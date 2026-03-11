Colombia

Colombia y España firmaron un acuerdo que le facilitará la vida a los colombianos: estos son los beneficios

El memorando firmado entre autoridades notariales permitirá compartir información y verificar registros mediante herramientas tecnológicas, con el objetivo de ofrecer mayor seguridad jurídica y procesos más eficientes

Alfonso Cavallé Cruz, delegado del Consejo General del Notariado de España para América, explica los alcances del acuerdo firmado con la Superintendencia de Notariado y Registro de Colombia - crédito Superintendencia de Notariado y Registro

Colombia y España firmaron el 10 de marzo de 2026 un memorando de entendimiento para fortalecer la cooperación entre sus sistemas notariales y facilitar la validación de documentos entre ambos países.

El acuerdo fue suscrito entre la Superintendencia de Notariado y Registro de Colombia y el Consejo General del Notariado de España.

El objetivo principal es permitir que documentos notariales —como poderes, escrituras, certificados o autorizaciones— puedan verificarse con mayor rapidez y seguridad entre ambas naciones, algo que beneficiará especialmente a colombianos que viven en España, migrantes españoles en Colombia y empresas que realizan trámites entre los dos países.

Según explicó el superintendente de Notariado y Registro, Ricardo Agudelo Sedano, el acuerdo permitirá avanzar en la interoperabilidad de la información entre ambos sistemas notariales.

Ciudadanos realizan trámites notariales como
Ciudadanos realizan trámites notariales como la firma y validación de escrituras, poderes y certificados, documentos que podrían verificarse con mayor facilidad entre Colombia y España - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Lograr mayor seguridad jurídica de los documentos a través de mecanismos del Consejo General del Notariado de España y de la Superintendencia en Colombia, a través de las 920 notarías, permitirá que el servicio sea más ágil y que haya menos dificultades”, señaló.

Trámites más rápidos y seguros

En la práctica, el acuerdo busca que las instituciones puedan compartir y verificar información de manera más rápida mediante plataformas tecnológicas, lo que facilitará el tránsito de documentos entre Colombia y España.

Esto significa que procesos como autenticar documentos, validar poderes notariales o comprobar escrituras públicas podrían realizarse con menos trámites y con mayor certeza jurídica.

Además de la interoperabilidad tecnológica, el memorando contempla el intercambio de experiencias y cooperación técnica entre ambos países en materia notarial y registral, así como programas de formación y modernización del servicio.

Beneficio para migrantes y empresas

El delegado del Consejo General del Notariado de España para América, Alfonso Cavallé Cruz, explicó que este tipo de acuerdos busca facilitar el acceso a la información jurídica, especialmente para la población migrante y el sector empresarial. Según indicó, el objetivo es simplificar los trámites y acercar los servicios notariales a quienes necesitan gestionar documentos entre ambos países.

Cavallé Cruz señaló que el memorando refleja la relación histórica entre los notariados de Colombia y España y su interés por facilitar la vida de los ciudadanos.

El acuerdo entre la Superintendencia
El acuerdo entre la Superintendencia de Notariado y Registro y el Consejo General del Notariado de España busca agilizar la validación de documentos - crédito Superintendencia de Notariado y Registro

“Esto manifiesta la relación existente entre los notariados de España y de Colombia y su interés por facilitarle la vida a las personas, a los ciudadanos, sobre todo a los que no están dentro del país”, afirmó.

El delegado agregó que la cooperación también busca apoyar a quienes han migrado y necesitan mantener vínculos familiares o económicos con su país de origen.

“Se trata de acercarlos a sus familias y también a sus actividades económicas”, explicó, al tiempo que señaló que el acuerdo no tiene un plazo específico de ejecución, pues se plantea como un marco de colaboración permanente entre ambas instituciones.

La medida cobra relevancia si se tiene en cuenta el flujo constante de ciudadanos entre ambos países, ya sea por motivos laborales, familiares o comerciales.

El Consejo General del Notariado de España agrupa a más de 2.800 notarios y está conformado por los decanos de 17 colegios notariales, lo que lo convierte en uno de los organismos más importantes del sistema notarial europeo.

Representantes de la Superintendencia de
Representantes de la Superintendencia de Notariado y Registro y del Consejo General del Notariado de España durante la firma del memorando de entendimiento - crédito Superintendencia de Notariado y Registro

Con esta alianza, las autoridades buscan modernizar los servicios notariales y garantizar que los ciudadanos puedan gestionar documentos legales entre Colombia y España de manera más rápida, segura y confiable.

La firma del memorando en materia notarial se suma a una agenda más amplia de cooperación institucional entre Colombia y España, que en los últimos días también ha incluido acuerdos en ámbitos como la seguridad y la lucha contra el crimen organizado.

En esos encuentros participaron el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez Suárez, y el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska Gómez, junto con mandos policiales de ambos países, con el objetivo de fortalecer la cooperación frente a estructuras del narcotráfico que operan entre Europa y América Latina.

