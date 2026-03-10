Enrique Gómez criticó una posible alianza entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella: “No es viable”

El director de Salvación Nacional defiende la necesidad de que tanto Paloma Valencia como Abelardo de la Espriella compitan por separado en las elecciones - crédito Colprensa/Reuters/@ABDELAESPRIELLA/X

Tras cumplirse las elecciones del Congreso y las consultas interpartidistas, los partidos políticos enfocarán sus esfuerzos para lo que será las elecciones presidenciales, que se llevarán a cabo el 31 de mayo de 2026.

Ese es el caso de Salvación Nacional que, tras obtener cuatro curules en el Senado y un escaño en la Cámara de Representantes, estarán concentrados para liderar la campaña presidencial del abogado y empresario Abelardo de la Espriella.

Sin embargo, la victoria de Paloma Valencia en la Gran Consulta por Colombia ha dejado abierta la posibilidad de una posible alianza entre los dos aspirantes en la primera vuelta presidencial.

Ante esta situación, Enrique Gómez, senador electo y director nacional de esa colectividad, calificó como “un error político” dicha propuesta, al considerar que no tendría la legalidad para que sea una realidad.

“Nosotros seguimos convencidos de que somos la única opción viable. Somos la opción de la renovación, de la transformación de la política, de una nueva forma de expresar las ideas”, expresó el congresista electo en diálogo con Semana.

De igual manera, Gómez sostuvo que los compromisos firmados de Paloma Valencia en la consulta interpartidista descartaría por completo la posible alianza con De la Espriella. “Legalmente no es posible. Obviamente, la doctora Paloma tiene que cumplir el compromiso de la consulta, inscribir su nombre hasta el 13 de marzo. De otra forma le aplicarían una sanción”, indicó al medio citado.

A criterio de Gómez, la pluralidad de candidaturas dentro de una misma línea ideológica fortalece la democracia. Valoró como positivo que existan dos opciones diversas desde la centroderecha y afirmó que esto podría permitir un cambio de Gobierno.

“Es bueno, es positivo que existan dos opciones fuertes, diversas, diferentes desde la centroderecha que puedan permitirle al país un cambio, un giro radical y dejar atrás esta hora de la izquierda del Gobierno”, aseguró.

Sobre la hipótesis de una renuncia para facilitar una alianza, Enrique Gómez fue contundente: “No, no creo que ese sea el camino. Cualquiera que abandone su mandato comete un error político. El voto de la gente hay que tomarlo en serio. Esa alianza no se ha discutido y no es el camino. La vía es competir en democracia y postularse de cara a la primera vuelta. El pueblo soberano elegirá”.

Finalmente, el senador electo reiteró su rechazo ante la posibilidad de que algunos de los dos candidatos presidenciales sea la fórmula vicepresidencial del otro.

“Defensores de la Patria es un movimiento popular con un mandato superamplio; no solo tiene los resultados de las encuestas que lo ubican como la opción real contra Iván Cepeda, sino que tiene una visión diferente de renovación de la política en la que creemos firmemente (...) por ende, no es posible. Cualquiera que hiciera eso tendría que enfrentar no solo la sanción política, más que merecida, de quienes los han respaldado, sino que tiene unas limitantes muy claras”, concluyó.

Balance de las elecciones al Congreso

De otro lado, Enrique Gómez calificó positivamente los resultados obtenidos por el Movimiento de Salvación Nacional, y señaló que sus logros obedecen a que, según él, la ciudadanía estaría inconforme con los extremos políticos.

“Con mucho beneplácito. Contra todo y contra todos. Contra la mala propaganda de la izquierda y de la derecha, logramos demostrar que, con opinión, con ideas, con valores, se puede ocupar un espacio muy importante. No solo alcanzamos el umbral, sino que logramos esa cuarta curul. Esta es una cuota inicial de lo que viene hacia adelante. Seguimos convencidos de que Abelardo de la Espriella es la alternativa real para frenar a la izquierda”, expresó.

Al referirse a los resultados de La Gran Consulta, en la que salió victoriosa Paloma Valencia, el director de la colectividad política señaló: “La ciudadanía empieza a darse cuenta, a concientizarse del riesgo real que representa el Pacto Histórico, de lo que representa la politiquería de la izquierda. Los resultados de la Gran Consulta reflejan esa preocupación. Desde la centroderecha es muy importante el avance del Centro Democrático”.

No obstante, Gómez aseveró que existe cierta resistencia por parte de ese sector afín al expresidente Álvaro Uribe. “Siento que hay mucho resquemor, mucho resentimiento que es propio de las fuerzas que se vuelven tradicionales y que se acomodan a una estructura donde se confunde el ejercicio democrático con el privilegio y los derechos adquiridos. La democracia es dinámica. Nosotros estamos orgullosos de lo que hemos logrado”, puntualizó.