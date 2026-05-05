Colombia

Fiscalía citó a Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, a imputación de cargos por violación de datos personales contra Day Vásquez

El ente acusador sostiene que existen elementos que vinculan a la nuera del presidente Gustavo Petro con la presunta obtención de información privada de la exesposa del exdiputado del Atlántico, por medio de un hackeo a su celular

Guardar
Laura Ojeda rechazó acusaciones de interceptación telefónica por parte de la exesposa de Nicolás Petro, Day Vásquez, por supuesta infidelidad - crédito Presidencia - @lauraojedae/Instagram
La Fiscalía fijó citación contra Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, para audiencia de imputación de cargos en caso de Day Vásquez - crédito Presidencia - @lauraojedae/Instagram

La Fiscalía General de la Nación fijó citación a Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, para una audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento por el delito de violación de datos personales en el caso contra Daysuris Vázquez, el 12 de mayo a las 11:00 a. m.

La diligencia marca un nuevo capítulo dentro de una investigación que apunta a presuntos accesos no autorizados a información privada. La autoridad judicial atribuye a Laura Ojeda la supuesta participación en la obtención de datos sensibles de Day Vásquez, en un escenario donde las versiones de ambas alimentaron el expediente desde su apertura.

PUBLICIDAD

La Fiscalía sostiene que existen elementos que vinculan a la citada con la presunta consulta de información privada de quien hoy figura como contraparte en el proceso. De acuerdo con lo conocido por la autoridad, el caso tiene origen en hechos ocurridos en 2022.

---
Al parecer, Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro Burgos, habría hackeado el celular de Day Vásquez - crédito @lauraojedae/Instagram

En ese momento, Day Vásquez —que entonces estaba casada con Nicolás Petro— habría desembolsado alrededor de $20 millones para lograr la interceptación de las comunicaciones de Laura Ojeda, su amiga. La acción habría surgido a partir de una sospecha de infidelidad por parte de su pareja, lo que detonó el inicio de una serie de acusaciones recíprocas entre ambas barranquilleras.

PUBLICIDAD

El caso de Day Vásquez y Laura Ojeda que llegó a los tribunales

El 1 de agosto de 2023, el ente acusador formalizó la imputación contra Day Vásquez por el delito de violación de datos personales; la procesada no aceptó los cargos en esa primera diligencia, lo que abrió un camino judicial sin acuerdos inmediatos y con recolección de material probatorio adicional.

Durante 2024, el debate jurídico se trasladó al reconocimiento de la calidad de víctima y la defensa de Laura Ojeda -actual pareja de Nicolás Petro y madre de su hijo, Luka- insistió en su participación dentro del proceso, mientras la contraparte cuestionó ese rol.

En noviembre de ese año, el Juzgado 14 Penal del Circuito de Barranquilla ratificó en segunda instancia que Laura Ojeda sí tenía esa condición, decisión que le permitió intervenir en las audiencias y ejercer oposición frente a eventuales beneficios para la imputada.

Ella es Laura Ojeda, la actual pareja de Nicolás Petro. | Foto: Ilustación Jesús Aviles, Infobae.
Según el expediente, Day Vásquez habría entregado cerca de 20 millones de pesos para interceptar comunicaciones de Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro - crédito Jespus Aviles/Infobae

En el mismo expediente también se vinculó a Génesis Olave, allegada de Laura Ojeda, tras señalarse presuntas interceptaciones a su dispositivo móvil, es decir, que las dos habrían sido víctimas de este hackeo.

El 14 de mayo de 2025 se produjo otro punto de quiebre, ya que la Fiscalía General de la Nación confirmó la ausencia de un preacuerdo entre las partes respecto a este delito.

Aunque en otras líneas del caso Day Vásquez logró avanzar mediante un principio de oportunidad, la violación de datos personales quedó por fuera de ese beneficio ante la negativa de la víctima y la falta de consenso judicial.

Day Vásquez denunció públicamente que lleva más de un mes solicitando el restablecimiento de su esquema de protección sin recibir respuesta de las autoridades - crédito @dayvasquezcdd/Instagram
Day Vásquez denunció a Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, por violación de datos personales en su contra - crédito @dayvasquezcdd/Instagram

Laura Ojeda pasó de víctima a victimaria luego de la contrademanda de Day Vásquez

La disputa judicial entre Day Vásquez y Laura Ojeda tuvo un giro tras la denuncia que la exesposa de Nicolás Petro presentó contra la actual pareja del hijo del presidente, en lo que se produjo un “efecto espejo”, es decir, se trata de la misma línea de denuncia que se abrió inicialmente, pero en este caso la propia denunciante aparece también como presunta víctima dentro del mismo tipo de hechos.

De acuerdo con la denuncia, Vásquez sostiene que también habría sido víctima de un hackeo en su información personal, presuntamente ejecutada desde el entorno de Nicolás Petro y con posible conocimiento de Ojeda.

