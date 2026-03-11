Colombia

Daniel Briceño aseguró que le ahorrará al Estado más de $1.800 millones por reposición de votos y generó numerosos comentarios: esto dice la ley

El representante electo por el Centro Democrático explicó los gatos de campaña en su cuenta oficial de X y generó una ola de comentarios

Daniel Briceño fue cabeza de lista a la Cámara de Representantes por Bogotá del Centro Democrático para 2026 - crédito Colprensa

Daniel Briceño, representante electo por el Centro Democrático en las recientes elecciones en Colombia, confirmó a través de su cuenta oficial de X que no recibirá la totalidad del monto que le corresponde por la reposición de gastos de campaña.

Briceño afirmó que obtuvo 262.104 votos en las elecciones del 8 de marzo de 2026 y explicó que por cada uno se entregan $8.433, por lo que, según sus cálculos, le corresponden $2.210.323.032.

“Sobre mi reposición de votos: Obtuve 262.104 votos a la Cámara de Representantes. Se reconocen $8.433 por cada voto. La reposición sería de: $2.210.323.032″, expresó Briceño.

No obstante, el exconcejal de Bogotá afirmó que tuvo un gasto aproximado de $410.000.000 en su campaña y que, según Briceño, esa será la suma que recibirá por la reposición de votos.

Por este motivo, el representante electo por el Centro Democrático explicó que le ahorrará a Colombia $1.800.323.032 y reiteró que “solo se pedirá lo realmente gastado”.

“En realidad me gasté $410.000.00 aproximadamente. Le ahorramos a Colombia: $1.800.323.032. Solo se pedirá lo realmente gastado”, indicó.

Daniel Briceño explicó que le ahorrará a Colombia $1.800.323.032 y reiteró que “solo se pedirá lo realmente gastado” - crédito @Danielbricen/X

La representante Mafe Carrascal cuestionó a Daniel Briceño por decir que le “ahorrará” al Estado la reposición de votos obtenidos.

“Daniel, si bien sabes que no podemos pedir en reposición más que lo que nos gastamos, así que no nos estás ahorrando nada. No mientas y para ya de llamar la atención con pantomimas”, indicó.

El artículo 5 de la Ley 1475 de 2011 dice que la reposición de gastos de campaña se debe “mediante el sistema de reposición de gastos por votos obtenidos”

Respuestas a Daniel Briceño

Felipe Jiménez Ángel, exsecretario privado y exjefe de Gabinete Distrital de Bogotá, indicó que el Estado nunca “gira el equivalente de multiplicar los votos por el valor del voto”.

Según Felipe Jiménez Ángel, a los candidatos solo se les repone lo que gastaron en campaña, motivo por el cual indicó que le deben reponer máximo 410 millones de pesos, que fue la cifra que reportó Daniel Briceño.

“A los candidatos solo se les repone lo que se gastaron en campaña. En tu caso, te van a reponer máximo 410 millones.Si pediste crédito con eso lo pagas. Si no, te quedas con ellos”, afirmó.

Según Felipe Jiménez Ángel, a los candidatos solo se les repone lo que gastaron en campaña - crédito @felipeangell/X

Gloria Flórez, senadora del Pacto Histórico, afirmó que “por ley, la reposición de votos sólo devuelve lo que se gastó y se reportó en cuentas claras. Entonces no existe tal ahorro“.

Gloria Flórez respondió a Daniel Briceño, tras decir que le ahorró al Estado la reposición de votos - crédito @GloriaFlorezSI/X

La representante María Fernanda Carrascal cuestionó las declaraciones de Daniel Briceño. Aseguró que el congresista electo no está “ahorrando nada”.

“Daniel, si bien sabes que no podemos pedir en reposición más que lo que nos gastamos, así que no nos estás ahorrando nada. No mientas y para ya de llamar la atención con pantomimas”, expresó.

María Fernanda Carrascal cuestionó las declaraciones de Daniel Briceño. Aseguró que el congresista electo no está “ahorrando nada” - crédito @MafeCarrascal/X

Según el artículo 5 de la Ley 1475 de 2011, dice que el Estado debe reponer los gastos de campaña "mediante el sistema de reposición de gastos por votos obtenidos”.

Según el artículo 5 de la Ley 1475 de 2011, dice que el Estado debe reponer los gastos de campaña "mediante el sistema de reposición de gastos por votos obtenidos” - crédito Función Pública

¿Quién es Daniel Briceño?

Daniel Briceño se ha posicionado como una figura relevante en el escenario político colombiano. Es conocido en redes sociales como Mr. Secop, donde ha centrado su actividad en la fiscalización de la contratación pública y la denuncia de posibles irregularidades en la administración estatal. Esta labor le permitió obtener cerca de 50.000 votos en las pasadas elecciones regionales, cuando debutó en la política con el partido Centro Democrático.

Su presencia en plataformas digitales ha fortalecido su imagen como crítico en la vida pública de Bogotá. Briceño es abogado con especialización en Derecho Público y posee una maestría en Análisis Político y Electoral. Antes de convertirse en concejal, trabajó en la Unidad de Apoyo Normativo del Concejo y formó parte del equipo de Emel Rojas, experiencia que alimentó su interés por la política.

Daniel Briceño es abogado con especialización en Derecho Público y posee una maestría en Análisis Político y Electoral - crédito @Danielbricen/X

En 2024 asumió como concejal de Bogotá, y tras su dimisión en diciembre de 2025, en medio de controversias por una supuesta inhabilidad para postularse, presentó su candidatura a la Cámara de Representantes. Su trayectoria como veedor ciudadano ha sido clave para obtener el respaldo popular, especialmente tras revelar una serie de supuestas anomalías durante el Gobierno de Gustavo Petro.

Identificado con posturas de derecha y defensor del voto de opinión frente a las estructuras políticas tradicionales, Briceño ha ganado espacio en el debate público.

