a la carrera por tirarme un comentario o una pelea”, explicó el artista al reflexionar sobre la forma en que manejó su paso por el programa.

Jay Torres no cierra la puerta a volver a La casa de los famosos Colombia: “Nunca digas nunca” - crédito cortesía RCN

El puertorriqueño también se refirió a su forma de reaccionar ante los conflictos, reconociendo que, aunque tiene un temperamento fuerte, entiende que ese tipo de reacciones no son la mejor forma de resolver los problemas dentro de un reality show.

“Y pues no sé si fue como me crie o qué sé yo, pero cuando hay pelea y discusiones, no es que yo sea el más sano, el más santo, yo rápido es: ‘Vamos a darnos par de puños, lo resolvemos’, [risas] pero no se puede. Igual, no es lo más sano. No estoy diciendo que eso se tiene que hacer. Eso no me hace más hombre realmente”, agregó durante la conversación con sus seguidores.

Las palabras del artista se producen después de su salida del programa, un momento que también recordó durante la dinámica en redes sociales. Según explicó, su participación en el reality terminó en el momento que tenía que terminar y se siente satisfecho con lo que logró durante su paso por la casa.

“Como dije, nunca digas nunca. Yo realmente le saqué el provecho que le quería sacar. Me sacaron en el momento que Diosito quiso, que Colombia quiso y en verdad estoy feliz, estoy tranquilo, aprovechando todas estas oportunidades que se están dando afuera”, aseguró el artista.

Las sinceras reflexiones de Jay Torres tras su paso por La casa de los famosos Colombia - crédito @jaytorres.pr/IG

Para Jay Torres, el reality no solo representó una experiencia televisiva, sino también una vitrina que le permitió conectar con el público colombiano y abrir nuevas puertas en su carrera artística. Por esa razón, aunque no descarta un eventual regreso, en este momento prefiere enfocarse en los proyectos que han surgido después de su participación.

“Una vez más, si se da, pues vamos pa’ encima otra, pero mientras tanto tengo que disfrutar los frutos que dejó eso”, afirmó.

Durante la misma dinámica, el artista también aprovechó para enviar un mensaje de apoyo a uno de los participantes que continúa dentro del programa, el actor y cantante colombiano Juan Palau.

“Por el momento voy a estar apoyando a Juan Palau. Estoy apoyando a Juan Palau, el que sabe, sabe. Ese es mi nene de antemano, de afuera”, comentó el puertorriqueño, dejando claro que sigue pendiente de lo que ocurre dentro de la casa.

Jay Torres apoya a Juan Palau y envía mensajes cariñosos a sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia - crédito @jaytorres.pr/IG

Finalmente, Jay Torres también dedicó unas palabras a los demás participantes que continúan en competencia, enviándoles un mensaje de ánimo mientras él disfruta de su etapa fuera del reality.

“Y... nada, pa’ todos los que están ahí adentro, no le bajen. Se les quiere. Son gente buena, pero mientras tanto yo estoy afuera aquí relax”, concluyó.