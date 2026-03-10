Colombia

Estas serían las conexiones que logró establecer el candidato al Senado imputado por presunta colaboración con ‘Papá Pitufo’

El arresto en Bogotá de Freddy Gómez Castro, alias El Intocable, destapó una presunta relación entre operadores políticos y estructuras ilegales que infiltraron entidades estatales y legislativas en Colombia

La Fiscalía señala que el
La Fiscalía señala que el aspirante al Congreso tenía contactos con funcionarios de entidades nacionales y regionales, uniformados de la Policía y miembros de la Polfa - crédito Prensa Camilo Gómez Castro y Policía Nacional

La captura de Freddy Gómez Castro, conocido como “El Intocable”, durante las elecciones al Senado del 8 de marzo, conmocionó al entorno político colombiano.

Acusado de ser el presunto operador clave de una red de contrabando y corrupción vinculada a alias Papá Pitufo, Gómez Castro participaba en los comicios con el respaldo del Partido de la U cuando fue arrestado en Bogotá.

Freddy Camilo Gómez Castro es considerado uno de los articuladores principales de estructuras ilícitas que facilitaron el ingreso y la comercialización de mercancía de contrabando en Colombia, según la Fiscalía.

Señalado por sus presuntos vínculos con entidades estatales, representantes legislativos y funcionarios de servicios de inteligencia, se le atribuye un papel central en el funcionamiento logístico y político de una red que habría evadido ocho billones de pesos en impuestos, y que también es investigada por vinculaciones con el narcotráfico.

Gómez Castro fue director del
Gómez Castro fue director del Ipes durante la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

La trayectoria de Gómez Castro se inició en 2013, cuando firmó dos contratos con la Secretaría de Gobierno de Bogotá, bajo la administración de Gustavo Petro y la dirección de Guillermo Alfonso Jaramillo, hoy ministro de Salud. Estos acuerdos pretendían fortalecer la gobernabilidad local y ejecutar programas de apoyo en comunidades populares.

En febrero de 2015, Petro lo nombró director general del Instituto para la Economía Social (Ipes), entidad orientada al impulso de la economía popular en la capital.

Gómez Castro es profesional en Administración Pública, especialista en Proyectos de Desarrollo y máster en Dirección del Desarrollo Local. Entre 2015 y su salto al escenario nacional con aspiraciones al Senado, su actividad pública dejó de ser visible.

La presunta red de contrabando y el papel de ‘El Intocable’

Desde el año 2025, investigaciones judiciales ubican a Gómez Castro como presunto articulador de las operaciones de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, considerado el mayor contrabandista de Colombia.

Freddy Camilo Gómez, supuesto hombre
Freddy Camilo Gómez, supuesto hombre de confianza de Diego Marín alias Papá Pitufo, fue director del Ipes cuando Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá - crédito Colprensa / Alcaldía de Bogotá

La Fiscalía sostiene que Gómez mantenía relaciones con altos representantes de entidades nacionales, funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y miembros de la Rama Judicial para facilitar el tránsito y la distribución de productos de contrabando.

Documentos recogidos por las autoridades evidenciarían la confianza entre Gómez y Marín Buitrago, así como reuniones en hoteles, restaurantes y oficinas de diferentes ciudades.

Grabaciones de llamadas interceptadas durante 2023 expueron la cercanía entre ambos, y otras pruebas lo vinculan con tareas de expansión logística, además de mencionar conversaciones relacionadas con presuntas actividades de narcotráfico, según información revelada por Noticias Caracol.

Según los informes oficiales, esta estructura ilícita operaba desde puertos clave como Cartagena, Santa Marta y Buenaventura, desplegando redes capaces de evadir impuestos multimillonarios e infiltrarse en entidades estatales.

Conexiones políticas y acceso a las instituciones

El político habría conseguido reunirse
El político habría conseguido reunirse con altas esferas de las instituciones públicas - crédito @runrunpoliticojp/Instagram

La influencia de ‘El Intocable’ no se limitaba al terreno criminal. Registros oficiales mostrarían que Gómez Castro habría ingresado al Congreso de la República en al menos 20 ocasiones entre agosto y septiembre de 2022, usualmente autorizado por figuras como Piedad Córdoba (Pacto Histórico), Ape Cuello (Partido Conservador) y Julia Miranda (Nuevo Liberalismo). Estas visitas coincidirían con debates trascendentes sobre la reforma tributaria y asuntos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), según reportó en su momento la revista Vorágine.

En octubre de 2022, Gómez habría acudido al despacho del entonces director de la Dian, Luis Carlos Reyes, acompañado por William Castellanos, oficial retirado de Policía con experiencia en la seguridad presidencial.

Reyes relató en su momento a La W que ambos intentaron concertar una reunión privada con Córdoba fuera del despacho oficial, invitación que fue rechazada.

“Una vez llegó Camilo Gómez a mi oficina con William Castellanos que había trabajado en cosas de seguridad con el presidente. En algún momento ambos trataron de que yo me reuniera con Piedad Córdoba fuera de mi despacho, insistían que tenía que ser fuera de mi despacho y yo les dije que no”, señaló el exdirector de la Dian al medio radial.

El expediente incluye videos, organigramas atribuidos a Gómez y testimonios que demostrarían su capacidad para mediar ante órganos de control, influir en debates legislativos y acceder a áreas reservadas de inteligencia.

Imputación y futuro judicial de Freddy Gómez Castro

Tras su detención el 8 de marzo de 2026, la Fiscalía ordenó detención preventiva e imputó cargos por soborno y concierto para delinquir. Gómez Castro fue capturado cuando acudía a votar en calidad de candidato al Senado por el Partido de la U; obtuvo 16.698 votos, insuficientes para acceder a una curul.

El proceso judicial sigue en fase de imputación y el acceso a la información permanece restringido. Junto a Gómez Castro han sido procesados exintegrantes de la Policía, presuntamente implicados en la red. Hasta el momento, el acusado se ha declarado inocente y permanece recluido a la espera de las siguientes etapas del expediente penal.

Fabio Cannavaro, DT de Uzbekistán, dimensiona lo que significa jugar contra Colombia en el Mundial 2026: “Tenemos que ser perfectos”

El entrenador europeo de la selección asiática, espera transmitir su experiencia como campeón del mundo al equipo que debutará ante la Tricolor en el Mundial 2026

Procuraduría confirmó la destitución e inhabilidad por 10 años de exdirectivos de El Buen Pastor por facilitar la fuga de Aida Merlano en Bogotá

El Ministerio Público resolvió en segunda instancia mantener las sanciones de diez años contra tres extrabajadores del centro penitenciario, tras constatar irregularidades que favorecieron la evasión de la excongresista

Ella será la ‘influencer’ que representará a Colombia en ‘La Velada del Año 6′, el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos

La colombiana fue confirmada entre los participantes del torneo, donde se enfrentará a la española Fabiana Sevillano, en uno de los combates que más expectativa genera entre la audiencia hispanohablante

Terminó la reunión entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo en el norte de Bogotá: esto acordaron

El excandidato presidencial y exdirector del Dane confirmó que no hubo propuesta formal de Valencia para que él sea la fórmula vicepresidencial de la candidata presidencial

El espíritu de Miguel Uribe Turbay habría estado presente en la celebración de Paloma Valencia: la foto se difundió en las redes sociales

La imagen publicada en la cuenta de la candidata del Centro Democrático generó todo tipo de reacciones; mientras que algunos consideraron que la fotografía pudo ser alterada, otros señalaron que no fue modificada

