Alcaldía de Bogotá podría subsidiarle hasta $13 millones para su arriendo: estos son los requisitos y cómo puede acceder al auxilio

El programa entregará apoyo mensual directo al arrendador mientras los hogares acumulan ahorro obligatorio, priorizando familias vulnerables y facilitando el camino hacia la compra de vivienda propia

Los interesados pueden inscribirse a
Los interesados pueden inscribirse a través del portal oficial o de manera presencial en los puntos de atención al ciudadano - crédito Alcaldía de Bogotá y Freepik

Si vive en Bogotá y está buscando apoyo para el alquiler, hay buenas noticias: la ciudad lanzará en 2026 un subsidio de arriendo que puede alcanzar los $13.026.733 por hogar beneficiario.

Este programa, llamado Ahorro para mi Casa, está diseñado para ayudar a familias a cubrir parte de su alquiler mientras acumulan un capital propio para la compra de vivienda en el futuro.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría Distrital del Hábitat y forma parte de un conjunto de políticas de vivienda para los sectores de menores ingresos de la capital.

El programa funciona de manera sencilla pero exige disciplina: el subsidio no se entrega de una sola vez ni directamente al beneficiario.

En cambio, se divide en doce cuotas mensuales de hasta $1.085.561, que se depositan directamente en la cuenta certificada del arrendador. Esto asegura que el dinero cumpla su función principal: aliviar el pago del arriendo mientras los hogares acumulan ahorro.

Ahorro mensual obligatorio: la clave del programa

Hogares en Bogotá podrán recibir
Hogares en Bogotá podrán recibir hasta $13 millones en subsidios para cubrir arriendo mientras ahorran para comprar vivienda propia - crédito Unsplash

Uno de los elementos centrales del programa es el ahorro obligatorio. Cada hogar beneficiario debe consignar $472.744 mensuales en una cuenta de ahorro o billetera digital autorizada.

Este monto debe mantenerse inmovilizado durante todo el periodo del subsidio y actúa como condición para recibir cada cuota del beneficio.

En otras palabras, mientras más disciplinado sea el ahorro, más se garantiza el acceso al subsidio y la acumulación de un capital que podrá usarse para la compra futura de vivienda.

La Secretaría del Hábitat enfatiza que el saldo ahorrado no puede usarse durante la vigencia del programa.

Esta medida busca fortalecer la cultura de ahorro en los hogares y generar un capital inicial sólido, lo que convierte a Ahorro para mi Casa en una herramienta de transición del arriendo hacia la propiedad.

Requisitos para postularse

El acceso al subsidio está sujeto a criterios económicos y sociales específicos. Entre los principales requisitos se encuentran:

  • Ser mayor de edad y jefe o jefa de hogar.
  • Tener ingresos mensuales que no superen los $3.501.810 en 2026.
  • No ser propietario de vivienda en Colombia, salvo excepciones contempladas en el Decreto Distrital 431 de 2024.
  • No haber recibido otro subsidio familiar de vivienda de forma efectiva en el pasado.
La entidad coordina el programa,
La entidad coordina el programa, supervisa los requisitos de las viviendas y verifica el cumplimiento del ahorro obligatorio - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá

Además, la Secretaría prioriza ciertos grupos considerados vulnerables o con necesidades especiales.

Esto incluye hogares en riesgo por feminicidio o violencia intrafamiliar, víctimas del conflicto armado, personas en proceso de reincorporación, miembros de la fuerza pública, personas con discapacidad, cuidadores, jóvenes a cargo de familias, personas transgénero, adultos mayores, minorías étnicas, hogares monoparentales y aquellos inscritos en otros programas distritales.

El subsidio se aplica únicamente a viviendas ubicadas en barrios legalizados que cumplan con los estándares mínimos de habitabilidad verificados por la Secretaría. No se incluyen inquilinatos ni habitaciones individuales.

Si un beneficiario decide mudarse durante el año de apoyo, debe notificarlo y obtener aprobación para asegurarse de que la nueva vivienda cumpla con los requisitos.

Cómo postularse

La postulación se puede hacer en línea a través del formulario habilitado en la página web de la Secretaría Distrital del Hábitat https://suav.habitatbogota.gov.co/public/ahorro-para-mi-casa/consult, donde se deben adjuntar documentos de identidad, certificación de ingresos y recibos de servicios públicos actualizados.

También existe la opción de presentar la solicitud de manera presencial en los puntos de atención al ciudadano, con orientación directa para quienes necesiten ayuda en el proceso.

Solo inmuebles que cumplan estándares
Solo inmuebles que cumplan estándares de habitabilidad son elegibles para recibir el subsidio - crédito Colprensa

La clave del programa es la combinación del subsidio con el ahorro mensual obligatorio, lo que convierte la ayuda estatal en un apoyo transitorio para el alquiler pero con una clara meta: que las familias logren adquirir vivienda propia en el futuro.

Otros subsidios de vivienda en Bogotá para 2026

El plan de vivienda de la Alcaldía, bajo el sello “Mi Casa en Bogotá”, ofrece una variedad de programas complementarios:

  • Oferta Preferente: facilita acceso a viviendas VIP (hasta 90 salarios mínimos) y VIS (hasta 150 salarios mínimos), con subsidios de $17.509.050 a $52.527.150.
  • Reactiva tu Compra: entrega $17.509.050 a familias con dificultades para cerrar la compra de su vivienda.
  • Reduce tu Cuota: apoya el pago de créditos hipotecarios o leasing habitacional, con cuotas de $437.726 mensuales durante 48 meses, totalizando $21.010.860.
  • Arrendamiento Temporal Solidario: cubre el arriendo hasta por seis meses, con cuotas de $1.085.000 mensuales.
  • Mejora tu Casa: otorga hasta $26.263.575 para mejoras estructurales en baños, cocinas y habitaciones principales.

