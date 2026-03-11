Colombia

Así reaccionó el hijo de Mateo Carvajal a los mensajes y coqueteos que recibe su padre por en Instagram: “Atrevida, acosadora”

El deportista publicó un audio en el que su hijo responde a los comentarios de sus seguidores. Además, Carvajal utilizó una foto del ‘influencer’ La Liendra para sugerir que los piropos provenían de él

Mateo Carvajal publica la divertida
Mateo Carvajal publica la divertida reacción de su hijo ante mensajes de seguidoras - crédito @mateoc17/ Instagram

El deportista colombiano Mateo Carvajal utilizó su cuenta de Instagram para compartir un episodio familiar que involucra a su hijo Salvador y los mensajes directos que recibe de sus seguidoras.

El ganador del reality Desafío publicó un video en el que expone de manera abierta cómo reacciona su hijo ante los comentarios que le envían mujeres a través de la red social.

De acuerdo con lo mostrado en sus historias, Carvajal recibió un mensaje directo de una seguidora que, sin rodeos, le expresó su atracción de forma espontánea y con frases coloquiales. En el video, se escucha la voz de la mujer diciendo: “Uy, qué rabia, malparido, vos me encantás, maldito, idiota, me encantas”. El deportista acompañó la publicación con la frase: “Será mucho pedir una tierna así”.

Minutos después, Carvajal decidió enviar el video a Salvador, quien reaccionó con una serie de mensajes de voz en los que da su opinión sobre la situación. En los audios, el niño califica a la mujer como “atrevida” por la naturaleza de su mensaje.

La interacción entre el deportista y Salvador ante un comentario atrevido se volvió tendencia en redes, mostrando el tono familiar y humorístico que caracteriza sus publicaciones - crédito @mateoc17/ Instagram

“La otra, toda atrevida, acosadora... ¿Quién fue la atrevida?”, se escucha decir a Salvador, mientras su padre le pregunta qué opina sobre los comentarios recibidos. El menor responde: “Qué muchacha tan atrevida con mi santo padre, más bien tú qué piensas de eso, o se va a enamorar con esa muchacha”.

El momento tomó un giro humorístico cuando Mateo Carvajal le propone a su hijo mostrarle una foto de la supuesta mujer que envió el mensaje. Para ello, utiliza la imagen viral del influencer La Liendra, quien aparece disfrazado de garota, con un vestido de carnaval femenino, brasier, plumas y un tocado amarillo en la cabeza. “Es una super mega modelo”, bromeó Carvajal.

Al ver la imagen, Salvador responde con espontaneidad: “Esa muchacha tan fea mor”. Luego agrega: “Papi, voy a publicar en tiktok que así es cómo te gustan”. Las interacciones entre padre e hijo, así como el uso de la imagen de La Liendra, generaron numerosas reacciones y comentarios entre los seguidores de Carvajal, que destacaron la naturalidad y el sentido del humor presentes en el intercambio.

La imagen que usó Mateo
La imagen que usó Mateo para bromear con su hijo Salvador. Crédito: La Liendra / Instagram

La publicación, según se observa en el perfil de Mateo Carvajal, consiguió posicionarse entre las más vistas de la jornada y volvió a poner en primer plano la relación cercana que mantiene con su hijo. El episodio se suma a una serie de contenidos virales que el deportista ha compartido en sus redes sociales, donde suele mostrar aspectos de su vida cotidiana y su vínculo familiar.

Mateo Carvajal habla sobre la adaptación de Salvador a la familia de Melina Ramírez y el papel de Juan Manuel Mendoza

En su reciente intervención en el pódcast ‘Parapapá’, Mateo Carvajal abordó abiertamente las emociones y miedos que experimentó en torno a la convivencia de su hijo Salvador con la nueva pareja de Melina Ramírez, el actor Juan Manuel Mendoza. Carvajal, conocido por su participación en el Desafío 2017, relató que el proceso no fue sencillo y que inicialmente sintió una fuerte necesidad de protección hacia su hijo.

“El instinto mío al inicio era muy de cuidador. Entonces, yo no quiero que nadie lo toque y uno se mete películas que uno mismo se baja. ‘Te imaginas donde de pronto el man en su forma de corregir le pegue, yo qué haría, no, no, cálmese”, confesó el deportista.

Estos temores, según explicó Carvajal, eran naturales considerando que se trataba de una nueva dinámica familiar y que la estabilidad emocional de Salvador siempre ha sido su mayor prioridad.

Mateo Carvajal compartió cómo enfrentó
Mateo Carvajal compartió cómo enfrentó sus temores al ver a su hijo Salvador convivir con Juan Manuel Mendoza - crédito Instagram

Con el paso del tiempo, sin embargo, Carvajal logró asimilar la situación de manera más positiva. Reconoció que la armonía en la familia es fundamental y valoró el ambiente de tranquilidad que percibe en la vida de su hijo. “El man es superbien, mi hijo lo ama, se quieren un montón y eso a mí también me tranquiliza. Ella (Melina) está estable, está feliz y si está feliz ella, está feliz el niño y es lo mejor que puede pasar”, señaló, mostrando madurez y una actitud conciliadora.

El deportista también aprovechó el espacio para destacar el rol de la familia de Melina Ramírez, especialmente en los momentos más difíciles tras la separación. Carvajal no ocultó el agradecimiento hacia ellos, describiéndolos como una red de apoyo esencial mientras atravesaba el proceso de adaptación a su nueva realidad como padre separado.

“Parce yo a esa familia la amo, marica, estaba yo muy crudo de la cabeza, claro cuando usted ya recibe el baldao de agua fría y empieza a ver las consecuencias de lo que usted hace, usted solamente quiere agachar la cabeza y enterrarse en la arena, pararse y tomar aire, y la familia de ella fue la primera red de apoyo que tuve. Yo ellos los adoro, todavía en estos momentos, les debo mucho”, afirmó.

Mateo agradeció a la familia
Mateo agradeció a la familia de Melina por el apoyo brindado tras la separación y valoró la relación cercana que mantienen - crédito @mateoc17/IG

La experiencia relatada por Carvajal refleja los desafíos que enfrentan muchas familias en procesos de reorganización y resalta la importancia de priorizar el bienestar de los hijos y la construcción de entornos familiares sanos y solidarios.

