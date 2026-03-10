Colombia

Tres indígenas asesinados y un niño herido deja combates entre el Clan del Golfo y Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en Aracataca

Las confrontaciones armadas en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta mantienen a comunidades arhuacas en confinamiento, con viviendas destruidas y personas desaparecidas

Enfrentamientos armados entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada dejan comunidades indígenas confinadas en la Sierra Nevada de Santa Marta - crédito @JACOBOSOLANOC 1d

La escalada de violencia en la Sierra Nevada de Santa Marta dejó al menos tres indígenas asesinados y un niño de seis años herido, tras enfrentamientos armados entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidas como Los Pachencas.

Los combates ocurrieron en la zona rural de Aracataca, en el departamento de Magdalena, y mantienen confinadas a varias familias indígenas, además de provocar desplazamientos y una grave emergencia humanitaria en comunidades arhuacas.

Los hechos más críticos se registraron entre el 6 y 7 de marzo en la parte alta de la comunidad indígena Serankwa, donde los enfrentamientos armados incluyeron el uso de explosivos.

Según los reportes preliminares, una granada detonada durante los combates causó la muerte de una persona, mientras que varios civiles resultaron heridos, entre ellos un niño de seis años. En total, al menos seis integrantes de la comunidad arhuaca sufrieron lesiones.

Además de las víctimas mortales y los heridos, las autoridades reportaron la desaparición de dos mujeres, lo que ha incrementado la preocupación entre los líderes comunitarios y las organizaciones de derechos humanos.

Integrantes de las Autodefensas Conquistadoras
Integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), grupo armado ilegal también conocido como los Pachencas, con presencia en la Sierra Nevada de Santa Marta - crédito Captura de Pantalla Pablo David G./Instagram

Durante los combates también se registró destrucción de viviendas, corrales y animales pertenecientes a las familias indígenas, lo que agrava la crisis humanitaria en la zona.

La violencia obligó a suspender las clases en la comunidad y a restringir completamente la movilidad de los habitantes, debido al riesgo que representa la presencia de material bélico sin detonar en los alrededores de los resguardos indígenas.

Ejército reposiciona tropas para retomar el control

Ante el deterioro de la seguridad, el Ejército Nacional de Colombia inició un reposicionamiento de tropas para recuperar el control territorial y facilitar el ingreso de ayuda humanitaria.

Las operaciones cuentan con apoyo de la Policía Nacional de Colombia y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que han desplegado helicópteros y unidades terrestres para consolidar el área.

El comandante del Ejército, el mayor general Royer Gómez Herrera, explicó que las confrontaciones se han presentado en la parte alta de la Sierra Nevada, dentro de territorios habitados por comunidades indígenas.

El comandante del Ejército Nacional de Colombia, Royer Gómez Herrera, explica las operaciones militares desplegadas en la Sierra Nevada de Santa Marta tras los combates entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada - crédito Ejército Nacional

Según el oficial, las tropas están siendo redistribuidas para garantizar la seguridad en la zona y permitir el ingreso de las autoridades judiciales, especialmente de la Fiscalía, así como de organismos de socorro que buscan atender a las familias afectadas por los combates.

De acuerdo con el comandante, varias de las unidades militares que se encuentran en la zona estaban inicialmente comprometidas en el Plan Democracia, estrategia de seguridad destinada a proteger procesos electorales y garantizar el orden público. Sin embargo, debido al agravamiento de la situación en la Sierra Nevada, fue necesario redirigir los recursos militares para responder a la emergencia.

Confinamiento y alerta humanitaria

La Defensoría del Pueblo advirtió que los enfrentamientos han provocado confinamiento total de comunidades indígenas, lo que ha impedido incluso el ingreso de misiones humanitarias a la zona.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que los combates entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra han dejado a la población civil atrapada en medio de la confrontación armada.

La Defensoría del Pueblo pidió
La Defensoría del Pueblo pidió la creación de un corredor humanitario en la zona rural de Aracataca, Magdalena, tras los recientes enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada que han provocado la muerte de un indígena y dejado al menos seis heridos, entre ellos un niño de seis años - crédito @DefensoriaCol/X

Según la funcionaria, además de los muertos y heridos, existen reportes de personas desaparecidas y de familias que no han podido abandonar sus territorios por el riesgo de quedar en medio de los combates.

La Defensoría hizo un llamado urgente a los grupos armados para que permitan la creación de un corredor humanitario que facilite el ingreso de misiones de asistencia y garantice la evacuación de personas en riesgo.

Preocupación por incumplimientos al DIH

La crisis ocurre pocas semanas después de que estos grupos armados participaran en encuentros con el Gobierno Nacional, en los que asumieron compromisos públicos para respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y evitar afectaciones a la población civil.

Sin embargo, el recrudecimiento de los combates en la Sierra Nevada evidencia un deterioro de las condiciones de seguridad en este territorio estratégico del Caribe colombiano, donde distintas organizaciones armadas buscan controlar rutas de movilidad y economías ilegales.

