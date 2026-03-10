Colombia

Zambrano, ganador del ‘Desafío Siglo XXI’, contó que estuvo a punto de matar a su padrastro: “Casi cometo una desgracia”

El medallista colombiano reveló varios detalles de su difícil niñez, los retos familiares y el impulso que lo transformó en un referente del atletismo

Guardar
Entre dificultades familiares y sueños,
Entre dificultades familiares y sueños, aprendió a transformar cada obstáculo en motivación - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Anthony Zambrano, medallista olímpico y el ganador del Desafío Siglo XXI, relató en el programa Los Informantes que a los 10 años enfrentó una fuerte situación cuando estuvo a punto de atacar a muerte al hombre que agredía a su madre. El atleta describió este episodio como uno de los hechos que marcaron su infancia.

El joven deportista, nacido en La Guajira, construyó una trayectoria en el mundo del atletismo pese a que tuvo condiciones de vulnerabilidad familiar y social, llegando incluso a alcanzar logros internacionales y convertirse en el ganador de uno de los realities de competencias más famosos en Colombia en su edición 2025-2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Zambrano tuvo una niñez marcada por la ausencia de una figura paterna y episodios de violencia doméstica. Según su testimonio, su padre biológico nunca lo reconoció legalmente y fue asesinado cuando él tenía entre 5 y 6 años.

Pese a la precariedad económica y una infancia marcada por el trabajo infantil, la determinación de su madre, Miladis Esther Zambrano, los llevó a migrar de Maicao a Soledad, Atlántico: “Yo recogía chatarra, cogía bolsas de cemento, hacía milagros”.

Sin embargo, su madre fue víctima de una relación abusiva: “Mi padrastro le pegaba a mi mamá y un día en su cumpleaños le pegó. Me acuerdo que yo tenía esos mataganados (cuchillos), donde no se atraviesen, yo lo iba a apuñalar pa’ matarlo. Y yo siempre he dicho las personas que tratan de hacerle daño a Zambrano les va peor en la vida. Y esa persona murió como un perro, como un cerdo. Su mismo hijo le pegó un palazo en la frente”.

El recordado capitán de Gamma
El recordado capitán de Gamma tuvo una vida marcada por la ausencia paterna y la lucha diaria - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Zambrano narró que, desde los 8 años, tuvo que hacerse cargo de tareas domésticas y valerse por sí mismo mientras su madre realizaba turnos extensos en la cocina y la atención de restaurantes.

El desarrollo deportivo de Zambrano inició en el colegio María Cano de Barranquilla, donde su profesora Eugenia y el entrenador Ezequiel Suárez notaron su potencial a los 12 años. El joven relató que, ante la imposibilidad de costear calzado adecuado, debutó en atletismo corriendo descalzo en asfalto.

El ganador de la última edición del Desafío indicó que todas las situaciones de su infancia lo hicieron ganar resistencia física y mental, lo que determinó su ingreso al alto rendimiento. El apoyo de un entrenador cubano fue determinante en la preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde alcanzó la medalla de plata en los 400 metros.

El atleta dijo que, en el proceso de preparación, llevó su cuerpo al límite y que las exigencias le produjeron lesiones, lo que lo forzó un año sabático y restringió su participación en eventos posteriores, incluyendo su recuperación para la temporada olímpica de París 2024, que finalmente quedó fuera de su calendario competitivo.

En la entrevista, Zambrano hizo énfasis en la competitividad y resiliencia que consolidó gracias a su madre. Desde su primer contacto con el atletismo, asumió el deporte como una vía de transformación social y personal.

El joven convirtió las heridas
El joven convirtió las heridas de la niñez en logros olímpicos y reconocimiento nacional - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Su victoria en ‘Desafío Siglo XXI’

La victoria de Anthony Zambrano en el programa constituyó una transición significativa en su presencia mediática y diversificación profesional. El atleta explicó en Los Informantes que, tras un periodo sin competencia, una persona cercana le sugirió postularse al reality, convencido de que su perfil híbrido y su capacidad física lo harían destacar.

