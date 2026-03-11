Colombia

Ricardo Roa tuvo un ‘negocio redondo’ que provocó una investigación de la Fiscalía: pagó $927 millones menos por un apartamento de lujo

La Fiscalía señaló que el presidente de Ecopetrol habría usado su cargo para beneficiar a allegados y vinculó la compra de siete propiedades de alto valor en Bogotá y Cartagena a las pesquisas

Guardar
La Fiscalía imputó cargos a
La Fiscalía imputó cargos a Ricardo Roa por presunto tráfico de influencias y pusieron sobre la mesa el conocimiento de las siete propiedades de lujo de él - crédito Colprensa

La Fiscalía General de la Nación presentó cargos contra Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol, durante una audiencia realizada el 11 de marzo. La investigación se enfoca en supuestas prácticas de tráfico de influencias y la compra de al menos siete propiedades de lujo, hechos que podrían comprometer su desempeño como funcionario público, de acuerdo con la entidad.

El órgano judicial sostiene que Roa habría usado su cargo para favorecer al señor Juan Guillermo Mancera en la adjudicación de un proyecto de regasificación del campo Chuchupa Ballena LNG, que costó cerca de USD150 millones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el ente acusador, Roa habría intervenido directamente en decisiones internas de Jocol, filial de Ecopetrol, con el objetivo de otorgar ventajas contractuales a la empresa de Mancera. “La instrucción dada a Luis Enrique Rojas, presidente de la filial, configuraría un manejo indebido de la posición de poder”, indicó la fiscal durante la audiencia.

La Fiscalía imputa cargos de
La Fiscalía imputa cargos de tráfico de influencias contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol - crédito Fiscalía General de la Nación

La investigación incluyó las siete propiedades de lujo de Ricardo Roa

El caso cobró relevancia por las operaciones inmobiliarias del ejecutivo, por lo que la Fiscalía reveló que Ricardo Roa es propietario de siete propiedades de lujo, ubicadas en sectores exclusivos de Bogotá y Cartagena.

Entre ellas, se destacan apartamentos en Chicó, Rosales y El Nogal, así como una residencia en el norte de Cartagena. Los documentos presentados muestran que varias adquisiciones involucraron sociedades y personas cercanas a Roa, con valores millonarios y facilidades de pago gestionadas por terceros.

Un episodio puntual citado por la entidad que lidera la fiscal general Luz Adriana Camargo involucra la compra del apartamento 901 en el edificio Entre Parques, en Bogotá, la cual se encontraba valorada comercialmente en $2.727 millones.

El apartamento 901, valorado en
El apartamento 901, valorado en $2.727 millones, fue adquirido por Roa por $1.800 millones, con un descuento de $927 millones- crédito VisualesIA

No obstante, Roa lo adquirió por $1.800 millones, lo que representó un descuento de aproximadamente $927 millones, cercano al 34% del precio real, por lo que la Fiscalía resaltó que la negociación incluyó condiciones de pago favorables, aumentando la ventaja para el ejecutivo.

La compra del inmueble se habría realizado antes de que Roa asumiera la presidencia de Ecopetrol, y según la investigación, el empresario Mancera se benefició posteriormente de decisiones contractuales en la filial Hocol, vinculadas al proyecto de regasificación Chuchupa Ballena LNG; de allí las interrogantes sobre el actuar del presidente de la petrolera colombiana.

La defensa cuestionó la imputación, al señalar confusiones entre hechos indicadores y hechos jurídicamente relevantes, es decir, las sospechas que llaman la atención y la información que la ley puede usar para probar un delito.

El abogado Juan David León, defensor de Ricardo Roa, solicitó aclarar el rol exacto del presidente de Ecopetrol en las decisiones de Jocol y la relevancia penal de las transacciones inmobiliarias: “Comprar un apartamento de manera lícita no constituye delito alguno”.

La investigación abarca el período
La investigación abarca el período entre agosto de 2024 y enero de 2025, cuando Roa presidía Ecopetrol - crédito Colprensa

La Fiscalía deberá argumentar la relación de la compra de las propiedades con los delitos que le imputó al presidente de Ecopetrol

Durante la audiencia, la Fiscalía destacó que la actuación cuestionada de Roa se habría desarrollado entre agosto de 2024 y enero de 2025, período en el cual ejerció la presidencia de Ecopetrol y participó en la junta directiva de Jocol.

