Beba recibió la visita de su esposo en ‘La casa de los famosos’: el hombre se quitó la camisa y la participante hizo reclamo

Beba de la Cruz recibió la visita de su esposo en La casa de los famosos Colombia y el momento terminó con un inesperado reclamo - crédito cortesía RCN

La participante Beba de la Cruz vivió uno de los momentos más emotivos dentro de La casa de los famosos Colombia luego de recibir la visita de su esposo, el empresario y creador de contenido Andrés Gómez, durante la dinámica de “congelados”.

La aparición ocurrió pocas horas después de que la concursante atravesara un momento de vulnerabilidad dentro del reality, pues se quebró en llanto tras conocer el resultado de una prueba de embarazo que se realizó dentro del programa.

Beba había compartido con sus compañeros que presentaba algunos síntomas e irregularidades menstruales y expresó su deseo de convertirse en madre, por lo que la noticia de que el resultado fuera negativo la afectó emocionalmente.

En medio de ese contexto, la participante recibió la inesperada visita de su pareja durante la gala del 10 de marzo, momento que generó múltiples reacciones entre los televidentes y usuarios de redes sociales.

La visita sorpresa de Andrés Gómez llena de emoción a Beba de la Cruz en 'La casa de los famosos Colombia' - @andyontrade/IG

Mientras los famosos se encontraban reunidos en la sala de la casa estudio, el “Jefe” anunció la dinámica de ¡congelados!, en la que los participantes deben permanecer inmóviles mientras reciben la visita de un familiar o persona cercana.

En ese momento apareció Andrés Gómez, que sorprendió tanto a su esposa como al resto de habitantes con un mensaje lleno de afecto y apoyo.

“Adivinen quién llegó. Qué gusto conocerlos. Mi amorcito. No te muevas, no te muevas. No sabes cuánto te he extrañado. Demasiado tiempo sin ti. Te amo con mi vida entera, amor. Quiero que recuerdes unas palabras que hicieron mucho sentido a mi vida y que hoy van a hacer sentido a tu vida”, empezó diciendo el empresario.

El empresario continuó su mensaje destacando el desempeño de la participante dentro del reality y animándola a confiar en sí misma.

Equipo de Beba de la Cruz denuncia amenazas y mensajes de odio tras polémica en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía RCN

“Lo estás haciendo superbién. Confía en ti, confía en Dios. Yo sé en mi corazón que todo esto que está pasando no es por casualidad. Todo esto tiene un propósito en Dios. Recuerda nuestra fe en lo que creemos. Yo sé que no estoy aquí para ser tu polo a tierra, sé que pasas situaciones complicadas, pero yo sé que tú tienes esa fe, esa valentía para enfrentar cualquier situación”, añadió el esposo de la participante.

El gesto inesperado de Andrés Gómez en La casa de los famosos Colombia

Durante su intervención, el creador de contenido también quiso dejarle un recuerdo a su esposa para que sintiera su presencia dentro de la casa, pero como no llevó ningún objeto o regalo, tomó una inesperada decisión que dejó sorprendida tanto a Beba como a sus compañeros y al público.

“Yo creo en un amor real, creo que se puede ser fiel, creo que puedes amar sin condición. Aquí está este hombre que adentro y afuera, y no importa dónde estés, te lo va a demostrar. Te voy a dejar... si ves, no traje nada, pero entonces te voy a dejar esto, que es mi camisa. Esta es mi esencia para que te acompañe. Quizá estoy muy lejos, pero es una representación de que estoy contigo”, dijo mientras se quitaba la prenda en vivo y directo.

El inesperado gesto del esposo de Beba de la Cruz tras su visita en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/IG

Luego añadió: “Aquí te la dejo, amor” y la puso sobre las piernas de la participante. Finalmente, luego de que el jefe le indicara que su visita había terminado y que debía abandonar el lugar, Gómez agradeció a algunos de los compañeros de Beba dentro del reality, los cuales ha visto que la han apoyado y acompañado.

“Hey, Valentino, Juanda, Mariana, gracias por cuidarla. En la buena todos”, comentó la pareja de Beba.

La escena generó reacciones inmediatas entre los habitantes de la casa, pero la que más llamó la atención fue la de Valentino Lázaro, quien bromeó con el momento y aprovechó para piropear al hombre.

“Qué rico cuando te quitaste la camisa, papi, delicioso”, dijo entre risas y emocionado.

La reacción de Beba… y el reclamo final

Tras la salida de su esposo, Beba no pudo contener la emoción y expresó el cariño que siente por él mientras sostenía la camisa que le dejó. Incluso acercó la prenda a su rostro y comentó: “Amor, ¡te amo! No joda, huele rico”.

Sin embargo, el emotivo momento también terminó con un pequeño reclamo de la concursante hacia su pareja, que llamó la atención de los seguidores del programa.

Beba de la Cruz rompe en llanto tras emotivo reencuentro con Andrés Gómez en pleno reality 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @andyontrade/IG

“Yo tenía unas ganas de que me diera un beso. ¿Me puedes explicar, Andrés Fernando, qué pasó con el beso?”, dijo entre molestia y risas.

El episodio rápidamente se viralizó en redes sociales, donde muchos seguidores del reality comentaron la intensidad del momento y el gesto del empresario, que incluyó tanto palabras de apoyo como el inesperado detalle de dejarle su camisa dentro de la casa, por lo que muchas personas hablaron de su físico.

“He repetido el vídeo 15 veces“, ”Qué papasito”, “Esa beba está comiendo bueno”, “Lindo ese esposo de Beba”, “Nada más fue a que le vieran los músculos”, “Qué bello todo el apoyo”, dicen algunos de los mensajes.