Colombia

Nuevo caso de sicariato en el norte de Bogotá: un hombre recibió cuatro disparos en un ataque con arma de fuego, esto se sabe

Tras el atentado, la víctima fue trasladada al Hospital Simón Bolívar, mientras la Policía adelanta investigaciones para esclarecer lo ocurrido

Guardar
Tras conocerse el ataque, usuarios
Tras conocerse el ataque, usuarios compartieron mensajes en los que advierten sobre el aumento de hechos violentos en distintas zonas de Bogotá - crédito archivo Colprensa

Un nuevo hecho de violencia se registró en el norte de Bogotá. El 10 de marzo un hombre resultó gravemente herido tras un presunto intento de sicariato ocurrido en la calle 161 con carrera 19, en una zona residencial de la capital. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima recibió cuatro impactos de bala en el tórax y en uno de sus brazos. Tras el ataque, el hombre fue auxiliado y trasladado al Hospital Simón Bolívar, donde recibe atención.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las circunstancias en las que ocurrió el atentado aún están siendo investigadas por las autoridades. Por ahora no se ha confirmado la identidad de los atacantes ni de la víctima. En el lugar hicieron presencia unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá, que iniciaron labores de verificación y recolección de información para establecer cómo ocurrió el ataque y dar con los responsables.

Este hecho generó preocupación entre los residentes del sector, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones. Mientras se conocen más detalles sobre este caso, en redes sociales varios ciudadanos han expresado su preocupación por la situación de seguridad en la capital. Tras conocerse el ataque, usuarios compartieron mensajes en los que advierten sobre el aumento de hechos violentos en distintas zonas de Bogotá y pidieron a las autoridades reforzar las medidas de vigilancia para prevenir nuevos episodios de este tipo.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Sicariato en BogotáInseguridad BogotáBogotáNorte de BogotáBalacera en BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

El Icbf habría entregado a cuatro niños a una familia en Jordania; uno de ellos murió torturado por sus padres adoptivos

Yaneth Pardo denunció presuntas irregularidades del instituto en el proceso que terminó con la adopción de sus hijos en el extranjero. Reclama que sus derechos como madre no fueron respetados

El Icbf habría entregado a

Secretaría de Seguridad abrirá convocatoria para contratar 780 Gestores del Orden en Bogotá: requisitos y salario de la oferta

Un nuevo grupo de agentes temporales apoyará la identificación de situaciones críticas en el espacio público, articulando respuestas con entidades estatales y promoviendo la convivencia

Secretaría de Seguridad abrirá convocatoria

Gobierno Petro cambió los requisitos para nombrar los jefes de las superintendencias en Colombia: estos serán los documentos clave

De acuerdo con el Decreto 0226 de 2026, el ajuste legal habilitó postulaciones con trayectorias genéricas y otorga mayor poder de selección directa al Ejecutivo

Gobierno Petro cambió los requisitos

Modesto Aguilera anunció que apelará la decisión de la Corte Suprema que lo condenó por abuso sexual: “La verdad prevalecerá”

El congresista del Atlántico informó que ejercerá los recursos legales correspondientes ante la decisión de primera instancia que lo declaró responsable de acto sexual violento

Modesto Aguilera anunció que apelará

Partido Conservador pidió poner atención a los escrutinios en cuatro departamentos: “Hacemos un llamado”

El proceso de escrutinio consiste en hacer una verificación y consolidación de los resultados consignados en las actas E-14. Puede tardar varios días

Partido Conservador pidió poner atención
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El Ejército Nacional confirmó la

El Ejército Nacional confirmó la muerte de un soldado tras atentado con explosivos en Patía, Cauca

Exviceministra de Defensa dijo que bombardeo contra alias Ramiro es uno de los “más exitosos que ha tenido el Gobierno”

Cuatro militares resultaron heridos en un ataque armado en Patía, Cauca; gobernador se pronunció: “No vamos a permitir”

En video: así fue la caída de ‘Ramiro’, la ficha clave de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Antioquia

Masacre de tres personas selló el cierre de la jornada electoral en el sur del Tolima

ENTRETENIMIENTO

Greeicy Rendón se refirió al

Greeicy Rendón se refirió al drama familiar que atraviesa y cómo inspiró su nueva canción: “Lo que está pasando no me pertenece”

Zambrano, ganador del ‘Desafío Siglo XXI’, contó que estuvo a punto de matar a su padrastro: “Casi cometo una desgracia”

El Festival Internacional de las Artes Vivas se expande por el país: 12 obras llegarán a 15 ciudades con la estrategia Circuitos Vivos

Sofía Petro usó una camiseta durante la jornada electoral que llamó la atención en redes sociales: cuánto cuesta la prenda

Estos son los cambios en ‘La casa de los famosos’: así ‘descartarán’ ahora a los compañeros

Deportes

Ryan Reynolds tendría entre sus

Ryan Reynolds tendría entre sus planes ver al Internacional de Bogotá en Techo próximamente: “Está muy contento con el equipo”

Cuándo se conocerá la convocatoria de la selección Colombia para los amistosos de marzo

Bayern Múnich no tuvo piedad del Atalanta en Champions: goleada 6-1 en octavos y con Luis Díaz de titular

Atlético Nacional estaría dividido por culpa de Diego Arias: conflicto de los dueños con presidente y director deportivo

Jhon Jader Durán arremetió contra ‘El Pibe’ Valderrama en redes sociales: “El que tenga pruebas, que las exponga”