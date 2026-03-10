Colombia

Enrique Gómez criticó una posible alianza entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella: “No es viable”

El senador electo y director de Salvación Nacional sostuvo que la posible unión entre los candidatos de derecha podría estar en contravia de la legislación colombiana

Guardar
El director de Salvación Nacional
El director de Salvación Nacional defiende la necesidad de que tanto Paloma Valencia como Abelardo de la Espriella compitan por separado en las elecciones - crédito Colprensa/Reuters/@ABDELAESPRIELLA/X

Tras cumplirse las elecciones del Congreso y las consultas interpartidistas, los partidos políticos enfocarán sus esfuerzos para lo que será las elecciones presidenciales, que se llevarán a cabo el 31 de mayo de 2026.

Ese es el caso de Salvación Nacional que, tras obtener cuatro curules en el Senado y un escaño en la Cámara de Representantes, estarán concentrados para liderar la campaña presidencial del abogado y empresario Abelardo de la Espriella.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, la victoria de Paloma Valencia en la Gran Consulta por Colombia ha dejado abierta la posibilidad de una posible alianza entre los dos aspirantes en la primera vuelta presidencial.

Ante esta situación, Enrique Gómez, senador electo y director nacional de esa colectividad, calificó como “un error político” dicha propuesta, al considerar que no tendría la legalidad para que sea una realidad.

Paloma Valencia destaca la memoria
Paloma Valencia destaca la memoria de Miguel Uribe Turbay como motor de su campaña presidencial tras la Gran Consulta por Colombia - crédito Paloma Valencia

Nosotros seguimos convencidos de que somos la única opción viable. Somos la opción de la renovación, de la transformación de la política, de una nueva forma de expresar las ideas”, expresó el congresista electo en diálogo con Semana.

De igual manera, Gómez sostuvo que los compromisos firmados de Paloma Valencia en la consulta interpartidista descartaría por completo la posible alianza con De la Espriella. “Legalmente no es posible. Obviamente, la doctora Paloma tiene que cumplir el compromiso de la consulta, inscribir su nombre hasta el 13 de marzo. De otra forma le aplicarían una sanción”, indicó al medio citado.

A criterio de Gómez, la pluralidad de candidaturas dentro de una misma línea ideológica fortalece la democracia. Valoró como positivo que existan dos opciones diversas desde la centroderecha y afirmó que esto podría permitir un cambio de Gobierno.

FOTO DE ARCHIVO. El candidato
FOTO DE ARCHIVO. El candidato a la presidencia de Colombia Abelardo De La Espriella habla en una entrevista con Reuters en Bogotá, Colombia, 11 de febrero, 2026. REUTERS/Luisa González

“Es bueno, es positivo que existan dos opciones fuertes, diversas, diferentes desde la centroderecha que puedan permitirle al país un cambio, un giro radical y dejar atrás esta hora de la izquierda del Gobierno”, aseguró.

Sobre la hipótesis de una renuncia para facilitar una alianza, Enrique Gómez fue contundente: “No, no creo que ese sea el camino. Cualquiera que abandone su mandato comete un error político. El voto de la gente hay que tomarlo en serio. Esa alianza no se ha discutido y no es el camino. La vía es competir en democracia y postularse de cara a la primera vuelta. El pueblo soberano elegirá”.

Finalmente, el senador electo reiteró su rechazo ante la posibilidad de que algunos de los dos candidatos presidenciales sea la fórmula vicepresidencial del otro.

“Defensores de la Patria es un movimiento popular con un mandato superamplio; no solo tiene los resultados de las encuestas que lo ubican como la opción real contra Iván Cepeda, sino que tiene una visión diferente de renovación de la política en la que creemos firmemente (...) por ende, no es posible. Cualquiera que hiciera eso tendría que enfrentar no solo la sanción política, más que merecida, de quienes los han respaldado, sino que tiene unas limitantes muy claras”, concluyó.

La alianza entre sectores de
La alianza entre sectores de derecha refuerza la presencia de Salvación Nacional en el Congreso - crédito @Enrique_GomezM / X

Balance de las elecciones al Congreso

De otro lado, Enrique Gómez calificó positivamente los resultados obtenidos por el Movimiento de Salvación Nacional, y señaló que sus logros obedecen a que, según él, la ciudadanía estaría inconforme con los extremos políticos.