Aunque admitió que de niño era espectador del programa, dijo que su participación como adulto obedeció exclusivamente a la competitividad: “Con la intención siempre de ganar, no de experimentar”, puntualizó.

El famoso atleta fue uno
El famoso atleta fue uno de los personajes más polémicos de la temporada - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

La producción del reality validó su participación y Zambrano ingresó con la premisa de disputar el primer lugar. Luego de completar el proceso de selección, participó en las grabaciones y resultó ganador, pese a todas las críticas recibidas.

Temas Relacionados

Anthony ZambranoZambranoDesafíoDesafío Siglo XXIColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Corte Constitucional frenó trabas de Nueva EPS y ordenó garantizar transporte a pacientes que requieran tratamiento

Tras revisar varios casos, el alto tribunal concluyó que el sistema de salud debe garantizar las condiciones necesarias para que los usuarios accedan de manera efectiva al servicio

Corte Constitucional frenó trabas de

Envían a la cárcel a excandidato al Senado por presuntos nexos con ‘Papá Pitufo’: otros cuatros expolicías fueron judicializados

El exaspirante Freddy Camilo Gómez Castro fue cobijado con una medida de aseguramiento en centro carcelario mientras se adeltanta la investigación en su contra

Envían a la cárcel a

Atalanta vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Los Gigantes de Baviera buscarán comenzar con el pie derecho la serie ante el cuadro italiano, en condición de visitante

Atalanta vs. Bayern Múnich EN

Súper Astro Sol: resultado oficial y signo ganador hoy, martes 10 de marzo

Esta lotería celebra dos sorteos al día, compruebe los números ganadores del primer sorteo de hoy

Súper Astro Sol: resultado oficial

Elefante Blanco confesó lo primero que hará en el Senado: “Esto no era una estrategia electoral”

Luis Carlos Rúa Sánchez sumó más de 100.000 votos en los comicios del 8 de marzo y afirmó que irá disfrazado en algunas ocasiones al Congreso

Elefante Blanco confesó lo primero
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Exviceministra de Defensa dijo que

Exviceministra de Defensa dijo que bombardeo contra alias Ramiro es uno de los “más exitosos que ha tenido el Gobierno”

Cuatro militares resultaron heridos en un ataque armado en Patía, Cauca; gobernador se pronunció: “No vamos a permitir”

En video: así fue la caída de ‘Ramiro’, la ficha clave de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Antioquia

Masacre de tres personas selló el cierre de la jornada electoral en el sur del Tolima

Pelea entre Gustavo Petro y el Clan del Golfo desata nueva crisis en la mesa de diálogos: “Ha roto su propio acuerdo”

ENTRETENIMIENTO

El Festival Internacional de las

El Festival Internacional de las Artes Vivas se expande por el país: 12 obras llegarán a 15 ciudades con la estrategia Circuitos Vivos

Sofía Petro usó una camiseta durante la jornada electoral que llamó la atención en redes sociales: cuánto cuesta la prenda

Estos son los cambios en ‘La casa de los famosos’: así ‘descartarán’ ahora a los compañeros

Equipo de Beba de la Cruz denunció amenazas y mensajes de odio tras polémica en ‘La casa de los famosos’: prohibió el uso de su imagen

La actriz Anya Taylor-Joy elogió pieza de la diseñadora colombiana Manuela Álvarez durante la Semana de la Moda en París: “Esto es increíble”

Deportes

Atalanta vs. Bayern Múnich EN

Atalanta vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Esto le valdría a Millonarios comprar a Rodrigo Contreras: enorme inversión por el goleador argentino

Galatasaray pegó primero en la Champions League y derrotó al Liverpool en Estambul: Dávinson Sánchez se perderá la vuelta en Anfield

Colombia se juega en Francia el cupo al Mundial de Baloncesto Femenino 2026: rivales y dónde ver los partidos

Técnico de Croacia elogió a la selección Colombia previo al amistoso de la fecha FIFA: “Son bastante fuertes”