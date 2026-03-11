Colombia

A pesar de los aguaceros de los últimos días, el Ideam advirtió que en abril lloverá aún más: “Por encima de lo normal”

Las previsiones meteorológicas estiman una intensificación de la humedad y un aumento de la inestabilidad atmosférica durante marzo y abril, con riesgos asociados que requerirán monitoreo constante en regiones vulnerables

Guardar
El Ideam prevé hasta 70%
El Ideam prevé hasta 70% de probabilidad de lluvias superiores a lo habitual en las regiones Andina, Caribe y Orinoquía durante abril - crédito @IDEAMColombia/X

El dicho popular “en abril, lluvias mil”, se sentirá con más fuerza este año según un informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

En abril, el país enfrentará un aumento significativo de las lluvias, con hasta 70% de probabilidad de precipitaciones superiores a lo habitual en las regiones Andina, Caribe y Orinoquía según las proyecciones del Ideam.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este incremento alertó sobre la posibilidad de eventos extremos como deslizamientos, inundaciones, tormentas eléctricas y vendavales, en un entorno en el que los suelos ya registran altos niveles de humedad, lo que incrementa la vulnerabilidad ante episodios súbitos de agua, conforme lo detalla el Boletín de Predicción Climática emitido por la entidad.

El informe indica que durante abril las probabilidades de precipitaciones “por encima de lo normal” alcanzarían entre 50% y 70% en las regiones mencionadas.

Suelos saturados y alta humedad
Suelos saturados y alta humedad incrementan el riesgo de deslizamientos, inundaciones, tormentas eléctricas y vendavales en Colombia este mes - crédito Colprensa

Esta situación destaca porque, aunque el cuarto mes del año suele marcar el inicio de la primera temporada lluviosa, el trimestre que termina ha sido uno de los más atípicos históricamente en Colombia, con una escasa percepción de temporada seca, según explicó Christian Euscátegui, meteorólogo consultor en variabilidad y cambio climático, a La República.

El especialista advirtió que la intensificación regular de las lluvias en abril, sumada a excesos previstos en los pronósticos, aumenta el riesgo de emergencias asociadas a las precipitaciones, particularmente en áreas de alta pendiente como vertientes de la región Andina, piedemonte llanero y amazónico, y zonas montañosas del Pacífico.

Estas condiciones exacerban la propensión a movimientos en masa, inundaciones tanto lentas como súbitas, y avenidas torrenciales, especialmente en sectores con suelos saturados.

Euscátegui afirmó: “Una mayor probabilidad de que rápidamente se llegue a la saturación y, con ello, se incremente la amenaza por ocurrencia de esos eventos súbitos y torrenciales”.

Las precipitaciones más intensas afectarán
Las precipitaciones más intensas afectarán a departamentos como Amazonas, Caquetá, Antioquia, Cundinamarca, Tolima y Bolívar, según el informe del Ideam - crédito Minambiente

Por el contrario, el área insular del Caribe, así como sectores puntuales de la región Pacífica y Amazónica experimentarían lluvias “por debajo de lo normal”.

Según Rodney Poveda Fernández, meteorólogo del Ideam, actualmente se intensifica la nubosidad en buena parte del territorio nacional por el ingreso de humedad desde el sur, situación estimulada por vientos en altura.

“Esto es impulsado por vientos en altura que están generando este movimiento”, indicó, agregando que la sensación térmica también aumentará en la región Caribe, la Orinoquía y la Amazonía.

El pronóstico para los días 11 al 13 de marzo de 2026 anticipa elevación de nubosidad y lluvias en las regiones Pacífica, Andina y Amazónica. En la región Caribe se espera mayor velocidad de los vientos —tanto en la costa como en el mar Caribe y el norte del Pacífico—, mientras en Bogotá se prevén lluvias vespertinas con temperaturas que oscilarán entre 9 °C y 20 °C.

Las precipitaciones se distribuirán a lo largo del país, siendo más intensas en departamentos como Amazonas, Vaupés, Guainía, Vichada, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas, Chocó, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Tolima y Bolívar. Además, lluvias ligeras podrían presentarse en Huila, Norte de Santander, Córdoba, Magdalena y Cesar. El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina mantendrá condiciones mayormente secas con cielos parcialmente despejados.

Para el jueves 12 de marzo, el país verá predominancia de nubosidad densa, lluvias persistentes en la región Pacífica, Andina, Amazónica y el sur del Caribe, así como inestabilidad extendida desde el occidente hasta el sur nacional.

El sur de Magdalena y Bolívar presentará también precipitaciones notables. El centro de la región Andina tendrá lluvias intermitentes, sobre todo en Cundinamarca, Boyacá y Tolima.

Se proyecta abundancia de lluvias
Se proyecta abundancia de lluvias en Colombia hasta mediados de año, con posible disminución solo a partir de junio o julio en la región Andina y Caribe - crédito Idiger

El viernes 13 de marzo se proyecta una distribución aún más amplia de la nubosidad y precipitaciones, con énfasis en la Amazonía, Caquetá y el sur del Pacífico, donde la inestabilidad atmosférica persistirá.

El centro y norte del país experimentarán intervalos alternados de tiempo seco y lluvias breves pero localmente intensas. El piedemonte llanero y varias zonas de la Orinoquía anticipan un patrón creciente de humedad.

Ante este panorama, el Ideam reiteró que la intensificación de lluvias incrementa el riesgo de tormentas eléctricas, vendavales y deslizamientos de tierra.

