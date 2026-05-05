Colombia

Informe de la Procuraduría revela riesgos estructurales y solicitó apertura de investigación a la Aerocivil

El Ministerio Público identificó respuestas tardías ante emergencias, equipos obsoletos y deficiencias en la planeación institucional, lo que motivó la petición de iniciar procesos para determinar eventuales omisiones en la gestión del sector

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La Procuraduría General de la Nación alertó sobre deficiencias estructurales en la gestión de la Aerocivil, responsable de la seguridad aérea en Colombia - crédito Aerocivil, PGN
La Procuraduría General de la Nación alertó sobre deficiencias estructurales en la gestión de la Aerocivil, responsable de la seguridad aérea en Colombia - crédito Aerocivil, PGN

Un informe reservado de la Procuraduría General de la Nación advierte sobre serias deficiencias en la gestión de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), entidad responsable de la seguridad y operatividad aérea en Colombia.

Según el documento, conocido por Caracol Radio, la autoridad aérea dejó de planificar y pasó a responder de forma reactiva ante emergencias, lo que pone en riesgo la seguridad operacional y la eficiencia del sistema.

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Diagnóstico crítico tras un incidente en El Dorado

El detonante de la alerta fue el incidente ocurrido el 20 de febrero de 2026, cuando un avión A320 de Latam Airlines abortó su despegue en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá debido al cruce inesperado de un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana.

El reporte técnico de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (Diaac), revisado por la Procuraduría, identificó múltiples fallas: ausencia de estándares procedimentales, saturación operativa, interferencias y pérdida parcial de comunicaciones, así como limitaciones para el seguimiento visual del tránsito desde la torre de control.

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Ilustración de crisis aérea en aeropuerto con controladores, dos aviones a punto de colisionar en el aire, helicóptero militar, aviones en tierra y documentos burocráticos.
Un informe reservado destaca la respuesta reactiva de la Aerocivil ante emergencias, lo que eleva el riesgo para la seguridad operacional del sistema aéreo - crédito VisualesIA ScribNews

La Procuraduría constató que la Aerocivil no previene riesgos y actúa únicamente cuando los incidentes ya están en curso, lo que configura, a juicio del Ministerio Público, un problema estructural.

“Las acciones implementadas no resultan suficientes para satisfacer plenamente los criterios de oportunidad y de enfoque preventivo que orientan la gestión del riesgo”, sentenció la Procuraduría.

Evaluación técnica: sobrecarga, falta de personal y sistemas obsoletos

Durante su investigación, la Procuraduría General de la Nación realizó visitas técnicas y evaluó cinco aspectos clave: infraestructura y equipamiento técnico del control de tránsito aéreo, mantenimiento y operación de sistemas críticos, gestión contractual y operación aeroportuaria, riesgos operacionales y seguimiento a la gestión institucional.

Los hallazgos muestran una alta carga operativa en los controladores, insuficiencia de personal y fallas en la coordinación entre autoridades civiles y militares.

Respecto a la infraestructura, el informe resalta la obsolescencia de radares meteorológicos, sistemas de comunicación y otros equipos críticos cuya vida útil ya fue superada.

La Aerocivil reconoció en sus propios informes, revisados por la Procuraduría, que algunos de estos equipos operan bajo condiciones de contingencia y requieren reparaciones periódicas. Además, se cuestionó la adopción de medidas temporales que no solucionan los problemas de fondo ni permiten ejecutar soluciones estructurales en el corto plazo.

Riesgos institucionales y cuestionamientos a la dirección

El informe responsabiliza a fallas de comunicación y discrepancias en procedimientos operacionales como causas principales del incidente aéreo en Bogotá - crédito Aerocivil
La saturación operativa, la carencia de estándares y la falta de seguimiento visual desde la torre de control figuran entre los hallazgos del informe sobre el aeropuerto El Dorado - crédito Aerocivil

El organismo de control advirtió que las deficiencias detectadas van más allá de lo técnico y operativo, involucrando decisiones estratégicas y de dirección. “Dichas situaciones no se circunscriben exclusivamente a niveles operativos o funcionales, sino que podrían involucrar instancias de dirección, planeación estratégica, priorización de recursos, así como los procesos de supervisión y control interno”, subraya el informe.

Entre las conclusiones, el documento establece que los problemas identificados no son hechos aislados sino situaciones concurrentes, con coincidencia entre hallazgos técnicos, incidentes operacionales y advertencias de actores del sector. La entidad reconoció sus propias limitaciones estructurales, en particular la antigüedad de algunos sistemas y radares.

A raíz de estos hallazgos, la Procuraduría solicitó investigar la gestión de la Aerocivil y determinar responsabilidades individuales. El informe plantea que es necesario evaluar si se adoptaron de manera oportuna y suficiente las decisiones estratégicas requeridas para mitigar riesgos conocidos, o si existieron omisiones con impacto en la seguridad operacional.

Investigaciones en curso y contexto institucional

El director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez Chimenty, afronta la vigilancia de la Procuraduría por la gestión de una de las entidades con mayor presupuesto del país.

Según la información recogida por el medio citado, Martínez Chimenty, contador público de profesión y exdirector financiero, carece de experiencia en el sector aéreo, lo que despertó críticas sobre su idoneidad para el cargo.

El contexto se agravó con la reciente renuncia de Farid Stemberg Parra, exdirector jurídico de la Aerocivil, que denunció presiones para firmar documentos contrarios a la ley.

Varias aerolíneas suspendieron temporalmente sus vuelos a Caracas ante fallas en los sistemas de navegación y las advertencias internacionales - crédito Reuters y Aerocivil
El director de la Aerocivil, Luis Alfonso Martínez Chimenty, afronta cuestionamientos sobre su experiencia profesional y enfrenta investigaciones de la Procuraduría General - crédito Reuters y Aerocivil

“Nunca cambiaré mis principios, ni mi ética profesional por presiones de firmas ante procesos que no guardan la legalidad”, escribió Stemberg Parra en un chat interno, citado por Caracol Radio.

Alcance de la investigación y protocolos bajo revisión

La Procuraduría General de la Nación pidió revisar el cumplimiento de al menos cuatro protocolos esenciales para la operación aérea: planeación institucional del sector, priorización y ejecución de inversiones en infraestructura crítica, gestión y mitigación del riesgo operacional y mecanismos de supervisión y control interno.

El informe sostiene que el sistema enfrenta un “escenario de riesgo sistémico” por la frecuencia de factores técnicos, operacionales y administrativos que generan incidentes y debilidades estructurales.

La Procuraduría avanza en al menos tres actuaciones de vigilancia y solicitó formalmente la individualización de responsables dentro de la Aerocivil. Las conclusiones del informe indican que las fallas detectadas comprometen la seguridad del sistema aéreo nacional y requieren actuaciones inmediatas en todos los niveles de la entidad.

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