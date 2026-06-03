Colombia

Testigo de la Fiscalía acusó a la defensa de Ricardo Roa de usar información reservada en el caso por tráfico de influencias

Luis Enrique Rojas afirmó que, durante una actuación oficial, se mencionaron memorandos, acuerdos de confidencialidad e indagaciones corporativas de acceso restringido, un episodio que calificó de grave

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Luis Enrique Rojas, exdirectivo de Hocol, testificó que la defensa de Roa utilizó información interna de Ecopetrol y Hocol sin autorización oficial - crédito Asociación Colombiana de Petróleo y Gas/Colprensa
Luis Enrique Rojas, exdirectivo de Hocol, testificó que la defensa de Roa utilizó información interna de Ecopetrol y Hocol sin autorización oficial - crédito Asociación Colombiana de Petróleo y Gas/Colprensa

El proceso legal contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, tomó un nuevo rumbo tras una denuncia sobre el manejo de información confidencial en su defensa.

Según reveló El Tiempo, un exdirectivo y testigo de la Fiscalía afirmó que, durante una audiencia oficial en la Procuraduría, el abogado de Roa divulgó datos reservados provenientes de investigaciones internas de la compañía.

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El señalamiento lo presentó Luis Enrique Rojas, exdirectivo y expresidente de Hocol S.A., filial de Ecopetrol. Rojas declaró como testigo el 15 de mayo y, de acuerdo con la investigación del medio citado, aportó pruebas que desembocaron en la imputación de cargos contra Ricardo Roa el 11 de marzo.

La denuncia surgió en el expediente por presunto tráfico de influencias relacionado con la compra de un apartamento vinculada a Roa y a sus nexos con el expolicía Juan Guillermo Mancera y el inversionista Serafino Iacono.

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La denuncia de confidencialidad contra Ricardo Roa en Ecopetrol involucra supuesta exposición de datos reservados ante la Procuraduría - crédito Luisa González/Reuters
La denuncia de confidencialidad contra Ricardo Roa en Ecopetrol involucra supuesta exposición de datos reservados ante la Procuraduría - crédito Luisa González/Reuters

En ese contexto, Rojas sostuvo que la defensa de Roa usó información interna de Hocol y Ecopetrol cuyo acceso, según las políticas corporativas citadas por él, está limitado a personal autorizado.

Durante la diligencia, el abogado Juan David León, representante legal de Roa, habría hecho referencias a acuerdos de confidencialidad, memorandos de entendimiento, investigaciones internas y actuaciones reservadas en Hocol y Ecopetrol, según El Tiempo.

Rojas calificó ese episodio como especialmente delicado y dijo al medio citado que: “Estas manifestaciones resultan particularmente graves, pues se refieren a asuntos que, según las propias políticas corporativas de Hocol y Ecopetrol, están sometidos a estricta reserva y confidencialidad y cuyo acceso se encuentra limitado exclusivamente a personal autorizado”.

Rojas también afirmó que durante su declaración recibió advertencias sobre eventuales consecuencias penales por sus testimonios y que se sintió perseguido y hostigado por su condición de testigo.

El testigo de la Fiscalía General de la Nación, Luis Enrique Rojas añadió: “Resulta entonces profundamente preocupante que información cuya existencia ni siquiera ha sido comunicada oficialmente al suscrito haya sido conocida, mencionada y expuesta por el abogado del señor Ricardo Roa durante una diligencia oficial ante la Procuraduría”.

También cuestionó, según el mismo medio, cómo Roa habría podido acceder a ese material mientras se encuentra apartado de sus funciones en Ecopetrol.

Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol, dejó su cargo tras la solicitud del Gobierno debido a los preocupantes resultados financieros de la compañía - crédito Luis Enrique Rojas/LinkedIn
Luis Enrique Rojas afirmó haber recibido advertencias sobre eventuales consecuencias penales tras su declaración como testigo ante la Fiscalía - crédito Luis Enrique Rojas/LinkedIn

Rojas informó que presentó un derecho de petición ante Hocol y Ecopetrol para preguntar por eventuales investigaciones internas en su contra. La respuesta, recibida el 22 de mayo, indicó que no existe ningún proceso disciplinario abierto y que la información relacionada tiene carácter reservado.

Ese dato alimentó la objeción del exdirectivo: si no había sido notificado de un proceso y la compañía le respondió que la información era reservada, sostiene que resulta irregular que esos asuntos fueran mencionados por la defensa de Roa en una diligencia oficial.

