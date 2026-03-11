Tras ataque sicarial en el norte de Bogotá, autoridades identificaron a la víctima: estaría vinculado con esmeralderos

Sicariato en norte de Bogotá dejo herido a un hombre que se encontraba en una cafeteria - crédito Colprensa

El intento de homicidio ocurrido el martes 10 de marzo de 2026, en el barrio Toberín de Bogotá, generó alarma entre los habitantes de la zona.

Sahilton Linares Linares, un hombre de 58 años, como fue identificado por El Tiempo, fue atacado a tiros mientras esperaba a alguien en una cafetería ubicada cerca de la calle 161 con carrera 19. La rápida reacción de quienes se encontraban en el lugar permitió que Linares fuera trasladado con vida al hospital Simón Bolívar, donde fue estabilizado por el personal médico.

Según informaron las autoridades, el agresor disparó en varias oportunidades contra la víctima antes de huir del lugar sin ser identificado. Aunque se confirmó oficialmente que Linares recibió cuatro disparos, allegados a la víctima sostienen que podría haber sufrido hasta seis impactos, repartidos entre la espalda y un brazo, de acuerdo a la información suministrada por el medio de comunicación.

Las primeras indagaciones señalan que Linares se encontraba solo en el establecimiento y esperaba encontrarse con una persona. No hubo intercambio de palabras antes del ataque; el sicario llegó, disparó y huyó rápidamente, lo que apunta a la modalidad de sicariato.

Investigaciones revelaron que Linares Linares es originario de Yacopí, Cundinamarca, aunque residía en Bogotá desde hace varios años. Hace pocos días, Linares viajó con familiares a su municipio natal, regresando a la capital la noche anterior al ataque para cumplir compromisos personales.

La víctima presuntamente tendría vínculos conocidos con Luis Abelardo Triana Hoyos, alias Valero, asesinado en septiembre de 2024. Triana Hoyos fue señalado como líder de una oficina de cobro en San Andresito de la 38 y vinculado al clan de ‘Los Triana’, extraditados a Estados Unidos por narcotráfico. La información recopilada sugiere que la agresión sufrida por Linares podría estar relacionada con los mismos conflictos que rodearon el homicidio de Triana Hoyos.

El contexto del ataque se relaciona con una disputa de larga data entre grupos de esmeralderos en Bogotá. Alias Valero habría estado asociado a Yerson Istiben Triana, hijo del esmeraldero Horacio Triana y enemigo de figuras como Hernando Sánchez y el asesinado Juan Sebastián Aguilar, conocido como ‘Pedro Pechuga’. Aguilar fue víctima de un ataque de francotirador en agosto de 2024, también en el norte de la capital.

Infobae Colombia consulto con la Policía Metropolitana de Bogotá sobre esta versión y aseguraron que todo hace parte del proceso de investigción.

El ataque responde al mismo patrón de violencia que ha dejado varias víctimas en el sector, con ajustes de cuentas y disputas internas como posible trasfondo.

Actualmente, Sahilton Linares Linares permanece bajo observación médica y su estado es estable, según el reporte oficial. El caso sigue en investigación, mientras la Policía busca identificar al responsable y establecer si existen conexiones directas con otros hechos recientes relacionados con el crimen organizado en la ciudad.

Este episodio resalta los desafíos que enfrentan tanto la Policía como las autoridades judiciales para identificar a los responsables, entender el entramado de relaciones entre las víctimas y los grupos involucrados, y limitar la influencia de estas redes sobre la seguridad ciudadana.

El caso de Sahilton Linares Linares pone de manifiesto la vulnerabilidad de algunos sectores de la capital ante la violencia dirigida, así como la urgencia de reforzar las medidas preventivas y los mecanismos de cooperación entre la comunidad y las fuerzas de seguridad.

La continuidad de las investigaciones y el esclarecimiento de los hechos serán determinantes para restablecer la tranquilidad en la zona y avanzar en el combate contra las estructuras criminales que afectan a varios sextores de la ciudad de Bogotá.