Joven de 19 años que golpeó brutalmente a su madre fue capturado por la Policía

Los vecinos y la rápida actuación de las autoridades fueron fundamentales para que el agresor no escapara y fuera puesto a disposición de la Fiscalía

El caso demuestra cómo la intervención oportuna de las autoridades y los canales de denuncia pueden marcar la diferencia en situaciones de riesgo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante la jornada del 10 de marzo de 2026 se conocieron detalles de la captura de un joven de 19 años señalado de agredir físicamente a su madre en el sur de Barranquilla. El caso fue ampliamente rechazado por los habitantes del sector, allegados a la familia y la comunidad en general, que pide prontas sanciones en contra del involucrado.

De acuerdo con el reporte oficial, el caso tuvo lugar en el sector de la carrera 33 con calle 11, y se activó la respuesta inmediata de la Policía Metropolitana de Barranquilla mientras que las unidades policiales desarrollaban labores de vigilancia y patrullaje.

Las unidades de la Policía Metropolitana que se movilizaban por el sector fueron alertadas por un posible caso de violencia intrafamiliar, por lo que se desplazaron rápidamente para verificar la situación y detuvieron al joven por su responsabilidad en un ataque en contra de su progenitora.

Tras informarle sus derechos, el agresor fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI), donde quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con lo reportado por el medio local Impacto News.

El sujeto debe responder ante las autoridades por los actos de violencia cometidos en contra de su madre - crédito Colprensa

Llamado de la Policía a denunciar casos de violencia intrafamiliar

Ante la gravedad del ataque que este joven cometió en contra de su madre, se pronunció el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, que destacó el compromiso institucional frente a los delitos contra la familia.

En medio de su intervención, el uniformado sostuvo que la colaboración ciudadana es fundamental y enfatizó la importancia de denunciar toda forma de maltrato, bien sea por parte de la víctima o de sus allegados desde el primer momento en el que noten alguna señal de alerta o un patrón preocupante de violencia al interior de sus hogares.

Según el medio local, el brigadier general se refirió a la prioridad que tiene la protección de la vida y la integridad de las familias en las acciones de la institución. Asimismo, pidió a la ciudadanía que recurra sin demora a las autoridades ante cualquier situación de violencia intrafamiliar, para que la policía pueda actuar con inmediatez, tal como ocurrió en este caso.

Canales de denuncia habilitados en Barranquilla

La Policía Nacional recordó que los ciudadanos pueden reportar hechos de violencia intrafamiliar y otras situaciones que alteren la convivencia o pongan en riesgo la vida de las personas a través de la línea de emergencia 123 y la Línea Contra el Crimen 317 896 5523, que están disponibles durante las 24 horas del día para recibir denuncias y prestar apoyo a las víctimas.

Este caso recordó la importancia de utilizar los canales oficiales de denuncia y fortalecer la protección familiar a través del reporte oportuno de estos ataques que pueden llegar a terminar en fatalidad.

Asimismo, las autoridades reiteraron que mantienen abierta su disposición para recibir reportes de violencia intrafamiliar y recordaron el papel clave de la colaboración entre ciudadanía e instituciones para garantizar la seguridad de las familias en Barranquilla.

Los números de emergencia facilitan la protección de las víctimas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Alerta por los delitos cometidos por jóvenes en el sector

Un joven de 19 años fue detenido en flagrancia por la Policía Metropolitana de Barranquilla tras ser señalado de extorsionar a un comerciante en el barrio San Roque, en la localidad suroriente de la ciudad, el martes 10 de marzo.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron $500.000 en efectivo y panfletos vinculados al grupo delincuencial Los Costeños en poder del detenido, elementos que, de acuerdo con la investigación preliminar, habrían sido usados para intimidar a la víctima.

Las extorsiones continúan afectando a comerciantes y ciudadanos en la región - crédito Colprensa

La intervención se produjo después de que la comunidad retuviera al sospechoso, quien pretendía reclamar el dinero producto de la extorsión, y alertara a la Estación de Policía San José. Los uniformados llegaron al lugar para asegurar la integridad del individuo, que fue puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de extorsión.