Según el medio citado, la Fiscalía y la Procuraduría continúan las investigaciones sobre Roa. El directivo permanece separado de su cargo tras sufrir una fractura en el brazo derecho.

La defensa de Roa, que también fue imputado por violación de topes de campaña, sostiene su inocencia y afirma que podrá probarla dentro de los procesos en curso.

Hasta ahora, los escritos formales de acusación no han sido divulgados y las autoridades siguen evaluando posibles filtraciones irregulares de datos protegidos dentro de este caso.

El expresidente de Hocol denuncia que la pareja de Ricardo Roa intervino en cargos y contratos de Ecopetrol

Luis Enrique Rojas, con más de 25 años de trayectoria en la industria petrolera, enfrentó uno de los momentos más críticos de Hocol durante su gestión - crédito Luis Enrique Rojas/LinkedId
Luis Enrique Rojas, con más de 25 años de trayectoria en la industria petrolera, enfrentó uno de los momentos más críticos de Hocol durante su gestión - crédito Luis Enrique Rojas/LinkedId

El expresidente de Hocol Luis Enrique Rojas afirmó que la pareja de Ricardo Roa entrevistó aspirantes para cargos en Ecopetrol y presionó para direccionar contratos, una denuncia que ya forma parte del expediente que reposa en la Fiscalía General de la Nación dentro de la imputación por tráfico de influencias contra el presidente de la petrolera.

Rojas sostuvo, en una entrevista con Cambio, que Julián Caicedo le dijo que había entrevistado a 500 personas para Ecopetrol antes de que Roa asumiera la presidencia de la compañía.

El exdirectivo añadió que Caicedo y el empresario Juan Guillermo Mancera operaban desde una oficina en Bogotá, donde adelantaban ese filtro de candidatos.

El exdirectivo de Hocol también declaró que no es el único testigo en el caso. “Han sido más de 100 personas las que han declarado en ese proceso. Contra Roa hay testimonios incluso más fuertes que el mío”.

Rojas, hoy testigo clave en el proceso penal contra Roa, aseguró que sostuvo cerca de 15 reuniones con Caicedo, Roa y Mancera. En esos encuentros, relató, le hicieron solicitudes para favorecer intereses de contratación.

La primera petición ocurrió después de una junta directiva en agosto de 2024. Allí, dijo, Roa le pidió beneficiar a Gaxi, empresa vinculada a Mancera, dentro del proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena, en La Guajira.

De acuerdo con el testimonio, en esa conversación le dijeron: “Nuestro amigo Juangui, el Mono” tenía participación en esa compañía”. Rojas identificó a ese socio como Juan Guillermo Mancera.

Rojas añadió que la presión aumentó en una segunda reunión realizada en un apartamento que, según su versión, era arrendado por Airbnb. En ese encuentro, con Roa, Mancera y Caicedo presentes, le preguntaron por qué no avanzaba el proceso con Gaxi.

Cuando respondió que la empresa tenía un capital de apenas $20 millones o $30 millones para uno de los proyectos más grandes del país, le contestaron que no se fijara en ese punto y que el capital sería manejado con aliados, según el relato.

El exdirectivo agregó que, desde noviembre de 2024, empezaron a decirle que no era “del equipo” y que, si no colaboraba, debía renunciar.

Rojas afirmó que, tras sus negativas, comenzó una campaña de persecución e intimidación. Según su versión, el 6 de diciembre de 2024 su vehículo de seguridad fue interceptado por hombres armados a las 4:00.

Después recibió una llamada de una persona que se identificó como comandante de un frente de guerra y le dijo que lo habían contratado para cometer un sicariato en su contra. Rojas aseguró que cuenta con soporte documental de cada episodio denunciado.

“Cada dato de la línea de tiempo, la trazabilidad de las cosas está soportada por un chat, una foto, una conversación, un video, todo”, dijo Rojas. El exdirectivo señaló que esas pruebas ya están en manos de la Fiscalía General de la Nación.

Sobre el papel de Julián Caicedo, Rojas hizo una valoración directa: “Para mí, el más ambicioso es Julián. Pero, en últimas, creo que Ricardo Roa era una buena persona que, por el poder y la presión de su entorno, terminó utilizando el cargo para beneficiarse económicamente”.

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