A pesar de los aguaceros de los últimos días, el Ideam advirtió que en abril lloverá aún más: “Por encima de lo normal”

El Ideam prevé hasta 70% de probabilidad de lluvias superiores a lo habitual en las regiones Andina, Caribe y Orinoquía durante abril - crédito @IDEAMColombia/X

El dicho popular “en abril, lluvias mil”, se sentirá con más fuerza este año según un informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

En abril, el país enfrentará un aumento significativo de las lluvias, con hasta 70% de probabilidad de precipitaciones superiores a lo habitual en las regiones Andina, Caribe y Orinoquía según las proyecciones del Ideam.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este incremento alertó sobre la posibilidad de eventos extremos como deslizamientos, inundaciones, tormentas eléctricas y vendavales, en un entorno en el que los suelos ya registran altos niveles de humedad, lo que incrementa la vulnerabilidad ante episodios súbitos de agua, conforme lo detalla el Boletín de Predicción Climática emitido por la entidad.

El informe indica que durante abril las probabilidades de precipitaciones “por encima de lo normal” alcanzarían entre 50% y 70% en las regiones mencionadas.

Suelos saturados y alta humedad incrementan el riesgo de deslizamientos, inundaciones, tormentas eléctricas y vendavales en Colombia este mes - crédito Colprensa

Esta situación destaca porque, aunque el cuarto mes del año suele marcar el inicio de la primera temporada lluviosa, el trimestre que termina ha sido uno de los más atípicos históricamente en Colombia, con una escasa percepción de temporada seca, según explicó Christian Euscátegui, meteorólogo consultor en variabilidad y cambio climático, a La República.

El especialista advirtió que la intensificación regular de las lluvias en abril, sumada a excesos previstos en los pronósticos, aumenta el riesgo de emergencias asociadas a las precipitaciones, particularmente en áreas de alta pendiente como vertientes de la región Andina, piedemonte llanero y amazónico, y zonas montañosas del Pacífico.

Estas condiciones exacerban la propensión a movimientos en masa, inundaciones tanto lentas como súbitas, y avenidas torrenciales, especialmente en sectores con suelos saturados.

Euscátegui afirmó: “Una mayor probabilidad de que rápidamente se llegue a la saturación y, con ello, se incremente la amenaza por ocurrencia de esos eventos súbitos y torrenciales”.

Las precipitaciones más intensas afectarán a departamentos como Amazonas, Caquetá, Antioquia, Cundinamarca, Tolima y Bolívar, según el informe del Ideam - crédito Minambiente

Por el contrario, el área insular del Caribe, así como sectores puntuales de la región Pacífica y Amazónica experimentarían lluvias “por debajo de lo normal”.

Según Rodney Poveda Fernández, meteorólogo del Ideam, actualmente se intensifica la nubosidad en buena parte del territorio nacional por el ingreso de humedad desde el sur, situación estimulada por vientos en altura.

“Esto es impulsado por vientos en altura que están generando este movimiento”, indicó, agregando que la sensación térmica también aumentará en la región Caribe, la Orinoquía y la Amazonía.

El pronóstico para los días 11 al 13 de marzo de 2026 anticipa elevación de nubosidad y lluvias en las regiones Pacífica, Andina y Amazónica. En la región Caribe se espera mayor velocidad de los vientos —tanto en la costa como en el mar Caribe y el norte del Pacífico—, mientras en Bogotá se prevén lluvias vespertinas con temperaturas que oscilarán entre 9 °C y 20 °C.

Las precipitaciones se distribuirán a lo largo del país, siendo más intensas en departamentos como Amazonas, Vaupés, Guainía, Vichada, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas, Chocó, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Tolima y Bolívar. Además, lluvias ligeras podrían presentarse en Huila, Norte de Santander, Córdoba, Magdalena y Cesar. El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina mantendrá condiciones mayormente secas con cielos parcialmente despejados.

Para el jueves 12 de marzo, el país verá predominancia de nubosidad densa, lluvias persistentes en la región Pacífica, Andina, Amazónica y el sur del Caribe, así como inestabilidad extendida desde el occidente hasta el sur nacional.

El sur de Magdalena y Bolívar presentará también precipitaciones notables. El centro de la región Andina tendrá lluvias intermitentes, sobre todo en Cundinamarca, Boyacá y Tolima.

Se proyecta abundancia de lluvias en Colombia hasta mediados de año, con posible disminución solo a partir de junio o julio en la región Andina y Caribe - crédito Idiger

El viernes 13 de marzo se proyecta una distribución aún más amplia de la nubosidad y precipitaciones, con énfasis en la Amazonía, Caquetá y el sur del Pacífico, donde la inestabilidad atmosférica persistirá.

El centro y norte del país experimentarán intervalos alternados de tiempo seco y lluvias breves pero localmente intensas. El piedemonte llanero y varias zonas de la Orinoquía anticipan un patrón creciente de humedad.

Ante este panorama, el Ideam reiteró que la intensificación de lluvias incrementa el riesgo de tormentas eléctricas, vendavales y deslizamientos de tierra.

Debido a estos peligros, recomienda a la población buscar refugio seguro durante tormentas, evitar permanecer en áreas abiertas o bajo árboles y estructuras metálicas, y asegurar los techos y elementos susceptibles de colapsar ante vientos fuertes.

Para las zonas en alerta roja por amenaza de deslizamiento de tierra, se aconseja estar atentos al estado de las rutas, priorizar los desplazamientos diurnos y reportar cualquier incidente a las autoridades. En días lluviosos, resulta crucial monitorear áreas vulnerables y resguardarse en zonas seguras si se advierte inestabilidad.

La comunidad también recibe sugerencias para prevenir incendios forestales en áreas donde la cobertura vegetal es vulnerable, incluyendo la eliminación adecuada de fogatas y residuos, y el reporte inmediato de incendios a las autoridades competentes.

Las autoridades ambientales y cuerpos de bomberos deben mantener activos los planes de prevención y respuesta para evitar la propagación de eventuales focos ígneos, sobre todo en áreas de reserva y parques nacionales.

En cuanto al comportamiento esperado a mediano plazo, Christian Euscátegui adelantó que es probable que en junio o julio disminuya el volumen de lluvias en las regiones Andina y Caribe, siempre que no aparezcan fenómenos atmosféricos atípicos. Sin embargo, para el resto del país se mantiene una tendencia al incremento de precipitaciones durante los próximos tres a cuatro meses.