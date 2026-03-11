Hombre fue a una estación de Policía para que le dieran un certificado y terminó detenido: había sido condenado por tráfico de armas

El hombre fue a la estación de policía a solicitar un documento y descubrieron que tenía orden de captura - crédito Policía Nacional

En el municipio de Regidor, en el sur de Bolívar, un hombre identificado como Amado Gonzáles Ruiz fue capturado en una estación de Policía mientras intentaba obtener un documento necesario para anexar a una hoja de vida.

El procedimiento, que parecía rutinario, derivó en la materialización de una orden judicial pendiente desde hacía años. Durante la diligencia, los uniformados solicitaron la identificación del ciudadano para cumplir con los protocolos habituales.

Al verificar sus datos en el sistema, el dispositivo institucional detectó una alerta: Gonzales Ruiz tenía un requerimiento judicial vigente. La consulta, hecha a través del dispositivo PDA, fue el punto de inflexión que desencadenó la intervención de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía de Bolívar.

La confirmación de la identidad y la situación legal del hombre llegó poco después. Se estableció que Gonzales Ruiz, de 51 años y originario de Barranco de Loba, estaba condenado por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

La sentencia ascendía a 108 meses de prisión. Según los reportes oficiales, el individuo había logrado evadir la acción de la justicia durante aproximadamente 7 años.

Cuando se confirmó la vigencia de la orden judicial, los agentes procedieron a la captura en el mismo recinto policial, sin mediar mayor resistencia. De inmediato, se le informaron sus derechos, asegurando el respeto al debido proceso y a la dignidad del detenido.

El episodio deja en evidencia la importancia de las verificaciones permanentes que realizan las autoridades en las estaciones de Policía del departamento de Bolívar. Gracias a estos mecanismos, fue posible identificar y detener a una persona con antecedentes judiciales graves, sin que existiera una denuncia previa en ese momento.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó a El Universal la eficacia de estos controles y reiteró que la institución mantendrá la vigilancia activa para garantizar que quienes tienen deudas pendientes con la justicia comparezcan ante las autoridades.

“Nuestros policías realizan verificaciones constantes de antecedentes que permiten hacer efectivas órdenes judiciales pendientes. Seguiremos trabajando para que quienes tengan cuentas con la justicia respondan ante las autoridades y así garantizar la seguridad y convivencia en el departamento de Bolívar”, afirmó el oficial.

Gonzales Ruiz quedó a disposición de la autoridad judicial competente, quien ahora deberá hacer cumplir la condena previamente impuesta por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito de Valledupar. Según la institución policial, la orden en su contra tenía plena vigencia y la captura se llevó a cabo cumpliendo todos los protocolos legales.

La Policía recalcó que este tipo de procedimientos son parte de una estrategia más amplia para fortalecer la seguridad y garantizar que las decisiones judiciales sean ejecutadas en todo el territorio. Los controles de antecedentes no solo buscan la prevención del delito, sino también la materialización de órdenes judiciales que permanecen activas, aunque hayan pasado varios años desde la emisión de las sentencias.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer tras conocerse la noticia, alimentando el debate con comentarios escépticos y críticas abiertas. Una de las frases más replicadas fue: “Si supiera que tenía orden de captura no va así que no sean ilusos”, mostrando desconfianza hacia la versión oficial.

Otros usuarios eligieron la ironía para expresar su desacuerdo. Entre los mensajes se destacó: “Tenía muchas ganas de no trabajar”, haciendo referencia a que prefirió entregarse a las autoridades que completar su solicitud de trabajo.

Mientras que expresiones como “Se entregó sólito” circularon con tono sarcástico y burla por aparentemente ser despistado. Las críticas también apuntaron a la labor de revisión de antecedentes que realiza la policía: “Como siempre de sapos”.