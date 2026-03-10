Zambrano, ganador del ‘Desafío Siglo XXI’, contó que estuvo a punto de matar a su padrastro: “Casi cometo una desgracia”

Entre dificultades familiares y sueños, aprendió a transformar cada obstáculo en motivación - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Anthony Zambrano, medallista olímpico y el ganador del Desafío Siglo XXI, relató en el programa Los Informantes que a los 10 años enfrentó una fuerte situación cuando estuvo a punto de atacar a muerte al hombre que agredía a su madre. El atleta describió este episodio como uno de los hechos que marcaron su infancia.

El joven deportista, nacido en La Guajira, construyó una trayectoria en el mundo del atletismo pese a que tuvo condiciones de vulnerabilidad familiar y social, llegando incluso a alcanzar logros internacionales y convertirse en el ganador de uno de los realities de competencias más famosos en Colombia en su edición 2025-2026.

Zambrano tuvo una niñez marcada por la ausencia de una figura paterna y episodios de violencia doméstica. Según su testimonio, su padre biológico nunca lo reconoció legalmente y fue asesinado cuando él tenía entre 5 y 6 años.

Pese a la precariedad económica y una infancia marcada por el trabajo infantil, la determinación de su madre, Miladis Esther Zambrano, los llevó a migrar de Maicao a Soledad, Atlántico: “Yo recogía chatarra, cogía bolsas de cemento, hacía milagros”.

Sin embargo, su madre fue víctima de una relación abusiva: “Mi padrastro le pegaba a mi mamá y un día en su cumpleaños le pegó. Me acuerdo que yo tenía esos mataganados (cuchillos), donde no se atraviesen, yo lo iba a apuñalar pa’ matarlo. Y yo siempre he dicho las personas que tratan de hacerle daño a Zambrano les va peor en la vida. Y esa persona murió como un perro, como un cerdo. Su mismo hijo le pegó un palazo en la frente”.

Zambrano narró que, desde los 8 años, tuvo que hacerse cargo de tareas domésticas y valerse por sí mismo mientras su madre realizaba turnos extensos en la cocina y la atención de restaurantes.

El desarrollo deportivo de Zambrano inició en el colegio María Cano de Barranquilla, donde su profesora Eugenia y el entrenador Ezequiel Suárez notaron su potencial a los 12 años. El joven relató que, ante la imposibilidad de costear calzado adecuado, debutó en atletismo corriendo descalzo en asfalto.

El ganador de la última edición del Desafío indicó que todas las situaciones de su infancia lo hicieron ganar resistencia física y mental, lo que determinó su ingreso al alto rendimiento. El apoyo de un entrenador cubano fue determinante en la preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde alcanzó la medalla de plata en los 400 metros.

El atleta dijo que, en el proceso de preparación, llevó su cuerpo al límite y que las exigencias le produjeron lesiones, lo que lo forzó un año sabático y restringió su participación en eventos posteriores, incluyendo su recuperación para la temporada olímpica de París 2024, que finalmente quedó fuera de su calendario competitivo.

En la entrevista, Zambrano hizo énfasis en la competitividad y resiliencia que consolidó gracias a su madre. Desde su primer contacto con el atletismo, asumió el deporte como una vía de transformación social y personal.

Su victoria en ‘Desafío Siglo XXI’

La victoria de Anthony Zambrano en el programa constituyó una transición significativa en su presencia mediática y diversificación profesional. El atleta explicó en Los Informantes que, tras un periodo sin competencia, una persona cercana le sugirió postularse al reality, convencido de que su perfil híbrido y su capacidad física lo harían destacar.

Aunque admitió que de niño era espectador del programa, dijo que su participación como adulto obedeció exclusivamente a la competitividad: “Con la intención siempre de ganar, no de experimentar”, puntualizó.

La producción del reality validó su participación y Zambrano ingresó con la premisa de disputar el primer lugar. Luego de completar el proceso de selección, participó en las grabaciones y resultó ganador, pese a todas las críticas recibidas.