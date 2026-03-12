Delcy Rodríguez canceló la reunión con Gustavo Petro en la frontera alegando “razones de seguridad”

El acercamiento entre Petro y Rodríguez había comenzado semanas antes con una conversación telefónica - crédito Gaby Oraa/REUTERS y Presidencia de la República

El encuentro entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que estaba previsto realizarse el viernes 13 de marzo de 2026 en el puente internacional Atanasio Girardot, en Norte de Santander, fue cancelado poco antes de su realización luego de que la dirigente venezolana anunciara la suspensión del viaje.

La reunión había sido anunciada por las autoridades colombianas como un encuentro en la zona limítrofe entre ambos países para abordar temas de la agenda bilateral. Sin embargo, horas antes de su realización, la vicepresidenta y mandataria encargada de Venezuela informó que no asistiría a la cita programada con el jefe de Estado colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La cancelación del encuentro fue atribuida por Rodríguez a “razones de seguridad”, motivo por el cual decidió suspender su participación en la reunión que estaba prevista en el también conocido como puente Tienditas, uno de los principales pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela y que conecta el municipio de Villa del Rosario con Pedro María Ureña, en el estado venezolano de Táchira.

En este corredor se registra un flujo constante de transporte internacional de carga y de pasajeros, lo que lo convierte en uno de los pasos fronterizos más transitados de la región.

El encuentro iba a ser el primero entre Petro y Rodríguez desde que ella asumió la presidencia interina de Venezuela - crédito EFE

Además, ya había sido escenario de encuentros entre autoridades de ambos países. El 17 de febrero de 2023, Gustavo Petro sostuvo una reunión con Nicolás Maduro en ese mismo punto fronterizo. En esa ocasión, el mandatario venezolano, que permaneció en el lado de su país y no cruzó hacia territorio colombiano. Desde la Presidencia de Colombia se destacó que el lugar elegido representa “un símbolo de la integración fronteriza” entre los dos países.

La reunión entre Rodríguez y Petro había sido presentada como un espacio para abordar distintos temas de cooperación entre ambos gobiernos. También iba a ser el primer encuentro presencial entre ambos mandatarios, desde que Rodríguez asumió la presidencia interina de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en Caracas durante una operación militar estadounidense.

Antecedentes del diálogo entre ambos mandatarios

El objetivo del encuentro era avanzar en temas económicos, energéticos y de seguridad entre ambos países - crédito Luisa González/REUTERS

El acercamiento entre Petro y Rodríguez había comenzado semanas antes con una conversación telefónica. El 18 de febrero, ambos dirigentes sostuvieron un diálogo en el que abordaron temas relacionados con la agenda bilateral.

Tras esa llamada, la presidenta encargada de Venezuela aseguró que se reunirían “próximamente”, lo que coincidió con el anuncio de la Cancillería colombiana sobre la “posible” visita de Rodríguez a Colombia.

En enero, el presidente colombiano también había extendido una invitación formal a la dirigente venezolana para visitar el país. En ese contexto, Petro propuso la posibilidad de establecer un diálogo tripartito con Estados Unidos para discutir alternativas que contribuyeran a la estabilización de la situación política y social en Venezuela.

Según explicó Rodríguez después de su conversación telefónica con Petro, el objetivo del encuentro en la frontera era “seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países”.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, decidió cancelar el viaje que tenía previsto realizar a la frontera con Colombia - crédito Europa Press

La reunión que estaba prevista entre Petro y Rodríguez también se desarrollaría en medio del proceso de recuperación del comercio entre Colombia y Venezuela. El intercambio comercial entre los dos países superó los 7.000 millones de dólares en 2008. Sin embargo, la crisis política y económica redujo el flujo comercial hasta alcanzar apenas 222 millones de dólares en 2020.

El proceso de recuperación comenzó en 2022, cuando el Gobierno de Petro restableció las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela. De acuerdo con cifras de ProColombia, durante el último año las exportaciones colombianas hacia el vecino país superaron los 1.000 millones de dólares.