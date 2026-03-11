Aída Quilcué estaría inhabilitada para ser fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda: incurriría en doble militancia

La vicepresidencia de Aida Quilcué en la campaña de Iván Cepeda estaría en la cuerda floja, Roy Barreras estaría implicado - crédito Reuters/Colprensa

El Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), partido en el que milita la senadora Aída Quilcué, dio aval a Roy Barreras en la consulta Frente por la Vida, por lo que se complica su alianza con el candidato del Pacto Histórico.

A horas de la inscripción oficial de la fórmula presidencial de Iván Cepeda y Aída Quilcué, surgió una controversia legal que podría transformar el rumbo de la contienda electoral en Colombia.

La candidatura, cuya formalización está prevista para las 10:00 a. m. del 11 de marzo de 2026 en la Registraduría principal de Bogotá, enfrenta cuestionamientos por una posible inhabilidad de Quilcué, ya que su postulación implicaría incurrir en la denominada doble militancia, lo que podría llevar a la anulación de toda la fórmula.

El obstáculo principal reside en el origen político de Aída Quilcué, que fue elegida senadora en 2022 mediante la circunscripción indígena, con el aval del partido Mais.

A diferencia de otras colectividades afines, el Mais decidió mantener su independencia jurídica frente al proceso de fusión del Pacto Histórico y, de manera explícita, no respaldó la candidatura presidencial de Cepeda. En cambio, otorgó su aval a Roy Barreras, consolidando su apoyo tanto en actos públicos como en registros oficiales.

Los documentos del Consejo Nacional Electoral (CNE) establecen que, para las consultas del 8 de marzo de 2026, la coalición denominada ‘Solo con Roy Ganamos Todos’ quedó integrada formalmente por La Fuerza, partido de Barreras, y el Mais.

El propio CNE inscribió: “Registrar en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas el logosímbolo de la coalición compuesta por el PARTIDO POLÍTICO LA FUERZA y EL MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA SOCIAL- MAIS conformado para inscribir al ciudadano ROY LEONARDO BARRERAS MONTEALEGRE para la consulta denominada ‘FRENTE POR LA VIDA’ a realizarse el 8 de marzo de 2026″, según consta en la resolución del 7 de febrero de 2026. Este aval se mantiene hasta la primera vuelta presidencial.

El Mais no puede avalar ninguna fórmula fuera de Roy Barreras

La ley colombiana impone límites estrictos en cuanto a los respaldos partidistas. Mientras Roy Barreras sea el candidato avalado oficialmente, el Mais no tiene facultades para apoyar a otros aspirantes presidenciales. En términos prácticos, esto implica que ningún congresista electo bajo la bandera del Mais puede respaldar ni aparecer en una fórmula distinta a la que resulte ganadora en la consulta interna del Frente por la Vida.

Como Quilcué todavía detenta su investidura por Mais, su inclusión en el tarjetón presidencial al lado de Iván Cepeda no es viable, ya que el Pacto Histórico carece del apoyo de esa colectividad para la primera vuelta.

La ley 1475 de 2011, en su artículo 2, fija el marco legal: “Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados...”.

La norma también establece que para competir por un cargo electivo bajo una bandera partidista diferente, el congresista debe renunciar a su curul con al menos 12 meses de antelación al primer día de inscripciones.

Antecedente inmediato: el caso de Ángela María Robledo

El caso que más ilumina la situación actual de Quilcué es el de Ángela María Robledo, que en 2018 fue fórmula vicepresidencial junto a Gustavo Petro. Robledo había renunciado días antes a su escaño en la Cámara de Representantes por la Alianza Verde para lanzarse a la Vicepresidencia con Petro. Tras la derrota ante Iván Duque y Martha Lucía Ramírez, ocupó la curul de la oposición que le asigna la ley. Sin embargo, en 2019, el Consejo de Estado anuló su elección tras determinar que incurrió en doble militancia: debió renunciar con 12 meses de anticipación, y no solo con días, a su cargo previo si pretendía presentarse por un partido distinto.

Así lo estableció el alto tribunal: “Considera la Sala que al tener la condición de representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde, la señora Robledo Gómez tenía que renunciar a la curul que ocupaba en la citada corporación pública, con doce meses de antelación, si aspiraba a la Vicepresidencia de la República por una agrupación política distinta de aquella en la cual militaba”.