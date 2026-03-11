Paro de maestros en Bogotá el 12 de marzo: horarios, punto de encuentro y recorrido de las manifestaciones

La ADE, entre los principales argumentos del paro, denuncia un deterioro en las condiciones de enseñanza y aprendizaje en los colegios públicos de la capital del país - crédito Colprensa

Un paro distrital de docentes de 24 horas tendrá lugar el jueves 12 de marzo de 2026, en Bogotá, tras el llamado de la Asociación Distrital de Educadores (ADE) para manifestar rechazo a políticas implementadas por la administración local en materia educativa.

La ADE, entre los principales argumentos del paro, denuncia un deterioro en las condiciones de enseñanza y aprendizaje en los colegios públicos de la capital del país, señalando el incremento de trámites administrativos, presión por reportes institucionales y una sobrecarga laboral para los docentes, lo que —sostiene la organización— afecta la autonomía escolar y las condiciones de trabajo en el sistema educativo distrital.

Como parte de la protesta, el sindicato exhortó a maestros, directivos docentes, orientadores, trabajadores administrativos, estudiantes y padres de familia a unirse a las actividades programadas.

Puntos de concentración de las marchas del 12 de marzo

El punto de concentración definido es el Centro Administrativo Distrital (CAD), sobre la NQS, entre Las Américas y la calle 26 en Teusaquillo, donde los manifestantes prevén reunirse desde las 9:00 a. m.

Desde allí, la movilización avanzará por la avenida El Dorado en dirección a la sede de la Secretaría de Educación del Distrito, ubicada sobre el corredor vial cerca de la carrera 66.

Las autoridades recomendaron a los conductores planificar rutas alternativas durante la manifestación en la NQS y la calle 26 y anticiparon presencia policial para salvaguardar la seguridad y el orden público.

Clases en colegios públicos de Bogotá serán normales pese al paro

La Secretaría de Educación de Bogotá confirmó que el 12 de marzo de 2026 se mantendrán clases normales en los colegios públicos del Distrito. De acuerdo con un comunicado divulgado el 10 de marzo, el objetivo principal de la administración distrital es garantizar el derecho fundamental a la educación y evitar alteraciones en el calendario académico, incluso frente a las movilizaciones gremiales.

En el mismo documento, estableció que los maestros que decidan participar en las manifestaciones durante el horario habitual de clases deberán reponer las horas docentes el sábado 14 de marzo de 2026.

La entidad gubernamental subrayó que quienes no cumplan con la reposición enfrentarán “decisiones administrativas” conforme a la normatividad vigente. El Distrito sostuvo que priorizar la continuidad académica responde a la necesidad de “evitar afectaciones al calendario y al tiempo de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes en la ciudad”.

Según especificó a comunicación oficial, el derecho a la protesta está plenamente reconocido por la administración distrital, siempre que las actividades sindicales se realicen “en contrajornada”, es decir, fuera del horario escolar. La medida de reposición, según la Secretaría de Educación, busca que no se alteren los días ni las horas asignadas en el calendario escolar y que se resguarde el derecho de los estudiantes a recibir su formación completa.

“En los casos en que se opte por participar en la protesta dentro del horario académico, el tiempo deberá reponerse el sábado 14 de marzo de 2026, garantizando así el cumplimiento del calendario escolar”, precisó la entidad en una de las declaraciones destacadas del texto.

La decisión de exigir reposición generó controversia dentro del magisterio distrital: sectores del gremio docente, representados por la Asociación Distrital de Educadores (ADE) manifestaron que esta medida podría vulnerar tanto acuerdos como normas laborales vigentes.

La organización recordó que, según el Decreto 1850 de 2002, compilado luego en el Decreto 1075 de 2015, cualquier cambio en el calendario académico debe contar con autorización formal del Ministerio de Educación Nacional, previa solicitud formal de la autoridad territorial, lo que impediría modificaciones unilaterales por parte de la Secretaría distrital.

Dadas las circunstancias, la ADE reivindicó el acuerdo firmado en septiembre de 2025 entre el sindicato y la Secretaría de Educación, donde se acordó que cualquier reposición de actividades académicas debía ser consensuada, respetando la autonomía institucional. Por este motivo, el gremio señaló que convocar a docentes y estudiantes a asistir a clase en día sábado, sin el procedimiento legal correspondiente, puede constituir una actuación irregular.