Cabe destacar que el juez de control de garantías decidió suspender la diligencia para estudiar las observaciones de la defensa y determinar si la imputación cumple con los requisitos formales y sustanciales.

A medida que avanza el proceso, el caso revela cómo las decisiones empresariales de Ricardo Roa podrían haber estado vinculadas a beneficios personales, además de dejar en evidencia la forma cuestionable en que habría actuado. Al mismo tiempo, la actuación de la Fiscalía quedó con falta de argumentos a los planteamientos de la defensa, mientras se espera la reanudación de las audiencias para determinar las posibles responsabilidades legales.

Temas Relacionados

Ricardo RoaPresidente de EcopetrolFiscalíaTráfico de influenciasJuan Guillermo ManceraGobierno de Gustavo PetroApartamentos de RoaColombia-Noticias

Más Noticias

La defensa de Diego Cadena y Juan José Salazar recurrirá a la casación y a la impuganción tras su condena: “Serán revocadas”

El abogado Iván Cancino aseguró las sentencias de los acusados están basadas en “al menos diez errores”

La defensa de Diego Cadena

Comenzó una nueva fase del programa Hambre Cero: familias en pobreza extrema recibirán apoyo alimentario y pagos focalizados

La selección de beneficiarios del programa utiliza criterios técnicos de focalización territorial e indicadores de pobreza y vulnerabilidad, priorizando hogares con jefatura femenina

Comenzó una nueva fase del

Corte Suprema envió a la cárcel a los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique por el escándalo de corrupción en la Ungrd

La Sala Especial de Instrucción notificará al Congreso para que los procesados sean suspendidos de sus cargos mientras avanza el proceso judicial

Corte Suprema envió a la

El CNE respondió a denuncias sobre los escrutinios y aseguró que el proceso avanza con normalidad

El magistrado Cristian Quiroz aseguró que las reclamaciones durante el conteo de votos han sido mínimas y defendió la transparencia del proceso electoral

El CNE respondió a denuncias

Deportes Tolima vs. O’Higgins - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta que da un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

El Pijao será local en el duelo que define la llave de la fase 3 del torneo continental y que terminó en victoria por la mínima diferencia para el cuadro chileno

Deportes Tolima vs. O’Higgins -
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Comunidad sufrió daños en las

Comunidad sufrió daños en las viviendas tras el operativo militar en el que murió alias Ramiro en Ituango, Antioquia

Evacuados nueve heridos tras combates entre grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta: esto dijo la Defensoría del Pueblo

Cayó alias Mosca: explosivista del bloque Jorge Suárez Briceño y hombre de confianza de alias Calarcá

Tras la muerte de ‘Ramiro’ en un bombardeo del Ejército, este sería su sucesor en el frente 18 de las disidencias: ofrecen recompensa de $100 millones por su captura

Jineth Bedoya recordó cuál fue el detonante que desató la cruel venganza de los paramilitares en su contra

ENTRETENIMIENTO

Carlos Torres se sinceró sobre

Carlos Torres se sinceró sobre la muerte de ‘Yeimy Montoya’ y conmovió a los fans de ‘La reina del flow’: “Sigue doliendo”

La chef Leonor Espinosa respondió a las críticas tras perder en las elecciones del 8 de marzo: “Se queman quienes llevan años en la política”

Alexa expresó sus dudas sobre su relación con Tebi en ‘La casa de los famosos’: “Sáquenme si no pueden entender esto”

Feid desató rumores de gira mundial para 2026 con sus “Ferxxinoticias”: fans creen que el anuncio está cerca

⁠Se le inundó el apartamento a Aida Victoria Merlano: “En este momento necesito un marido”

Deportes

Deportes Tolima vs. O’Higgins -

Deportes Tolima vs. O’Higgins - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta que da un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

De compartir equipo con Luis Díaz a trabajar en un almacén de cadena: “Dejé de ir a entrenar y me dediqué a otras cosas”

Camila Osorio y Emiliana Arango encabezan la nómina de Colombia para la Billie Jean King Cup 2026

Le salió defensor a Jhon Jáder Durán por las versiones de una pelea en la selección Colombia: “Hay que contextualizar la situación”

Bodø/Glimt dio el batacazo y goleó al Sporting Lisboa de Luis Javier Suárez en los octavos de final de la Champions League