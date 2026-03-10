Colombia

Gustavo Bolívar lanzó pulla a Paloma Valencia por designación de Aída Quilcué como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda: “Segregacionismo puro”

El exsenador defendió la inclusión de Quilcué y recordó iniciativas que buscaban dividir el Cauca por razones étnicas

Guardar
Gustavo Bolívar lanzó indirecta contra
Gustavo Bolívar lanzó indirecta contra Paloma Valencia - crédito John Paz/Colprensa - Pedraza Producciones/Montaje Infobae

El candidato presidencial Iván Cepeda anunció este lunes 9 de marzo de 2026 una decisión que marca un hito en la campaña presidencial colombiana: la elección de la lideresa indígena Aída Quilcué como su fórmula vicepresidencial por el Pacto Histórico.

El mensaje, difundido mediante un video en la red social X, presentó a Quilcué como símbolo de resistencia y lucha social, en un contexto donde el debate sobre la inclusión y la diversidad cobra fuerza en la política nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según las palabras de Cepeda, la candidatura conjunta busca representar “lo mejor de las tradiciones, la resistencia, la lucha social, la construcción de un país justo y democrático”.

Aída Quilcué aceptó la invitación del Pacto Histórico y se prepara para recorrer el país junto a Iván Cepeda como su fórmula vicepresidencial - crédito @IvanCepedaCast/X

El también senador subrayó en su intervención que se trata de “una gran complacencia y un honor” poder compartir la fórmula con una lideresa indígena, destacando que el Cric y Quilcué “representan lo mejor de nuestra nacionalidad en un país que requiere justicia y reconocimiento de nuestra diversidad”.

El dirigente enfatizó que Quilcué aceptó la invitación con disposición y compromiso hacia el proyecto colectivo del Pacto Histórico, coalición que agrupa sectores progresistas y alternativos. Este nombramiento ocurre en un escenario político donde la representación de las comunidades indígenas y la defensa de sus derechos generan creciente atención mediática y social.

La lideresa indígena, originaria del Cauca, ha sido reconocida por su trayectoria en la defensa de los derechos de los pueblos originarios, así como por su papel dentro del Congreso de la República. “Para mí es muy placentero que sea alguien de los pueblos indígenas, que tienen toda esa sabiduría, que representan también lo mejor de nuestra nacionalidad”, expresó Cepeda en su pronunciamiento.

Gustavo Bolívar destacó la alianza
Gustavo Bolívar destacó la alianza Cepeda-Quilcué como apuesta por la diversidad nacional - crédito @GustavoBolivar/X

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. El exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar utilizó su cuenta en X para contrastar la decisión de Cepeda con hechos del pasado en el departamento del Cauca.

Bolívar recordó un trino de 2015, donde la senadora y ahora candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, propuso dividir el Cauca entre indígenas y mestizos, calificando ese acto como “segregacionismo puro”.

Tras lo anterior, Bolívar valoró la fórmula Cepeda-Quilcué como un ejemplo de apertura y reconocimiento de la diversidad: “Colombia debe decidir entre quienes levantan muros y quienes tienden puentes; entre quienes dividen la nación y quienes reconocen y respetan nuestra diversidad”, escribió.

El comentario de Bolívar evidenció las tensiones políticas que rodean la presencia indígena en la vida pública colombiana. Frente a esas divisiones, el exsenador del Pacto Histórico remarcó que la alianza con Quilcué responde a una visión de país donde la justicia social y el reconocimiento histórico de los pueblos originarios sean prioridades.

El pragmatismo busca fórmulas con votos. La historia reclama reivindicaciones”, añadió Bolívar, citando el clima de polarización en la contienda.

María José Pizarro respaldó la
María José Pizarro respaldó la designación de Aída Quilcué como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda - crédito @PizarroMariaJo/X

La designación de Aída Quilcué como fórmula vicepresidencial en la campaña del Pacto Histórico recibió un mensaje de respaldo por parte de la congresista María José Pizarro, quien celebró el nombramiento y subrayó la relevancia de la decisión.

En su publicación, Pizarro describió el anuncio como “una designación histórica, que reivindica la historia de los pueblos indígenas, a los movimientos sociales de Colombia y a las mujeres valientes que por generaciones ha parido nuestra tierra”.