La tesis que plantea Day Vásquez apunta a que, tras su ruptura sentimental, se habría activado un seguimiento a sus comunicaciones, movimientos y registros financieros.

Dentro de los elementos que se pusieron en conocimiento de las autoridades figuran chats y grabaciones que, según la defensa de Vásquez, evidenciarían intentos de acceso no autorizado a cuentas digitales. Ese material fue entregado a la Fiscalía como soporte para abrir una noticia criminal, que hoy avanza en etapa de indagación preliminar.

- crédito @lauraojedae/Instagram
Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, pasó de víctima a victimaria en el caso de Day Vásquez - crédito @lauraojedae/Instagram

Por esa razón, Laura Ojeda deberá presentarse ante la justicia, pero es importante señalar que este hecho se suma a otro proceso en curso, mientras avanzan dos expedientes que comparten una misma base delictiva.

En paralelo, se desarrolla el proceso judicial contra Nicolás Petro Burgos, exdiputado del Atlántico, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, donde Daysuris Vásquez figura como “testigo estrella” en el caso.

Temas Relacionados

Laura OjedaDay VásquezNicolás Petro BurgosFiscalíaHijo del presidente PetroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobierno Petro no alcanzó la meta de recaudo del impuesto al patrimonio y ahora está con más problemas de dinero: “Calcularon mal”

El Ejecutivo baraja aumentar la deuda del Estado, pedir facultades legales y reorganizar partidas presupuestarias para avanzar con planes urgentes relacionados con la emergencia

Gobierno Petro no alcanzó la meta de recaudo del impuesto al patrimonio y ahora está con más problemas de dinero: “Calcularon mal”

Explosión en mina de Sutatausa deja 15 mineros atrapados: estaban trabajando a una profundidad de 600 metros

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que la reacción coordinada de los organismos oficiales busca garantizar la seguridad en la zona minera

Explosión en mina de Sutatausa deja 15 mineros atrapados: estaban trabajando a una profundidad de 600 metros

Atlético Nacional visitará Bogotá en una Copa BetPlay 2026 que estrena formato y obliga a los grandes a recomponerse

La Copa inicia con un nuevo formato, en el que equipos como Millonarios y Deportivo Cali deberán disputar una fase de grupos, mientras Nacional quedó instalado en los playoffs

Atlético Nacional visitará Bogotá en una Copa BetPlay 2026 que estrena formato y obliga a los grandes a recomponerse

Familia de un niño de 6 años que murió en Cartagena denunció fallas en la atención médica: EPS a cargo se pronunció

Los allegados del paciente denuncian retrasos en diagnósticos y entrega de insumos, mientras la entidad asegura haber aplicado las terapias requeridas

Familia de un niño de 6 años que murió en Cartagena denunció fallas en la atención médica: EPS a cargo se pronunció

Paloma Valencia reveló que llamó al presidente de Ecuador, en búsqueda de una alianza: “Bajó los aranceles de 100% a 75%”

La senadora y aspirante presidencial señaló que tuvo una conversación telefónica con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, en medio de la crisis comercial y de seguridad que enfrenta contra Colombia

Paloma Valencia reveló que llamó al presidente de Ecuador, en búsqueda de una alianza: “Bajó los aranceles de 100% a 75%”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

ENTRETENIMIENTO

Shakira conquistó Copacabana: estos fueron los principales hitos de histórico show de la colombiana en Brasil

Shakira conquistó Copacabana: estos fueron los principales hitos de histórico show de la colombiana en Brasil

Peter Manjarrés respondió a críticas por evento en el que estuvo Juliana Guerrero: “Exijo respeto”

J Balvin y Ryan Castro llegan al cine con ‘Omerta’: estas son las fechas de la corta temporada en salas

Milica le respondió a quienes aseguran que Westcol fue infiel con ella: “Estaba re tragada”

La actriz Manuela González, de la serie ‘Perfil Falso’, reveló cómo reaccionó Lionel Messi al verla: “Qué momento tan soñado”

Deportes

Atlético Nacional visitará Bogotá en una Copa BetPlay 2026 que estrena formato y obliga a los grandes a recomponerse

Atlético Nacional visitará Bogotá en una Copa BetPlay 2026 que estrena formato y obliga a los grandes a recomponerse

Video de la selección Colombia es tendencia por supuesta filtración de los convocados al Mundial 2026: estos son los nombres

Ya es oficial la programación de los partidos: día y hora de los cuartos de final Liga BetPlay 2026-I

En video: Raúl Giraldo, dueño del DIM, pidió disculpas a la hinchada y renunció a la representación legal del club

Ricardo Valiño, entrenador de Inter de Bogotá, reveló la clave de la clasificación: “Vamos a competir contra Atlético Nacional”