“Con mucho beneplácito. Contra todo y contra todos. Contra la mala propaganda de la izquierda y de la derecha, logramos demostrar que, con opinión, con ideas, con valores, se puede ocupar un espacio muy importante. No solo alcanzamos el umbral, sino que logramos esa cuarta curul. Esta es una cuota inicial de lo que viene hacia adelante. Seguimos convencidos de que Abelardo de la Espriella es la alternativa real para frenar a la izquierda”, expresó.

Al referirse a los resultados de La Gran Consulta, en la que salió victoriosa Paloma Valencia, el director de la colectividad política señaló: “La ciudadanía empieza a darse cuenta, a concientizarse del riesgo real que representa el Pacto Histórico, de lo que representa la politiquería de la izquierda. Los resultados de la Gran Consulta reflejan esa preocupación. Desde la centroderecha es muy importante el avance del Centro Democrático”.

No obstante, Gómez aseveró que existe cierta resistencia por parte de ese sector afín al expresidente Álvaro Uribe. “Siento que hay mucho resquemor, mucho resentimiento que es propio de las fuerzas que se vuelven tradicionales y que se acomodan a una estructura donde se confunde el ejercicio democrático con el privilegio y los derechos adquiridos. La democracia es dinámica. Nosotros estamos orgullosos de lo que hemos logrado”, puntualizó.

Temas Relacionados

Enrique GómezPaloma ValenciaAbelardo de la EspriellaElecciones presidenciales Colombia 2026Candidatos presidencialesPrimera vuelta presidencialElecciones 2026Elecciones ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Tirreno Adriático 2026 - EN VIVO HOY, etapa 2: siga el minuto a minuto de Nairo Quintana y a los colombianos en acción

El recorrido cuenta con un total de 206 kilómetros en la jornada entre Camaiore y San Gimignano y cuenta con Brandon Rivera, Santiago Buitrago y Fernando Gaviria

Tirreno Adriático 2026 - EN

Mujer colombiana les dio a probar Bienestarina a su esposo y suegra alemanes y así reaccionaron: “Repitió tres veces”

La reacción evidenció la curiosidad como un valor cultural asociado a este producto para los colombianos

Mujer colombiana les dio a

Pico y Placa en Bogotá: evita multas este martes 10 de marzo de 2026

Verifica cuáles son los autos que no tienen permitido circular este día si planeas conducir en la ciudad

Pico y Placa en Bogotá:

Galatasaray vs. Liverpool - EN VIVO: Davinson Sánchez y Yaser Asprilla juegan los octavos de final de la Uefa Champions League, siga aquí el partido

El defensor colombiano fue elegido por la Uefa como el mejor defensor de los play-offs, en donde el cuadro turco eliminó a la Juventus de Italia

Galatasaray vs. Liverpool - EN

Luis Díaz relató las dificultades que enfrentó para llegar al fútbol de élite, antes del partido contra el Bayern Múnich por Champions League

En entrevista oficial con el canal de la UEFA, la estrella de la selección Colombia recordó sus comienzos a nivel profesional

Luis Díaz relató las dificultades
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre de tres personas selló

Masacre de tres personas selló el cierre de la jornada electoral en el sur del Tolima

Pelea entre Gustavo Petro y el Clan del Golfo desata nueva crisis en la mesa de diálogos: “Ha roto su propio acuerdo”

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminaron en una masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón lanza indirectas a

Yina Calderón lanza indirectas a Westcol y pone en duda el fin de su rivalidad en redes sociales

Shakira publicó un video con sus momentos más rockeros e invitó a sus seguidores a votar por ella para el Salón de la Fama del Rock & Roll

Falleció el odontólogo de Lina Tejeiro, Pautips, Paola Jara y otras celebridades: quién era Jimmer Hernández

La Liendra le confesó a Roberto Velásquez lo que realmente piensa de su paso por ‘La casa de los famosos’: “No me hace pero nada de falta”

Silvia Corzo se casó y así fue la emotiva ceremonia: “Le digo que sí a la vida y me digo que sí”

Deportes

Galatasaray vs. Liverpool - EN

Galatasaray vs. Liverpool - EN VIVO: Davinson Sánchez y Yaser Asprilla juegan los octavos de final de la Uefa Champions League, siga aquí el partido

Luis Díaz relató las dificultades que enfrentó para llegar al fútbol de élite, antes del partido contra el Bayern Múnich por Champions League

Etapa 2 de la Tirreno Adriático - EN VIVO con Nairo Quintana, Brandon Rivera, Santiago Buitrago y Fernando Gaviria en acción

Atalanta vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Revelan de cuánto será la incapacidad de Falcao con Millonarios: se perdería el próximo clásico contra Nacional