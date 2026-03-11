Colombia

Beba recibió la visita de su esposo en ‘La casa de los famosos’: el hombre se quitó la camisa y la participante hizo reclamo

Andrés Gómez sorprendió a su esposa con palabras llenas de amor y un regalo, provocando aplausos y sonrisas entre los habitantes y seguidores del ‘reality’

Guardar
Beba de la Cruz recibió
Beba de la Cruz recibió la visita de su esposo en La casa de los famosos Colombia y el momento terminó con un inesperado reclamo - crédito cortesía RCN

La participante Beba de la Cruz vivió uno de los momentos más emotivos dentro de La casa de los famosos Colombia luego de recibir la visita de su esposo, el empresario y creador de contenido Andrés Gómez, durante la dinámica de “congelados”.

La aparición ocurrió pocas horas después de que la concursante atravesara un momento de vulnerabilidad dentro del reality, pues se quebró en llanto tras conocer el resultado de una prueba de embarazo que se realizó dentro del programa.

Beba había compartido con sus compañeros que presentaba algunos síntomas e irregularidades menstruales y expresó su deseo de convertirse en madre, por lo que la noticia de que el resultado fuera negativo la afectó emocionalmente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En medio de ese contexto, la participante recibió la inesperada visita de su pareja durante la gala del 10 de marzo, momento que generó múltiples reacciones entre los televidentes y usuarios de redes sociales.

La visita sorpresa de Andrés
La visita sorpresa de Andrés Gómez llena de emoción a Beba de la Cruz en 'La casa de los famosos Colombia' - @andyontrade/IG

Mientras los famosos se encontraban reunidos en la sala de la casa estudio, el “Jefe” anunció la dinámica de ¡congelados!, en la que los participantes deben permanecer inmóviles mientras reciben la visita de un familiar o persona cercana.

En ese momento apareció Andrés Gómez, que sorprendió tanto a su esposa como al resto de habitantes con un mensaje lleno de afecto y apoyo.

“Adivinen quién llegó. Qué gusto conocerlos. Mi amorcito. No te muevas, no te muevas. No sabes cuánto te he extrañado. Demasiado tiempo sin ti. Te amo con mi vida entera, amor. Quiero que recuerdes unas palabras que hicieron mucho sentido a mi vida y que hoy van a hacer sentido a tu vida”, empezó diciendo el empresario.

El empresario continuó su mensaje destacando el desempeño de la participante dentro del reality y animándola a confiar en sí misma.

Equipo de Beba de la
Equipo de Beba de la Cruz denuncia amenazas y mensajes de odio tras polémica en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía RCN

“Lo estás haciendo superbién. Confía en ti, confía en Dios. Yo sé en mi corazón que todo esto que está pasando no es por casualidad. Todo esto tiene un propósito en Dios. Recuerda nuestra fe en lo que creemos. Yo sé que no estoy aquí para ser tu polo a tierra, sé que pasas situaciones complicadas, pero yo sé que tú tienes esa fe, esa valentía para enfrentar cualquier situación”, añadió el esposo de la participante.

El gesto inesperado de Andrés Gómez en La casa de los famosos Colombia

Durante su intervención, el creador de contenido también quiso dejarle un recuerdo a su esposa para que sintiera su presencia dentro de la casa, pero como no llevó ningún objeto o regalo, tomó una inesperada decisión que dejó sorprendida tanto a Beba como a sus compañeros y al público.

“Yo creo en un amor real, creo que se puede ser fiel, creo que puedes amar sin condición. Aquí está este hombre que adentro y afuera, y no importa dónde estés, te lo va a demostrar. Te voy a dejar... si ves, no traje nada, pero entonces te voy a dejar esto, que es mi camisa. Esta es mi esencia para que te acompañe. Quizá estoy muy lejos, pero es una representación de que estoy contigo”, dijo mientras se quitaba la prenda en vivo y directo.

El inesperado gesto del esposo de Beba de la Cruz tras su visita en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/IG

Luego añadió: “Aquí te la dejo, amor” y la puso sobre las piernas de la participante. Finalmente, luego de que el jefe le indicara que su visita había terminado y que debía abandonar el lugar, Gómez agradeció a algunos de los compañeros de Beba dentro del reality, los cuales ha visto que la han apoyado y acompañado.

“Hey, Valentino, Juanda, Mariana, gracias por cuidarla. En la buena todos”, comentó la pareja de Beba.

La escena generó reacciones inmediatas entre los habitantes de la casa, pero la que más llamó la atención fue la de Valentino Lázaro, quien bromeó con el momento y aprovechó para piropear al hombre.

Qué rico cuando te quitaste la camisa, papi, delicioso”, dijo entre risas y emocionado.

La reacción de Beba… y el reclamo final

Tras la salida de su esposo, Beba no pudo contener la emoción y expresó el cariño que siente por él mientras sostenía la camisa que le dejó. Incluso acercó la prenda a su rostro y comentó: “Amor, ¡te amo! No joda, huele rico”.

