Gaula Militar frustró intento de secuestro en La Calera: captores se hacían pasar por disidencias de las Farc

La mujer fue secuestrada bajo la modalidad de falso servicio - crédito Gaula Militar | Brigada 13 del Ejército Nacional

En una operación realizada en la vereda El Volcán, tropas del Gaula Militar de la Décima Tercera Brigada frustraron un intento de secuestro en el municipio de La Calera, Cundinamarca.

La intervención se activó luego de una denuncia realizada por la ciudadanía a la línea gratuita nacional 147. Este detalle fue clave para la reacción por parte de las autoridades, que actuaron con rapidez frente a este hecho.

La víctima fue contactada bajo la modalidad de falso servicio, destacó en declaraciones a medios de comunicación el capitán Wilmer Andrés Lara, comandante de la Unidad Operativa del Gaula Militar de la Brigada 13.

Los captores se hicieron pasar por integrantes de las disidencias de las Farc y exigían 10 millones de pesos para liberar a la mujer - crédito Ejército Nacional

Según la información recibida, un individuo se identificó ante los familiares como miembro de las disidencias de las Farc y exigió 10 millones de pesos a cambio de la supuesta liberación.

La llamada de alerta permitió el despliegue de la operación militar que presionó a los responsables y detuvo el pago solicitado.

El Ejército Nacional, a través del capitán Lara, resaltó que esta acción demuestra el valor de la denuncia oportuna, dado que facilita respuestas eficaces frente a delitos como el secuestro y la extorsión.

De acuerdo con datos institucionales, la efectividad en la lucha contra estos delitos supera el 90% cuando se recibe información temprana de la comunidad.

Declaraciones del capitán Wilmer Andrés Lara, comandante de la Unidad Operativa del Gaula Militar de la Brigada 13 - crédito Ejército Nacional

Este resultado se suma a los esfuerzos de la institución como parte de la campaña institucional “Yo no pago, yo denuncio”.

Por lo anterior, desde el Gaula Militar se reiteró el llamado a la población de Bogotá y Cundinamarca para no acceder a exigencias de extorsionistas y utilizar la línea 147 ante cualquier sospecha de secuestro o extorsión.