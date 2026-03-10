Nuevo caso de sicariato en el norte de Bogotá: un hombre recibió cuatro disparos en un ataque con arma de fuego, esto se sabe

Tras conocerse el ataque, usuarios compartieron mensajes en los que advierten sobre el aumento de hechos violentos en distintas zonas de Bogotá - crédito archivo Colprensa

Un nuevo hecho de violencia se registró en el norte de Bogotá. El 10 de marzo un hombre resultó gravemente herido tras un presunto intento de sicariato ocurrido en la calle 161 con carrera 19, en una zona residencial de la capital. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima recibió cuatro impactos de bala en el tórax y en uno de sus brazos. Tras el ataque, el hombre fue auxiliado y trasladado al Hospital Simón Bolívar, donde recibe atención.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las circunstancias en las que ocurrió el atentado aún están siendo investigadas por las autoridades. Por ahora no se ha confirmado la identidad de los atacantes ni de la víctima. En el lugar hicieron presencia unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá, que iniciaron labores de verificación y recolección de información para establecer cómo ocurrió el ataque y dar con los responsables.

Este hecho generó preocupación entre los residentes del sector, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones. Mientras se conocen más detalles sobre este caso, en redes sociales varios ciudadanos han expresado su preocupación por la situación de seguridad en la capital. Tras conocerse el ataque, usuarios compartieron mensajes en los que advierten sobre el aumento de hechos violentos en distintas zonas de Bogotá y pidieron a las autoridades reforzar las medidas de vigilancia para prevenir nuevos episodios de este tipo.

Noticia en desarrollo...