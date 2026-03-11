Colombia

Nueva EPS suspende mesas con pacientes de enfermedades huérfanas y se desata polémica por diferencias en cifras

La decisión de la entidad generó cuestionamientos de organizaciones de pacientes que advierten riesgos para la atención de miles de personas con enfermedades raras en Colombia

Guardar
La Federación Colombiana de Enfermedades
La Federación Colombiana de Enfermedades Raras alertó sobre inconsistencias en los datos de afiliados reportados por la EPS - crédito Nueva EPS

La Nueva EPS confirmó la suspensión de las mesas de seguimiento que realizaba con pacientes de enfermedades huérfanas, una decisión que provocó una fuerte reacción de organizaciones que representan a esta población. La medida abrió un debate sobre la atención y el registro de pacientes con estas patologías en el sistema de salud.

La Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer) aseguró que el aplazamiento indefinido de estos espacios de diálogo puede tener consecuencias para los pacientes en Colombia que padecen este tipo de enfermedades, citado por Semana.

La controversia se intensificó luego de que la organización de pacientes cuestionara las razones expuestas por la EPS para retirarse de estas mesas de trabajo, de acuerdo con ese medio de comunicación.

Fecoer aseguró que el aplazamiento
Fecoer aseguró que el aplazamiento indefinido de estos espacios de diálogo puede tener consecuencias para los pacientes en Colombi- crédito Nueva EPS

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La EPS explicó que su decisión de suspender la participación en estos espacios se debe a una supuesta vulneración de la confidencialidad de la información tratada durante las reuniones.

Sin embargo, la Federación Colombiana de Enfermedades Raras afirmó que la suspensión coincide con la reciente exposición de diferencias entre los datos reportados por la entidad y los registros oficiales del sistema de información en salud.

De acuerdo con el gremio de pacientes, la polémica comenzó luego de que la EPS notificara su retiro de las mesas el pasado 4 de marzo, tras una reunión realizada el 3 de febrero.

Durante ese encuentro se presentaron cifras que, según la federación, no coinciden con los datos oficiales del sistema de información del sector salud.

Uno de los puntos centrales del debate está relacionado con el número de pacientes con enfermedades huérfanas afiliados a la Nueva EPS.

La entidad aseguró que contaba con 5.338 afiliados con este tipo de patologías, mientras que la federación indicó que, según los registros del Sistema Integral de Información de la Protección Social (Sispro), la cifra supera los 16.000 pacientes activos.

La diferencia entre ambas cifras supera los 11.000 pacientes, lo que generó cuestionamientos por posibles inconsistencias en los registros reportados por la EPS.

Para Fecoer, esta brecha plantea dudas sobre la manera en que se están registrando y monitoreando los casos dentro del sistema de salud.

La entidad aseguró que contaba
La entidad aseguró que contaba con 5.338 afiliados con este tipo de patologías, mientras que la federación indicó que, según los registros del Sistema Integral de Información de la Protección Social (Sispro) - crédito Suministrada a Infobae Colombia

La organización también cuestionó el argumento de confidencialidad presentado por la EPS para justificar su retiro de las mesas de trabajo.

“Invocar la confidencialidad en este contexto no tiene ningún sustento legal. Nueva EPS es una entidad con funciones públicas, sometida a inspección, vigilancia y control del Estado”, señaló la federación, citada por Semana.

El gremio agregó que la información relacionada con la cobertura y atención a la población afiliada es considerada de carácter público dentro del marco normativo del sistema de salud.

“De conformidad con la Ley 1751 de 2015 y la normativa vigente en materia de salud, la información sobre la cobertura y la atención a la población afiliada es de carácter público”, precisaron desde la organización.

En ese sentido, los representantes de pacientes señalaron que las entidades que cumplen funciones públicas no pueden utilizar acuerdos de reserva para restringir el acceso a datos relacionados con la atención sanitaria.

Los representantes de pacientes señalaron
Los representantes de pacientes señalaron que las entidades que cumplen funciones públicas no pueden utilizar acuerdos de reserva para restringir el acceso a datos |Nueva EPS | crédito Leonardo Duque

“Los funcionarios y entidades con funciones públicas no pueden blindar con acuerdos de reserva los datos sobre la atención sanitaria de sus afiliados. Pretender hacerlo no es proteger información sensible, sino obstaculizar el control ciudadano”, afirmaron.