Sin embargo, el emotivo momento también terminó con un pequeño reclamo de la concursante hacia su pareja, que llamó la atención de los seguidores del programa.

Beba de la Cruz rompe
Beba de la Cruz rompe en llanto tras emotivo reencuentro con Andrés Gómez en pleno reality 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @andyontrade/IG

Yo tenía unas ganas de que me diera un beso. ¿Me puedes explicar, Andrés Fernando, qué pasó con el beso?”, dijo entre molestia y risas.

El episodio rápidamente se viralizó en redes sociales, donde muchos seguidores del reality comentaron la intensidad del momento y el gesto del empresario, que incluyó tanto palabras de apoyo como el inesperado detalle de dejarle su camisa dentro de la casa, por lo que muchas personas hablaron de su físico.

“He repetido el vídeo 15 veces“, ”Qué papasito”, “Esa beba está comiendo bueno”, “Lindo ese esposo de Beba”, “Nada más fue a que le vieran los músculos”, “Qué bello todo el apoyo”, dicen algunos de los mensajes.

Temas Relacionados

BebaBeba de la CruzLa casa de los famosos ColombiaEsposo Beba de la CruzAndrés GómezAndrés Fernando GómezAndrés Gómez esposo BebaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Las reuniones que, según la Fiscalía, tuvieron Ricardo Roa y el presidente de Hocol por caso de lujoso apartamento en Bogotá

Los encuentros, realizados en un restaurante de la capital, habrían servido para hablar de posibles iniciativas en el sector energético relacionadas con la empresa Gaxi, creada en 2024 por el policía retirado Juan Guillermo Mancera

Las reuniones que, según la

Donald Trump aseguró que Colombia sí fue invitada a la Cumbre del Escudo de América: “No vinieron”

Mientras el presidente estadounidense afirmó que la invitación se realizó, la portavoz de la Casa Blanca advirtió que la cooperación del Gobierno colombiano todavía no cumple con los criterios exigidos

Donald Trump aseguró que Colombia

Iván Cepeda llegó a la Registraduría junto a su fórmula vicepresidencial para inscribir su candidatura a la Presidencia

Hacia las 11:30 a. m., el político cercano al gobierno de Gustavo Petro llegó a las instalaciones de la entidad junto a Aida Quilcué y su equipo para oficializar su candidatura a las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo de 2026

Iván Cepeda llegó a la

Fueron evacuados nueve heridos tras combates entre grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta: esto dijo la Defensoría del Pueblo

Solicitan a autoridades una respuesta integral con servicios básicos, apoyo constante y acuerdos para un entorno seguro en las áreas más golpeadas

Fueron evacuados nueve heridos tras

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN VIVO - octavos de final de la Champions League: siga aquí el minuto a minuto de Luis Suárez

El cuadro dirigido por el portugués Rui Borges quiere dar el golpe en territorio noruego, ante la revelación que eliminó en la fase de playoffs al Inter de Milán: tres veces campeón de Europa

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fueron evacuados nueve heridos tras

Fueron evacuados nueve heridos tras combates entre grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta: esto dijo la Defensoría del Pueblo

Cayó alias Mosca en el Meta: era el explosivista del Bloque Jorge Suárez Briceño y hombre de confianza de alias Calarcá

Tras la muerte de ‘Ramiro’ en un bombardeo del Ejército, este sería su sucesor en el frente 18 de las disidencias: ofrecen recompensa de $100 millones por su captura

Jineth Bedoya recordó cuál fue el detonante que desató la cruel venganza de los paramilitares en su contra

El Ejército Nacional confirmó la muerte de un soldado tras atentado con explosivos en Patía, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Salguero, novia de Tebi

Alejandra Salguero, novia de Tebi Bernal, se refirió al 'shipeo' y aseguró que lo apoya fielmente tras rumores en el 'reality'

Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio sorprendieron en redes con un reencuentro tras varios años de peleas: “Luego de perder una tutela dos veces”

Shakira envió mensaje a sus fans tras su nominación al Salón de la Fama del Rock & Roll: “Los quiero tanto”

Sara Uribe ‘encendió’ la redes sociales con un posible nuevo amor: mostró el gigantesco detalle romántico que le dieron

Karina García bromeó con fans que le piden ser senadora de la República: “La ley de los hombres tacaños”

Deportes

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN VIVO - octavos de final de la Champions League: siga aquí el minuto a minuto de Luis Suárez

Etapa 4 de la París Niza 2026: Daniel Felipe Martínez fue protagonista de la carrera quedando en el segundo puesto detrás de Jonas Vingegaard

Deportes Tolima vs. O’Higgins - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta que da un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Etapa 3 de la Tirreno Adriático - EN VIVO: Fernando Gaviria, el mejor colombiano en la etapa, y Santiago Buitrago se metió al top 10

Acolfutpro denunció a equipo del fútbol colombiano por presuntamente no pagar salarios de jugadores en incapacidad médica