Gustavo Bolívar lanzó pulla a Paloma Valencia por designación de Aída Quilcué como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda: “Segregacionismo puro”

El candidato presidencial Iván Cepeda anunció este lunes 9 de marzo de 2026 una decisión que marca un hito en la campaña presidencial colombiana: la elección de la lideresa indígena Aída Quilcué como su fórmula vicepresidencial por el Pacto Histórico.

El mensaje, difundido mediante un video en la red social X, presentó a Quilcué como símbolo de resistencia y lucha social, en un contexto donde el debate sobre la inclusión y la diversidad cobra fuerza en la política nacional.

Según las palabras de Cepeda, la candidatura conjunta busca representar “lo mejor de las tradiciones, la resistencia, la lucha social, la construcción de un país justo y democrático”.

El también senador subrayó en su intervención que se trata de “una gran complacencia y un honor” poder compartir la fórmula con una lideresa indígena, destacando que el Cric y Quilcué “representan lo mejor de nuestra nacionalidad en un país que requiere justicia y reconocimiento de nuestra diversidad”.

El dirigente enfatizó que Quilcué aceptó la invitación con disposición y compromiso hacia el proyecto colectivo del Pacto Histórico, coalición que agrupa sectores progresistas y alternativos. Este nombramiento ocurre en un escenario político donde la representación de las comunidades indígenas y la defensa de sus derechos generan creciente atención mediática y social.

La lideresa indígena, originaria del Cauca, ha sido reconocida por su trayectoria en la defensa de los derechos de los pueblos originarios, así como por su papel dentro del Congreso de la República. “Para mí es muy placentero que sea alguien de los pueblos indígenas, que tienen toda esa sabiduría, que representan también lo mejor de nuestra nacionalidad”, expresó Cepeda en su pronunciamiento.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. El exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar utilizó su cuenta en X para contrastar la decisión de Cepeda con hechos del pasado en el departamento del Cauca.

Bolívar recordó un trino de 2015, donde la senadora y ahora candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, propuso dividir el Cauca entre indígenas y mestizos, calificando ese acto como “segregacionismo puro”.

Tras lo anterior, Bolívar valoró la fórmula Cepeda-Quilcué como un ejemplo de apertura y reconocimiento de la diversidad: “Colombia debe decidir entre quienes levantan muros y quienes tienden puentes; entre quienes dividen la nación y quienes reconocen y respetan nuestra diversidad”, escribió.

El comentario de Bolívar evidenció las tensiones políticas que rodean la presencia indígena en la vida pública colombiana. Frente a esas divisiones, el exsenador del Pacto Histórico remarcó que la alianza con Quilcué responde a una visión de país donde la justicia social y el reconocimiento histórico de los pueblos originarios sean prioridades.

“El pragmatismo busca fórmulas con votos. La historia reclama reivindicaciones”, añadió Bolívar, citando el clima de polarización en la contienda.

La designación de Aída Quilcué como fórmula vicepresidencial en la campaña del Pacto Histórico recibió un mensaje de respaldo por parte de la congresista María José Pizarro, quien celebró el nombramiento y subrayó la relevancia de la decisión.

En su publicación, Pizarro describió el anuncio como “una designación histórica, que reivindica la historia de los pueblos indígenas, a los movimientos sociales de Colombia y a las mujeres valientes que por generaciones ha parido nuestra tierra”.

La senadora destacó la trayectoria y los valores de Quilcué, a quien definió como “una mujer valerosa y de principios inquebrantables”.

Según Pizarro, la figura de Quilcué evoca a La Gaitana, símbolo de resistencia indígena en la historia nacional. “Admiro a Aída, la digna sucesora de La Gaitana”, escribió la congresista.

Para la integrante del Pacto Histórico, el respaldo a la lideresa indígena no solo tiene un sentido político, sino también personal. En el mensaje, Pizarro expresó: “Aida, de ti solo he recibido solidaridad y afecto. Cuentas con todo mi respaldo en este camino”.