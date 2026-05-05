Fiscalía citó a Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, a imputación de cargos por violación de datos personales contra Day Vásquez

La Fiscalía fijó citación contra Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, para audiencia de imputación de cargos en caso de Day Vásquez - crédito Presidencia - @lauraojedae/Instagram

La Fiscalía General de la Nación fijó citación a Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, para una audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento por el delito de violación de datos personales en el caso contra Daysuris Vázquez, el 12 de mayo a las 11:00 a. m.

La diligencia marca un nuevo capítulo dentro de una investigación que apunta a presuntos accesos no autorizados a información privada. La autoridad judicial atribuye a Laura Ojeda la supuesta participación en la obtención de datos sensibles de Day Vásquez, en un escenario donde las versiones de ambas alimentaron el expediente desde su apertura.

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La Fiscalía sostiene que existen elementos que vinculan a la citada con la presunta consulta de información privada de quien hoy figura como contraparte en el proceso. De acuerdo con lo conocido por la autoridad, el caso tiene origen en hechos ocurridos en 2022.

Al parecer, Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro Burgos, habría hackeado el celular de Day Vásquez - crédito @lauraojedae/Instagram

En ese momento, Day Vásquez —que entonces estaba casada con Nicolás Petro— habría desembolsado alrededor de $20 millones para lograr la interceptación de las comunicaciones de Laura Ojeda, su amiga. La acción habría surgido a partir de una sospecha de infidelidad por parte de su pareja, lo que detonó el inicio de una serie de acusaciones recíprocas entre ambas barranquilleras.

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El caso de Day Vásquez y Laura Ojeda que llegó a los tribunales

El 1 de agosto de 2023, el ente acusador formalizó la imputación contra Day Vásquez por el delito de violación de datos personales; la procesada no aceptó los cargos en esa primera diligencia, lo que abrió un camino judicial sin acuerdos inmediatos y con recolección de material probatorio adicional.

Durante 2024, el debate jurídico se trasladó al reconocimiento de la calidad de víctima y la defensa de Laura Ojeda -actual pareja de Nicolás Petro y madre de su hijo, Luka- insistió en su participación dentro del proceso, mientras la contraparte cuestionó ese rol.

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En noviembre de ese año, el Juzgado 14 Penal del Circuito de Barranquilla ratificó en segunda instancia que Laura Ojeda sí tenía esa condición, decisión que le permitió intervenir en las audiencias y ejercer oposición frente a eventuales beneficios para la imputada.

Según el expediente, Day Vásquez habría entregado cerca de 20 millones de pesos para interceptar comunicaciones de Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro - crédito Jespus Aviles/Infobae

En el mismo expediente también se vinculó a Génesis Olave, allegada de Laura Ojeda, tras señalarse presuntas interceptaciones a su dispositivo móvil, es decir, que las dos habrían sido víctimas de este hackeo.

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El 14 de mayo de 2025 se produjo otro punto de quiebre, ya que la Fiscalía General de la Nación confirmó la ausencia de un preacuerdo entre las partes respecto a este delito.

Aunque en otras líneas del caso Day Vásquez logró avanzar mediante un principio de oportunidad, la violación de datos personales quedó por fuera de ese beneficio ante la negativa de la víctima y la falta de consenso judicial.

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Day Vásquez denunció a Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, por violación de datos personales en su contra - crédito @dayvasquezcdd/Instagram

Laura Ojeda pasó de víctima a victimaria luego de la contrademanda de Day Vásquez

La disputa judicial entre Day Vásquez y Laura Ojeda tuvo un giro tras la denuncia que la exesposa de Nicolás Petro presentó contra la actual pareja del hijo del presidente, en lo que se produjo un “efecto espejo”, es decir, se trata de la misma línea de denuncia que se abrió inicialmente, pero en este caso la propia denunciante aparece también como presunta víctima dentro del mismo tipo de hechos.

De acuerdo con la denuncia, Vásquez sostiene que también habría sido víctima de un hackeo en su información personal, presuntamente ejecutada desde el entorno de Nicolás Petro y con posible conocimiento de Ojeda.

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La tesis que plantea Day Vásquez apunta a que, tras su ruptura sentimental, se habría activado un seguimiento a sus comunicaciones, movimientos y registros financieros.

Dentro de los elementos que se pusieron en conocimiento de las autoridades figuran chats y grabaciones que, según la defensa de Vásquez, evidenciarían intentos de acceso no autorizado a cuentas digitales. Ese material fue entregado a la Fiscalía como soporte para abrir una noticia criminal, que hoy avanza en etapa de indagación preliminar.

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Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, pasó de víctima a victimaria en el caso de Day Vásquez - crédito @lauraojedae/Instagram

Por esa razón, Laura Ojeda deberá presentarse ante la justicia, pero es importante señalar que este hecho se suma a otro proceso en curso, mientras avanzan dos expedientes que comparten una misma base delictiva.

En paralelo, se desarrolla el proceso judicial contra Nicolás Petro Burgos, exdiputado del Atlántico, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, donde Daysuris Vásquez figura como “testigo estrella” en el caso.

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