Además, la federación manifestó su preocupación por el cierre de los espacios de diálogo con la EPS, especialmente en un contexto en el que se evidencian discrepancias entre los registros institucionales y las cifras oficiales del sistema de información.

Desde la organización insistieron en que la discusión no se limita a un debate técnico sobre bases de datos, sino que involucra la situación de miles de pacientes.

“Detrás de los casi 11.000 pacientes que hoy no aparecen en los registros de la EPS hay historias, familias y riesgos reales para la vida”, indicaron.

Finalmente, los representantes de pacientes señalaron que resulta preocupante que una EPS no tenga claridad sobre el número de personas con enfermedades huérfanas que se encuentran afiliadas a la entidad.

Temas Relacionados

Nueva EPSEnfermedades huérfanasPacientesSistema de saludColombia -Noticias

Más Noticias

Desde el 11 de marzo iniciará el restablecimiento gradual de energía en el sur de Santander

ESSA activará un nuevo transformador de 115.000 voltios en la subestación de Barbosa. El proceso se realizará por etapas mientras se monitorea el comportamiento de la red y se coordinan las maniobras técnicas para evitar sobrecargas o nuevas fallas

Desde el 11 de marzo

Resultados Lotería de la Cruz Roja 10 de marzo: quién ganó el premio mayor de $7.000 millones

Esta lotería colombiana realiza un sorteo a la semana, todos los martes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Resultados Lotería de la Cruz

Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia no serán fórmula presidencial: los detalles del encuentro privado

La ganadora de La Gran Consulta por Colombia y el excandidato a la Alcaldía de Bogotá se reunieron durante alrededor de dos horas

Juan Daniel Oviedo y Paloma

Así rotará el Pico y Placa en Villavicencio este miércoles 11 de marzo de 2026

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Así rotará el Pico y

Resultados del Sinuano Noche hoy martes, 10 de marzo: todos los números ganadores del último sorteo

A continuación figuran los números premiados en el sorteo nocturno, el segundo de los dos que la lotería realiza cada día

Resultados del Sinuano Noche hoy
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Jineth Bedoya recordó cuál fue

Jineth Bedoya recordó cuál fue el detonante que desató la cruel venganza de los paramilitares en su contra

El Ejército Nacional confirmó la muerte de un soldado tras atentado con explosivos en Patía, Cauca

Exviceministra de Defensa dijo que bombardeo contra alias Ramiro es uno de los “más exitosos que ha tenido el Gobierno”

Cuatro militares resultaron heridos en un ataque armado en Patía, Cauca; gobernador se pronunció: “No vamos a permitir”

En video: así fue la caída de ‘Ramiro’, la ficha clave de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

‘La reina del flow’ desató

‘La reina del flow’ desató controversia: un video recogió la manera en que Carolina Ramírez vivió el final de su personaje

Falsedades, traiciones y supuesto ‘shippeo’: Juanse Laverde no se guardó nada y contó cómo fue su experiencia en ‘La casa de los famosos’

Arelys Henao dedicó un sentido mensaje al fallecido cantante Yeison Jiménez: “No te olvidaremos”

Participante de ‘La casa de los famosos’ se hizo una prueba de embarazo y el resultado la hizo llorar

El ‘Desafío’ hizo importante advertencia sobre falsos castings y noticias falsas en redes sociales: “No se deje engañar”

Deportes

El Team Medellín-EPM recibió suspensión

El Team Medellín-EPM recibió suspensión por parte de la UCI: dos ciclistas fueron apartados por anomalías en controles antidoping

Kevin Serna fue elegido como parte del “once ideal” del Campeonato Carioca 2026: convirtió gol clave en la semifinal

Ryan Reynolds tendría entre sus planes ver al Internacional de Bogotá en Techo próximamente: “Está muy contento con el equipo”

Cuándo se conocerá la convocatoria de la selección Colombia para los amistosos de marzo

Bayern Múnich no tuvo piedad del Atalanta en Champions: goleada 6-1 en octavos y con Luis Díaz de titular