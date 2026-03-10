Hombre simuló accidente de tránsito para ocultar el doble homicidio de su esposa y su bebé en Bogotá

Al descubierto hombre que habría simulado accidente de tránsito para intentar evadir la responsabilidad en la muerte de su hijo y una mujer en Bogotá - crédito Fiscalía General de la Nación

El intento de un hombre por encubrir el presunto homicidio de su hijo y de una mujer mediante la simulación de un accidente de tránsito quedó al descubierto, tras una investigación que desmontó la escena presentada en diciembre de 2025 en Bogotá.

La evidencia reunida por la Fiscalía General de la Nación sostiene que el incidente no fue un siniestro vial fatal, sino una elaborada maniobra para evadir la responsabilidad en un doble crimen.

La madrugada del 12 de diciembre de 2025, los equipos de socorro hallaron un vehículo estrellado en pleno separador vial, a pocos metros del Jardín Botánico de Bogotá. Dentro del automóvil yacían sin vida la mujer y un bebé de 10 meses, mientras un tercer individuo fue rescatado inconsciente.

El dictamen inicial sugería un accidente de tránsito, pero la labor de la policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y los expertos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses desmontó esa hipótesis.

Los peritos certificaron que la mujer tenía una herida en el cuello producida por arma cortopunzante, evidencia imposible de asociar con una colisión. En cuanto al niño, los médicos forenses detectaron lesiones características de un fuerte zarandeo, una técnica de maltrato infantil, producidas incluso antes del supuesto siniestro.

Declaraciones De La Delegada Para La Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo Rivera Sobre Un Accidente De Tránsito Terminó Siendo Un Homicidio - crédito Fiscalía General de la Nación

Los videos de cámaras de seguridad, junto a muestras biológicas recogidas en el automotor, permitieron reconstruir los movimientos de la noche. La evidencia muestra cómo el hombre trasladó primero a la mujer y luego fue a recoger al menor al sector de Villa Luz. Una vez en el automóvil, la madre descubrió que el bebé ya estaba muerto y, en medio de la confrontación, el acompañante habría respondido atacándola con un cuchillo.

Según sostuvo la delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo Rivera, tras consumar el doble homicidio, el sospechoso manipuló la escena: limpió el interior del auto, eliminó objetos incriminatorios, estrelló el vehículo para simular un accidente y acomodó el cuerpo de la mujer en el asiento del conductor. El propio sospechoso habría permanecido con algunas lesiones simulando ser también víctima, a la espera del arribo de las autoridades.

Con los nuevos indicios, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá imputó al investigado los delitos de homicidio y feminicidio agravados, además de un tercer cargo por ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio. El procesado no aceptó los cargos y deberá permanecer en un centro carcelario mientras avanza el proceso.

Las autoridades mantienen bajo análisis las circunstancias de un hecho ocurrido frente al Jardín Botánico, donde un vehículo fue hallado con dos personas fallecidas y un hombre inconsciente en su interior - crédito Redes Sociales / X

Reconstrucción del supuesto accidente

La muerte de una mujer de entre 30 y 35 años y de un bebé de aproximadamente un año en un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada del viernes 12 de diciembre de 2025 causó consternación en el occidente de Bogotá. El incidente ocurrió cerca del Jardín Botánico, en la intersección de la avenida Mutis con avenida Rojas, donde las autoridades continuaban investigando las causas exactas del suceso.

Las primeras indagaciones revelaron detalles poco comunes. El vehículo involucrado permanecía con una de sus ruedas sobre el separador, pero no presentaba daños graves ni se hallaron indicios de un choque de alta velocidad.

En su momento, Noticias Caracol informó que en el interior del automóvil fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer, y en la parte baja, el de un bebé. Un hombre, ubicado en el asiento del copiloto, fue hallado inconsciente y trasladado de inmediato a un centro médico para recibir atención de urgencia.

El caso ha generado conmoción y dudas entre los habitantes. La falta de daños graves en el vehículo y la ausencia de testigos alimentan el misterio. Las autoridades aún no logran esclarecer los hechos - crédito captura de pantalla / X

Análisis preliminar de las autoridades De acuerdo con los reportes iniciales, las autoridades encontraron la escena sin testigos presenciales y con un panorama que generó confusión. La falta de daños mayores en el vehículo y la ausencia de otros automóviles en el lugar dificultaron la reconstrucción precisa de los hechos. Como medida preventiva, los agentes recomendaron a los ciudadanos utilizar vías alternas, como la avenida Boyacá hacia el sur y la calle 26 hacia el oriente, mientras se desarrollaban las labores de atención y levantamiento.

El accidente, que sucedió cerca de las 3:03 a. m., mantuvo bajo análisis las circunstancias que llevaron al desenlace fatal. Aunque algunos medios coincidieron en describir el incidente como “un choque muy simple”, la realidad es que dos vidas se perdieron y un hombre permanecía bajo observación médica, lo que incrementó la inquietud entre los habitantes de la zona.