La senadora destacó la trayectoria y los valores de Quilcué, a quien definió como “una mujer valerosa y de principios inquebrantables”.

Según Pizarro, la figura de Quilcué evoca a La Gaitana, símbolo de resistencia indígena en la historia nacional. “Admiro a Aída, la digna sucesora de La Gaitana”, escribió la congresista.

Para la integrante del Pacto Histórico, el respaldo a la lideresa indígena no solo tiene un sentido político, sino también personal. En el mensaje, Pizarro expresó: “Aida, de ti solo he recibido solidaridad y afecto. Cuentas con todo mi respaldo en este camino”.

Temas Relacionados

Gustavo BolívarPaloma ValenciaAída QuilcuéIván CepedaFórmula vicepresidencialCandidatos presidencialesElecciones 2026Elecciones Colombia

Más Noticias

Galatasaray vs. Liverpool - EN VIVO: Davinson Sánchez y Yaser Asprilla juegan los octavos de final de la Uefa Champions League, siga aquí el partido

El defensor colombiano fue elegido por la Uefa como el mejor defensor de los play-offs, en donde el cuadro turco eliminó a la Juventus de Italia

Galatasaray vs. Liverpool - EN

Dorado Mañana, resultados último sorteo 10 de marzo de 2026

Como todos los días Infobae Colombia te comparte los resultados del sorteo de este martes de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana, resultados último sorteo

Tres indígenas asesinados y un niño herido deja combates entre el Clan del Golfo y Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en Aracataca

Las confrontaciones armadas en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta mantienen a comunidades arhuacas en confinamiento, con viviendas destruidas y personas desaparecidas

Tres indígenas asesinados y un

Etapa 2 de la Tirreno-Adriático: el colombiano Santiago Buitrago fue el más destacado de la jornada y así le fue a Nairo Quintana

El recorrido contó con un total de 206 kilómetros en la jornada entre Camaiore y San Gimignano, en donde el belga Mathieu van der Poel logró ser más rápido que el mexicano Isaac del Toro

Etapa 2 de la Tirreno-Adriático:

Familia de Medellín pretendía donar 1.000 canastas con huevos, pero fue estafada durante la campaña solidaria: esto pasó

Un grupo familiar, que resultó engañado por una empresa inexistente, perdió una suma millonaria, además de la interrupción total del contacto con los responsables

Familia de Medellín pretendía donar
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre de tres personas selló

Masacre de tres personas selló el cierre de la jornada electoral en el sur del Tolima

Pelea entre Gustavo Petro y el Clan del Golfo desata nueva crisis en la mesa de diálogos: “Ha roto su propio acuerdo”

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminaron en una masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

ENTRETENIMIENTO

Presentadora de RCN sorprendió al

Presentadora de RCN sorprendió al revelar cómo es trabajar con Nicolás Arrieta: “Su primera chamba”

Lokillo Flórez y JP reaccionaron a los comentarios del público por la separación del comediante: revelan cómo quedó su relación

Papá de Tatán Mejía hizo inesperada confesión sobre el romance que tuvo con Amparo Grisales: "Fue novia mía"

Lily Díaz, hija de Diomedes Díaz, se ‘quemo’ en las elecciones al Congreso y Dayana Jaimes lo celebró: “Ser viral no es lo mismo que tener el respaldo en votos”

Karina García ‘le cantó la tabla’ a seguidora que la comparó con Yuli Ruiz en ‘La casa de los famosos’: “Tengo personalidad”

Deportes

Etapa 2 de la Tirreno-Adriático:

Etapa 2 de la Tirreno-Adriático: el colombiano Santiago Buitrago fue el más destacado de la jornada y así le fue a Nairo Quintana

Atalanta vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Etapa 3 de la París-Niza - EN VIVO: nuevo líder en la carrera, Daniel Felipe Martínez escaló hasta el top 10

Galatasaray vs. Liverpool - EN VIVO: Davinson Sánchez y Yaser Asprilla juegan los octavos de final de la Uefa Champions League, siga aquí el partido

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama fue contundente y afirmó que no ve a Jhon Jáder Durán en el Mundial de 2026: “Se sacó solo”