En video quedó el recorrido de un maratonista por la primera línea del metro de Bogotá: “Muchos pensamos que nunca iba a haber metro”

La iniciativa, documentada en video y compartida en redes sociales, permitió a los habitantes de la capital visualizar el progreso y la distancia entre las futuras estaciones antes de su inauguración oficial

Sergio Fajardo, conocido como ‘Fafirunner’, documenta en TikTok el trayecto completo de las estaciones del Metro de Bogotá en construcción - crédito Alcaldía de Bogotá/fafirunner/TikTok

El recorrido de Sergio Fajardo, conocido como Fafirunner en redes sociales, ofreció a los bogotanos una perspectiva inédita sobre el avance de la primera línea del metro de Bogotá.

Su travesía fue seguida por más de 260.000 personas en TikTok, donde el atleta documentó cada paso por los puntos clave de la futura infraestructura.

A diferencia de los planos oficiales, el video permitió visualizar la magnitud real del proyecto, pues Fajardo cubrió 21,82 kilómetros a pie, replicando el trayecto que algún día recorrerán miles de ciudadanos. Su ruta inició en la Estación 1 sobre la avenida Villavicencio, en el Parque Gibraltar, y avanzó con un ritmo constante desde el suroccidente de la ciudad.

Durante el recorrido, el maratonista alcanzó la Estación 4 sobre la avenida Primera de Mayo en apenas 17 minutos, mostrando con precisión la conectividad de los futuros puntos de acceso al sistema.

El video registrado el 9 de marzo permite visualizar los 8 kilómetros de obras continuas ya finalizadas en la nueva línea del metro - crédito fafirunner/TikTok

Más adelante, el video capta su llegada a la Estación 7, en la intersección de la avenida Primera de Mayo con la avenida calle 68, tras completar 8 kilómetros en 39 minutos.

Sergio Fajardo no solo corrió una distancia equivalente a una media maratón, sino que convirtió el trazado aún en obra del metro en una ruta deportiva accesible para sus seguidores en redes.

Las imágenes, que ya suma cientos de miles de visualizaciones, se transformó en una ventana para dimensionar el avance físico y simbólico de la obra.

Quienes se preguntan cómo sería recorrer la totalidad de la Primera Línea del Metro de Bogotá pueden encontrar en la experiencia de Fajardo una referencia real. El atleta partió desde el kilómetro cero y, tras 1 hora, 42 minutos y 25 segundos, llegó al final del trayecto, uniendo con su esfuerzo físico los extremos de una obra esperada por generaciones.

Fajardo completó el recorrido en 1 hora 42 minutos y 25 segundos, emulando una media maratón por el trazado del metro capitalino - crédito Empresa Metro de Bogotá

En medio del desafío, Fajardo compartió una reflexión que resonó entre los usuarios: “Creo que muchos bogotanos pensamos que nunca iba a haber metro y va a haber. Y esto no es publicidad ni nada, ni política. Es solo un rolo que ama su ciudad, ver cómo se desarrolla y que sí va a pasar. Increíble”.

El gesto de Fajardo, más allá de lo deportivo, sirvió para que miles de bogotanos pudieran dimensionar la distancia y la relevancia de la nueva columna vertebral de la movilidad capitalina.

El video documenta con claridad los tiempos y las estaciones clave, convirtiéndose en un registro vivo de una transformación en marcha.

El recorrido concluyó cuando el cronómetro marcó 1:42:25 y el trayecto sumó 21,82 kilómetros, la distancia de una media maratón. Fajardo logró conectar casi la totalidad del eje estructural del proyecto Metro de Bogotá, una ruta que será utilizada por miles de personas en el futuro.

Galán Confirmó llegada de octavo tren del metro al puerto de Cartagena - crédito Europa Press

Avances de obra

La llegada del octavo tren para la primera línea del metro de Bogotá marca un paso clave en el desarrollo del sistema de transporte. La administración de Carlos Fernando Galán busca acelerar los preparativos para la entrada en servicio, proyectada para marzo de 2028.

Cada tren mide 134 metros de largo, 2,90 metros de ancho y 3,90 metros de alto, características que “permitirán transportar hasta 1.800 pasajeros por trayecto”, según la información técnica oficial.

Los trenes están compuestos por seis vagones, con capacidad para 300 personas en cada uno. El sistema, descrito como “100 % automático y sin necesidad de conductor”, solo requerirá intervención manual en “casos excepcionales” o durante maniobras de mantenimiento.

El avance tecnológico del metro se refleja en su sistema automatizado, que no dependerá de operadores durante la operación comercial. La excepción, según lo divulgado, será cuando “en algunas zonas del patio taller donde se realicen maniobras para el mantenimiento propio de los trenes”, el personal deberá intervenir de forma manual.

La infraestructura total abarcará 23,9 kilómetros divididos en seis tramos. Esta longitud supera a la de las primeras líneas en ciudades como Quito (22 kilómetros), Ciudad de México (18,8 kilómetros) y Buenos Aires (9,4 kilómetros).

El trayecto entre Bosa y la calle 72 con avenida Caracas tendrá una velocidad promedio de 42,5 kilómetros por hora. Esto reducirá el tiempo de viaje a unos 27 minutos, frente a las hasta dos horas que puede tomar actualmente en condiciones de tráfico adverso.

La entrada en operación del metro de Bogotá está prevista para marzo de 2028. El sistema permitirá conectar puntos clave de la ciudad de forma rápida, con trenes de alta capacidad y tecnología automatizada, transformando el transporte urbano y ofreciendo una alternativa eficiente al tráfico convencional.

