El encuentro entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez será el 13 de marzo en la frontera entre Colombia y Venezuela, confirmó la Cancillería

Para el viernes 13 de marzo de 2026 se dará el primer encuentro entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Así lo confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, confirmando que el lugar del encuentro será el puente internacional Atanasio Girardot, ubicado en la frontera entre el municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander, Colombia) y el estado de Táchira (Venezuela).
En un comunicado, la Cancillería colombiana destacó que el lugar establecido para el primer encuentro entre ambos mandatarios obedece a un “simbolo de cooperación entre los dos países”.
Noticia en desarrollo...
