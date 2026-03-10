Yuli Ruíz y Alejandro Estrada protagonizan pelea que pone en duda su romance en ‘La casa de los famosos’: “Será que me está utilizando”

La creadora de contenido y el actor protagonizaron un incómodo momento en el reality que puso en duda su cercanía - crédito cortesía Canal RCN

La novena semana en La casa de los famosos Colombia comenzó con un giro inesperado en la convivencia tras el conflicto entre Yuli Ruíz y Alejandro Estrada, dos de los participantes más observados por su cercanía en las últimas semanas.

La tensión surgió luego de la reciente gala de eliminación, cuando la dinámica del posicionamiento propició nuevos roces y especulaciones sobre el futuro de la relación entre ambos.

Durante la jornada, Yuli Ruíz enfrentó un fuerte intercambio verbal con Beba de la Cruz y Mariana Zapata, situación que la llevó a solicitar apoyo en el área de psicología del programa.

Al salir de esa consulta, Alejandro Estrada le manifestó su molestia porque esperaba que ella acudiera primero a él. La conversación, que tuvo lugar en la terraza de la casa, evidenció el distanciamiento. “Yo tengo un problema fuerte con Beba y no significa que tú también debas tenerlo. No puedes pretender que yo salga de psicología y lo primero que haga sea buscarte. Yo te dije que no te alejes de Alexa, no tienes que hacerlo por mí”, respondió Ruíz.

La interacción no pasó desapercibida para el público del reality. Las redes sociales se llenaron de comentarios sobre la actitud de Alejandro Estrada y la manera en que ambos gestionan su vínculo en el programa. Algunos seguidores pusieron en duda la naturaleza del acercamiento entre los dos, sugiriendo que la tensión podría marcar un quiebre en la relación.

En otra conversación privada, Ruíz compartió sus inquietudes con Manuela, otra participante. “¿Será que me está utilizando?, el había dicho que yo no soy el prototipo de mujer de él, entonces, ¿por qué se metió conmigo?”, se preguntó, subrayando que ciertas actitudes del actor le parecían “extrañas” y la llevaban a reevaluar la sinceridad del vínculo.

La producción mantiene el foco en el desarrollo de la estrategia individual de cada concursante, mientras el conflicto suma nuevas capas de interés a la competencia. La reacción en redes y la especulación sobre el rumbo de la relación han convertido a Ruíz y Estrada en protagonistas de la conversación mediática sobre el reality, donde cada gesto y palabra adquiere repercusión fuera de la casa.

Otros seguidores del formato castigaron a Alejandro luego de arremeter contra Yuli en medio de una conversación con Alexa, donde asegura que Ruiz se está dejando llevar por el alto porcentaje con el que ha entrado a la sala de eliminación. “Yo también siento seguridad en mí, estuvimos en una placa cabrona y llegué de tercero y Yuli de cuarta y solo porque ahora llegó de segunda en una placa mentirosa, pues no”, dijo Estrada.

Ante este tipo de declaraciones de la pareja, los seguidores del formato han pedido al Jefe de La casa de los famosos que incluya la dinámica del Cine, donde les muestra a los famosos estos clips para alterar la convivencia en el programa.

A medida que el juego avanza, los lazos afectivos y las dudas sobre la autenticidad de los vínculos se consolidan como ingredientes clave de la temporada. La audiencia permanece atenta a la evolución de los participantes, mientras el desenlace de este distanciamiento se perfila como uno de los temas más comentados en esta etapa del concurso.