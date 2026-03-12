Colombia

“Bono Mujer de $850.000” la estafa en cadenas de plataformas de mensajería a nombre de Petro y Prosperidad Social

Desde el Departamento de Prosperidad Social desmintieron la autenticidad de los mensajes en redes sociales y pidieron a la ciudadanía “no dejarse engañar”

En el DPS aseguraron que
En el DPS aseguraron que ninguna información sobre programas gubernamentales se envía por canales de mensajería - crédito Imagen ilustrativa Infobae y DPS

En los servicios de mensajería instantánea, como WhatsApp, y en redes sociales de usuarios colombianos, está circulando una cadena que promete un supuesto “Bono Mujer por $850.000” a nombre del presidente Gustavo Petro y del Departamento de Prosperidad Social (DPS).

De acuerdo con información confirmada por voceros del DPS, el mensaje incluye un enlace y asegura que existen “más de 2.700.000 bonos disponibles para aplicar”, dirigido a mujeres mayores de 18 años.

Sin embargo, desde la entidad gubernamental advirtieron que se trata de una estafa diseñada para obtener datos personales.

La comunicación fraudulenta solicita a los destinatarios que ingresen a un formulario para reclamar el supuesto beneficio, con el objetivo de recopilar información sensible que puede ser utilizada para cometer delitos como acceso indebido a cuentas bancarias o suplantación de identidad.

A través de un comunicado, portavoces de la institución ratificaron que no existe ningún programa oficial denominado “Bono Mujer” y que la entidad no realiza inscripciones a través de enlaces difundidos en cadenas de WhatsApp.

Esta fue la aclaración que
Esta fue la aclaración que publicó el DPS sobre la alerta de estafa - crédito DPS

“Esta información es completamente falsa. Prosperidad Social no ha creado ningún programa con ese nombre, ni realiza inscripciones a través de enlaces compartidos en redes sociales, cadenas de mensajería o páginas no oficiales”.

La modalidad de engaño utiliza el nombre del jefe de Estado y la imagen institucional del DPS para dar apariencia de legitimidad. El mensaje detalla requisitos y afirma que el subsidio sería entregado por el gobierno nacional, pero el enlace redirige a sitios ajenos al Estado.

Desde el DPS alertaron que este tipo de mensajes han circulado desde 2025 y continúan apareciendo en redes sociales y servicios de mensajería en distintas regiones del país. En la entidad enfatizaron que los programas sociales oficiales se anuncian únicamente por sus canales verificados, como la página web institucional y perfiles oficiales en redes sociales.

El DPS no tiene un
El DPS no tiene un programa de bonos para las mujeres - crédito Prosperidad Social

Las autoridades recomiendan que “nunca entreguen datos personales, ni abran enlaces sospechosos. Consulten siempre nuestros canales oficiales para evitar fraudes y desinformación”, según se leyó en una publicación oficial sobre la estafa.

Entre las recomendaciones figuran no divulgar números de identificación, datos bancarios, contraseñas ni códigos de verificación enviados por mensajes de texto.

Cualquier intento de fraude debe ser denunciado a través de los canales oficiales para que las autoridades y empresas tecnológicas puedan tomar medidas como el bloqueo de cuentas o enlaces utilizados en la estafa.

En 2025 también se reportaron intentos de estafas

El 10 de diciembre de 2025, voceros de la entidad se pronunciaron sobre cuatro formas de fraude detectadas contra el DPS que buscan obtener datos personales, financieros o dinero a cambio de supuestos beneficios, afectando a personas en distintas regiones de Colombia.

Entre las estrategias identificadas, figuran mensajes y llamadas donde se ofrecen inscripciones a programas sociales como Ingreso Solidario —ya finalizado en 2022—, Renta Ciudadana, Devolución de IVA, Renta Joven y Familias en su Tierra. Los estafadores piden pagos para acceder a subsidios inexistentes. De hecho, fue en 2025 cuando se comenzó a difundir el falso “Bono Mujer de $850.000” que no corresponde a ningún programa oficial.

Desde el Departamento de Prosperidad Social recordaron que la entidad no solicita dinero ni información confidencial y que todos los trámites son gratuitos.

Denuncia del DPS sobre casos
Denuncia del DPS sobre casos de intentos de estafas - crédito DPS

Otras modalidades de engaño incluyen convocatorias a reuniones o capacitaciones presenciales y virtuales que la entidad no organiza, así como correos electrónicos fraudulentos sobre supuestas contrataciones. Las contrataciones solo se realizan a través de la plataforma oficial Secop II y sus correos institucionales terminan en @prosperidadsocial.gov.co.

Desde la entidad instaron a la ciudadanía a no responder correos o mensajes sospechosos, no entregar datos personales a desconocidos y denunciar cualquier intento de estafa al correo soytransparente@prosperidadsocial.gov.co.

Los únicos canales oficiales de contacto son la página web prosperidadsocial.gov.co, la línea WhatsApp 3188067329, el teléfono en Bogotá 601 379 1088, la línea gratuita nacional 01 8000 95 1100, mensajes de texto al 85594 y los perfiles verificados en redes sociales.

