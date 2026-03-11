Colombia

Gaula Militar frustró intento de secuestro en La Calera: captores se hacían pasar por disidencias de las Farc

El caso terminó de buena forma gracias a que los familiares de la víctima denunciaron la situación irregular a través de la línea 147

Guardar
La mujer fue secuestrada bajo
La mujer fue secuestrada bajo la modalidad de falso servicio - crédito Gaula Militar | Brigada 13 del Ejército Nacional

En una operación realizada en la vereda El Volcán, tropas del Gaula Militar de la Décima Tercera Brigada frustraron un intento de secuestro en el municipio de La Calera, Cundinamarca.

La intervención se activó luego de una denuncia realizada por la ciudadanía a la línea gratuita nacional 147. Este detalle fue clave para la reacción por parte de las autoridades, que actuaron con rapidez frente a este hecho.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La víctima fue contactada bajo la modalidad de falso servicio, destacó en declaraciones a medios de comunicación el capitán Wilmer Andrés Lara, comandante de la Unidad Operativa del Gaula Militar de la Brigada 13.

Los captores se hicieron pasar por integrantes de las disidencias de las Farc y exigían 10 millones de pesos para liberar a la mujer - crédito Ejército Nacional

Según la información recibida, un individuo se identificó ante los familiares como miembro de las disidencias de las Farc y exigió 10 millones de pesos a cambio de la supuesta liberación.

La llamada de alerta permitió el despliegue de la operación militar que presionó a los responsables y detuvo el pago solicitado.

El Ejército Nacional, a través del capitán Lara, resaltó que esta acción demuestra el valor de la denuncia oportuna, dado que facilita respuestas eficaces frente a delitos como el secuestro y la extorsión.

De acuerdo con datos institucionales, la efectividad en la lucha contra estos delitos supera el 90% cuando se recibe información temprana de la comunidad.

Declaraciones del capitán Wilmer Andrés Lara, comandante de la Unidad Operativa del Gaula Militar de la Brigada 13 - crédito Ejército Nacional

Este resultado se suma a los esfuerzos de la institución como parte de la campaña institucional “Yo no pago, yo denuncio”.

Por lo anterior, desde el Gaula Militar se reiteró el llamado a la población de Bogotá y Cundinamarca para no acceder a exigencias de extorsionistas y utilizar la línea 147 ante cualquier sospecha de secuestro o extorsión.

Temas Relacionados

Disidencias de las FarcOperativo de liberaciónMujer secuestradaLa CaleraCundinamarcaFalso servicioBrigada 13Gaula MilitarEjército NacionalColombia-Noticias

Más Noticias

Óscar Benavides, ganador de la curul afro, envió fuerte mensaje a Miguel Polo Polo tras vencerlo en las urnas: “El pueblo castiga”

El electo congresista para el periodo 2026-2030 aseguró que las maquinarias del representante no le alcanzaron para reivindicarse con la víctimas del conflicto armado, especialmente las madres de jóvenes asesinados extrajudicialmente

Óscar Benavides, ganador de la

París-Niza 2026, etapa 4 EN VIVO hoy: siga el minuto a minuto de Daniel Felipe Martínez y los ciclistas colombianos

La carrera contará con un total de 195 kilómetros entre Bourges y Uchon, contando con un final exigente en los últimos tramos llegando a la meta

París-Niza 2026, etapa 4 EN

Daniel Briceño se lamentó por la ‘quemada’ de Miguel Polo Polo en las elecciones del 8 de marzo: “La democracia funciona así”

El exconcejal también habló de la tarea que le encargó el expresidente Álvaro Uribe Vélez en cuanto a la campaña de Paloma Valencia en la capital

Daniel Briceño se lamentó por

Gustavo Bolívar lanzó pulla a Paloma Valencia tras la designación de Aída Quilcué como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda: “Segregacionismo puro”

El exsenador defendió la inclusión de Quilcué y recordó iniciativas que buscaban dividir el Cauca por razones étnicas

Gustavo Bolívar lanzó pulla a

Carlos Carrillo cuestionó la elección de Marta Peralta y otros congresistas involucrados en el escándalo de corrupción en la Ungrd: “Es un insulto al país”

El director de la entidad nacional aseveró que la reelección de congresistas vinculados al entramado de corrupción representa una burla para los colombianos

Carlos Carrillo cuestionó la elección
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tras la muerte de ‘Ramiro’

Tras la muerte de ‘Ramiro’ en un bombardeo del Ejército, este sería su sucesor en el frente 18 de las disidencias: ofrecen recompensa de $100 millones por su captura

Jineth Bedoya recordó cuál fue el detonante que desató la cruel venganza de los paramilitares en su contra

El Ejército Nacional confirmó la muerte de un soldado tras atentado con explosivos en Patía, Cauca

Exviceministra de Defensa dijo que bombardeo contra alias Ramiro es uno de los “más exitosos que ha tenido el Gobierno”

Cuatro militares resultaron heridos en un ataque armado en Patía, Cauca; gobernador se pronunció: “No vamos a permitir”

ENTRETENIMIENTO

Yaya Muñoz reveló que le

Yaya Muñoz reveló que le hicieron una millonaria oferta para entrar en la política: “Cualquiera puede ser político”

‘La Red’, de Caracol Televisión, tendría nuevo presentador: este es el famoso conductor que se uniría al programa

Cantante del grupo Ventino reveló por qué rechaza las cirugías estéticas: “Están viendo mi inseguridad más grande”

Así fue la despedida de Iván Zuleta a su sobrina Daniela, que habría sido encontrada sin signos vitales en su habitación

‘La reina del flow’ desató controversia: un video recogió la manera en que Carolina Ramírez vivió el final de su personaje

Deportes

París-Niza 2026, etapa 4 EN

París-Niza 2026, etapa 4 EN VIVO hoy: siga el minuto a minuto de Daniel Felipe Martínez y los ciclistas colombianos

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN VIVO - octavos de final de la Champions League: siga aquí el minuto a minuto de Luis Suárez

Etapa 3 de la Tirreno Adriático - EN VIVO: siga aquí a Nairo Quintana, Santiago Buitrago y a los ciclistas colombianos en la carrera italiana

Stefan Medina pasó de defensa a portero en el partido de Monterrey y su equipo, que ganaba, terminó perdiendo

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la goleada de Atlético Nacional a Junior: el Verdolaga es el nuevo líder