Alzate hizo público video inédito con Yeison Jiménez sobre cómo compusieron ‘Mi venganza’: “Lo tenía guardado”

Un video nunca antes visto muestra cómo nació ‘Mi venganza’, el éxito de Yeison Jiménez y Alzate - crédito @alzatemusica/ Instagram

El recuerdo de Yeison Jiménez, quien falleció en un accidente aéreo el 10 de enero de 2026, sigue presente entre sus seguidores, colegas y familiares.

Al cumplirse dos meses de su partida, la memoria del cantante cobró fuerza en redes sociales, especialmente tras la publicación de un video inédito que conmovió a sus fanáticos.

El cantante Alzate, amigo cercano y colaborador de Yeison Jiménez, compartió recientemente en su cuenta de Instagram una grabación nunca antes vista sobre el origen de la canción Mi venganza, uno de los éxitos más recordados de ambos artistas. En el video, se observa a Yeison Jiménez en una atmósfera cotidiana, preparando huevos en la cocina de una casa, mientras entona de manera espontánea la letra de la canción que todavía resuena en el público.

Alzate acompañó el video con una explicación sobre el contexto en que fue grabado: “Hay muchos videos inéditos que tengo con Yeison y este me pareció muy especial. ¿Saben por qué? Muchos preguntan sobre la historia de Mi venganza y ese día era por la mañana, en mi casa, en Miami, y le mostré la canción cuando no era exitosa y él se levantó con ella en la cabeza y me decía: ‘quiero grabarla con vos’. Desde ahí empezó ese dúo”, relató el cantante. Además, agregó: “Este es un video inédito que tenía guardado y nunca había mostrado de cómo nació ‘Mi venganza’”.

A dos meses de la muerte de Yeison Jiménez, Alzate sorprendió a sus seguidores al publicar un video inédito que narra el origen de ‘Mi venganza’, la exitosa canción que ambos grabaron juntos - crédito @alzatemusica/ Instagram

La reacción de los seguidores no se hizo esperar. Las redes sociales se llenaron de mensajes cargados de emoción y nostalgia, donde muchos expresaron lo difícil que resulta asimilar la ausencia de Yeison Jiménez y el significado especial que ahora toma la canción. Comentarios como: “Yeison duele como si fuese un ser querido 😞“, ”Que duro mano Lo hubiéramos querido tener por muchos años más, aún sigo sin entender 😢“.

La publicación de este material inédito permitió a los fanáticos revivir un momento íntimo y genuino entre dos grandes exponentes de la música popular colombiana.

Hermana de Yeison Jiménez revela un emotivo video a dos meses de su muerte

A dos meses del fallecimiento de Yeison Jiménez, la familia del artista continúa enfrentando el dolor de su ausencia. Heidy Jiménez, hermana del recordado cantante de música popular, conmovió a los seguidores al publicar en sus redes sociales un mensaje cargado de nostalgia y afecto. La joven compartió una fotografía junto a Yeison en la que ambos aparecen sonrientes, acompañada de un texto que refleja la dificultad de expresar la magnitud de la pérdida.

Heidy Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, compartió una emotiva fotografía junto al artista para recordar su legado a dos meses de su partida - crédito @heidyjimenez38/ Instagram

“Cómo puedo explicar lo increíble y especial que eras sin quedarme corta siempre que me preguntan por ti”, escribió Heidy, evidenciando el profundo vacío que dejó la partida de su hermano. La publicación, compartida a través de sus historias de Instagram, rápidamente generó reacciones entre los fanáticos del artista, quienes han seguido de cerca el proceso de duelo de la familia Jiménez.

El mensaje de Heidy no solo sirvió como homenaje personal, sino que también permitió a los seguidores de Yeison Jiménez expresar su apoyo y compartir su propio dolor. Comentarios como “Sigues vivo en nuestros corazones y así será siempre”, “2 meses y esto dolerá toda la vida”, “Dos meses y duele como el primer día” y “Serás eterno, te recordaremos siempre” llenaron las redes sociales, mostrando que el legado y la música del cantante siguen presentes en la vida de quienes lo admiraron.

El homenaje de la hermana de Yeison generó una ola de reacciones, con comentarios de admiradores que expresaron su apoyo - crédito @heidyjimenez38/Instagram

La familia Jiménez ha optado por mantener una presencia discreta en redes sociales desde la tragedia, pero gestos como el de Heidy reafirman que el recuerdo de Yeison sigue vivo y que su influencia trasciende el escenario musical. A pesar del paso de los días, la ausencia del intérprete sigue siendo motivo de tristeza para sus seres queridos y para una comunidad de seguidores que no deja de rendirle tributo.