Debido a estos peligros, recomienda a la población buscar refugio seguro durante tormentas, evitar permanecer en áreas abiertas o bajo árboles y estructuras metálicas, y asegurar los techos y elementos susceptibles de colapsar ante vientos fuertes.

Para las zonas en alerta roja por amenaza de deslizamiento de tierra, se aconseja estar atentos al estado de las rutas, priorizar los desplazamientos diurnos y reportar cualquier incidente a las autoridades. En días lluviosos, resulta crucial monitorear áreas vulnerables y resguardarse en zonas seguras si se advierte inestabilidad.

La comunidad también recibe sugerencias para prevenir incendios forestales en áreas donde la cobertura vegetal es vulnerable, incluyendo la eliminación adecuada de fogatas y residuos, y el reporte inmediato de incendios a las autoridades competentes.

Las autoridades ambientales y cuerpos de bomberos deben mantener activos los planes de prevención y respuesta para evitar la propagación de eventuales focos ígneos, sobre todo en áreas de reserva y parques nacionales.

En cuanto al comportamiento esperado a mediano plazo, Christian Euscátegui adelantó que es probable que en junio o julio disminuya el volumen de lluvias en las regiones Andina y Caribe, siempre que no aparezcan fenómenos atmosféricos atípicos. Sin embargo, para el resto del país se mantiene una tendencia al incremento de precipitaciones durante los próximos tres a cuatro meses.

Temas Relacionados

IdeamLluvias en ColombiaTemporada de lluviasClima en ColombiaLluvias en BogotáCambio climáticoEmergencia ambientalEmergencias por lluviasTormentas eléctricasColombia-noticias

Más Noticias

Vicky Dávila volvió a hablar sobre la elección de una fórmula vicepresidencial y cuestionó que llegue a competir: “No sirve”

La excandidata presidencial volvió a lanzar pullas contra Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, y que escogió a Aida Quilcué como su fórmula vicepresidencial

Vicky Dávila volvió a hablar

Los cargos que enfrenta el hombre acusado de asesinar a su esposa e hijo y disfrazar el crimen con un accidente de tránsito: no los aceptó

La imputación contra Hugo Fernando Silva Soto ocurre tras recopilar pruebas que lo vinculan con la muerte de su pareja y su hijo menor. Las autoridades señalan una estrategia para aparentar un siniestro vial y dificultar la labor investigativa

Los cargos que enfrenta el

Etapa 3 de la Tirreno Adriático - EN VIVO: siga aquí a Nairo Quintana, Santiago Buitrago y a los ciclistas colombianos en la carrera italiana

El mejor colombiano en la competencia es Santiago Buitrago, ubicado en el puesto 11, a 37 segundos del líder, Isaac del Toro. Entre los principales candidatos al título de la tradicional carrera figuran Primoz Roglic, Antonio Tiberi y Giulio Pellizzari

Etapa 3 de la Tirreno

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN VIVO - octavos de final de la Champions League: siga aquí el minuto a minuto de Luis Suárez

El cuadro dirigido por el portugués Rui Borges quiere dar el golpe en territorio noruego, ante la revelación que eliminó en la fase de playoffs al Inter de Milán: tres veces campeón de Europa

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN

‘Matador’ lanzó pulla contra Juan Daniel Oviedo: “¿Qué hacía una persona de “centro” en la consulta del paraco?”

El caricaturista afín al petrismo puso en duda la clasificación del excandidato presidencial como figura de centro tras una reciente entrevista, encendiendo la discusión sobre los límites ideológicos en Colombia

‘Matador’ lanzó pulla contra Juan
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tras la muerte de ‘Ramiro’,

Tras la muerte de ‘Ramiro’, este sería su sucesor en el frente 18 de las disidencias: ofrecen recompensa de $100 millones por su captura

Jineth Bedoya recordó cuál fue el detonante que desató la cruel venganza de los paramilitares en su contra

El Ejército Nacional confirmó la muerte de un soldado tras atentado con explosivos en Patía, Cauca

Exviceministra de Defensa dijo que bombardeo contra alias Ramiro es uno de los “más exitosos que ha tenido el Gobierno”

Cuatro militares resultaron heridos en un ataque armado en Patía, Cauca; gobernador se pronunció: “No vamos a permitir”

ENTRETENIMIENTO

‘La Red’, de Caracol Televisión,

‘La Red’, de Caracol Televisión, tendría nuevo presentador: famoso conductor de Red+ se uniría al programa

Cantante reveló por qué rechaza las cirugías estéticas y compartió un mensaje para aconsejar a sus seguidores

Así fue la despedida de Iván Zuleta a su sobrina Daniela, que habría sido encontrada sin signos vitales en su habitación

‘La reina del flow’ desató controversia: un video recogió la manera en que Carolina Ramírez vivió el final de su personaje

Falsedades, traiciones y supuesto ‘shippeo’: Juanse Laverde no se guardó nada y contó cómo fue su experiencia en ‘La casa de los famosos’

Deportes

Etapa 3 de la Tirreno

Etapa 3 de la Tirreno Adriático - EN VIVO: siga aquí a Nairo Quintana, Santiago Buitrago y a los ciclistas colombianos en la carrera italiana

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN VIVO - octavos de final de la Champions League: siga aquí el minuto a minuto de Luis Suárez

París-Niza 2026, etapa 4 hoy EN VIVO: siga el minuto a minuto de Daniel Felipe Martínez y los ciclistas colombianos

El Team Medellín-EPM recibió suspensión por parte de la UCI: dos ciclistas fueron apartados por anomalías en controles antidoping

Kevin Serna fue elegido como parte del “once ideal” del Campeonato Carioca 2026: convirtió gol clave en la semifinal