Colombia

Evacuados nueve heridos tras combates entre grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta: esto dijo la Defensoría del Pueblo

Solicitan a autoridades una respuesta integral con servicios básicos, apoyo constante y acuerdos para un entorno seguro en las áreas más golpeadas

Guardar
El despliegue de equipos permitió
El despliegue de equipos permitió la evacuación de personas heridas y promovió el acompañamiento estatal para garantizar derechos fundamentales de las comunidades indígenas y rurales en zonas afectadas por recientes hechos violentos en Aracataca - crédito Defensoría del Pueblo

La misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo que hace presencia en la Sierra Nevada de Santa Marta intensificó recientemente las labores de monitoreo y atención tras los enfrentamientos armados, evacuando a personas heridas, incluidos menores, y reiterando el llamado a proteger los derechos civiles de la población indígena y rural de Aracataca, Magdalena.

Para proteger a las comunidades indígenas y a la población civil afectada, las autoridades tradicionales y organismos de protección coordinaron una misión de atención junto con instituciones nacionales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestroWhatsApp Channel.

Esta operación logró la evacuación de nueve personas heridas, entre ellas dos menores de edad, y solicitó medidas urgentes de protección.

Los equipos implicados articularon acciones con la fuerza pública y exigieron respeto por los derechos humanos, así como la garantía de asistencia y servicios básicos en las zonas rurales impactadas por la violencia.

Durante la misión en la comunidad de Gunmaku, autoridades tradicionales arhuacas y equipos humanitarios supervisaron la respuesta ante el deterioro de la seguridad generado por la confrontación entre el Clan del Golfo y los Conquistadores de la Sierra Nevada.

La reciente coordinación logró articulación
La reciente coordinación logró articulación entre entidades locales y nacionales para responder a la situación de riesgo, convocando esfuerzos destinados a salvaguardar a la población civil e indígena tras la escalada del conflicto armado - crédito Defensoría del Pueblo

Se destacó el acompañamiento de la fuerza pública, que posibilitó la evacuación de los heridos que permanecían confinados en áreas afectadas por los continuos hechos violentos.

Ambos grupos armados respondieron a los exhortos de la misión, manifestando disposición a respetar la evacuación de heridos y permitir el paso seguro de los equipos humanitarios.

Paralelamente, las autoridades notificaron al Ministerio del Interior la concreción de los riesgos advertidos en alertas previas, y subrayaron la urgencia de reforzar la vigilancia estatal en la Sierra Nevada de Santa Marta y la vereda Palestina de Aracataca.

Llamados a la protección de comunidades indígenas y respeto al derecho internacional humanitario

Los organismos de protección reiteraron la exigencia a los grupos armados para cumplir estrictamente las normas del derecho internacional humanitario, en particular los principios de distinción y precaución, y para evitar ataques contra la población civil o su instrumentalización como escudo en los enfrentamientos.

Además, se solicitó la habilitación de un corredor humanitario que permita la asistencia directa a quienes permanecen en situación de riesgo.

La solicitud fue apoyada por
La solicitud fue apoyada por pedidos de respeto a normas humanitarias y la implementación de corredores seguros para atención directa a quienes permanecen expuestos a eventuales desplazamientos y confinamientos forzados - crédito Defensoría del Pueblo

Las autoridades pidieron explícitamente que los grupos armados asuman compromisos concretos con las comunidades indígenas, absteniéndose de afectar su integridad, autonomía o permanencia en el territorio. Este llamado responde a la preocupación expresada por las comunidades, que han advertido la posibilidad de repetición de hechos graves como desplazamientos forzados y periodos de confinamiento en la Sierra Nevada de Santa Marta.

A su vez, se urgió a la fuerza pública a mantener y ampliar las medidas de resguardo para la población civil, asegurando la observancia de los principios del derecho internacional humanitario durante todas las operaciones de seguridad en la región.

Demandas de coordinación entre autoridades y necesidades urgentes de la población afectada

El equipo humanitario enfatizó la prioridad de que los entes territoriales y entidades nacionales, especialmente el Ministerio del Interior y la Unidad para las Víctimas, refuercen la coordinación de acciones y provean respuestas sostenidas a la crisis de confinamiento y a las necesidades de las víctimas.

Se identificó como urgente el suministro de agua potable, atención en salud, insumos médicos y demás bienes esenciales para quienes permanecen en las áreas rurales más golpeadas.

El respaldo oficial permitió trasladar
El respaldo oficial permitió trasladar a personas afectadas por los enfrentamientos, mientras las autoridades reafirmaron la necesidad de resguardar la vida y asegurar la provisión de servicios básicos ante la persistente vulnerabilidad - crédito Ejército Nacional

La situación fue comunicada a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), pidiendo su convocatoria para coordinar iniciativas inmediatas en favor de la vida y la protección de los habitantes de Serankua y zonas cercanas.

La continuidad de estos esfuerzos humanitarios se apoya en el diálogo y la interlocución directa con todos los actores, con el objetivo de exigir un respeto permanente por las protecciones civiles y de avanzar hacia un entorno seguro y digno para las comunidades afectadas.

Temas Relacionados

Sierra Nevada de Santa MartaAracatacaDerecho Internacional HumanitarioViolencia ArmadaDefensoría del PuebloColombia-ViolenciaColombia-Noticias

Más Noticias

Las reuniones que, según la Fiscalía, tuvieron Ricardo Roa y el presidente de Hocol por caso de lujoso apartamento en Bogotá

Los encuentros, realizados en un restaurante de la capital, habrían servido para hablar de posibles iniciativas en el sector energético relacionadas con la empresa Gaxi, creada en 2024 por el policía retirado Juan Guillermo Mancera

Las reuniones que, según la

Donald Trump aseguró que Colombia sí fue invitada a la Cumbre del Escudo de América: “No vinieron”

Mientras el presidente estadounidense afirmó que la invitación se realizó, la portavoz de la Casa Blanca advirtió que la cooperación del Gobierno colombiano todavía no cumple con los criterios exigidos

Donald Trump aseguró que Colombia

Iván Cepeda llegó a la Registraduría junto a su fórmula vicepresidencial para inscribir su candidatura a la Presidencia

Hacia las 11:30 a. m., el político cercano al gobierno de Gustavo Petro llegó a las instalaciones de la entidad junto a Aida Quilcué y su equipo para oficializar su candidatura a las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo de 2026

Iván Cepeda llegó a la

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN VIVO - octavos de final de la Champions League: siga aquí el minuto a minuto de Luis Suárez

El cuadro dirigido por el portugués Rui Borges quiere dar el golpe en territorio noruego, ante la revelación que eliminó en la fase de playoffs al Inter de Milán: tres veces campeón de Europa

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN

Vigilante de clínica en Cartagena resultó herido tras ataque armado: Alcaldía ofreció recompensa para dar con el responsable

Las autoridades informaron que un hombre, familiar de una paciente, disparó contra el edificio, lo que provocó lesiones graves a un empleado de seguridad

Vigilante de clínica en Cartagena
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fueron evacuados nueve heridos tras

Fueron evacuados nueve heridos tras combates entre grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta: esto dijo la Defensoría del Pueblo

Cayó alias Mosca en el Meta: era el explosivista del Bloque Jorge Suárez Briceño y hombre de confianza de alias Calarcá

Tras la muerte de ‘Ramiro’ en un bombardeo del Ejército, este sería su sucesor en el frente 18 de las disidencias: ofrecen recompensa de $100 millones por su captura

Jineth Bedoya recordó cuál fue el detonante que desató la cruel venganza de los paramilitares en su contra

El Ejército Nacional confirmó la muerte de un soldado tras atentado con explosivos en Patía, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Laura G protagonizó pelea en

Laura G protagonizó pelea en ‘La casa de los famosos 6’ de Telemundo: casi se va a los golpes

Alejandra Salguero, novia de Tebi Bernal, se refirió al 'shipeo' y aseguró que lo apoya fielmente tras rumores en el 'reality'

Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio sorprendieron en redes con un reencuentro tras varios años de peleas: “Luego de perder una tutela dos veces”

Beba recibió la visita de su esposo en ‘La casa de los famosos’: el hombre se quitó la camisa y la participante hizo reclamo

Shakira envió mensaje a sus fans tras su nominación al Salón de la Fama del Rock & Roll: “Los quiero tanto”

Deportes

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN VIVO - octavos de final de la Champions League: siga aquí el minuto a minuto de Luis Suárez

Etapa 4 de la París Niza 2026: Daniel Felipe Martínez fue protagonista de la carrera quedando en el segundo puesto detrás de Jonas Vingegaard

Deportes Tolima vs. O’Higgins - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta que da un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Etapa 3 de la Tirreno Adriático - EN VIVO: Fernando Gaviria, el mejor colombiano en la etapa, y Santiago Buitrago se metió al top 10

Acolfutpro denunció a equipo del fútbol colombiano por presuntamente no pagar salarios de jugadores en incapacidad médica