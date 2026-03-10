El Ejército Nacional confirmó la muerte de un soldado tras atentado con explosivos en Patía, Cauca

La explosión de una mina antipersonal, atribuida a un grupo armado residual, cobró la vida de un soldado y provocó lesiones a otros dos, lo que llevó al cierre total de la vía Panamericana en Patía - crédito Ejército Nacional

Un soldado profesional murió y dos resultaron heridos tras la activación de un artefacto explosivo en el municipio de Patía, Cauca, durante operaciones de control territorial del Ejército Nacional.

El hecho ocurrió el 10 de marzo de 2026, según comunicó el Comando de la Brigada 29, unidad adscrita a la Tercera División del Ejército Nacional, a través de X. La acción violenta fue atribuida a integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r), Estructura Carlos Patiño, que habrían instalado un campo minado sobre la vía Panamericana.

La activación de un artefacto explosivo durante una operación militar ocasionó la muerte de un uniformado y dejó a otros dos lesionados, según reportaron autoridades y fuentes oficiales en la región

La explosión impactó a un vehículo militar del Grupo Liviano de Caballería N.º 8, que realizaba patrullajes de seguridad en el área. El soldado profesional Ferney Ramos Villalba recibió heridas graves y, pese a su evacuación en helicóptero y la atención médica inmediata en un centro asistencial del departamento, falleció debido a la magnitud de las lesiones.

Otros dos uniformados también sufrieron lesiones y fueron atendidos por personal médico militar; actualmente permanecen en condición estable bajo observación médica.

El soldado profesional Ferney Ramos Villalba falleció pese a la evacuación aérea y los esfuerzos médicos tras sufrir graves lesiones durante el ataque

Reacción institucional y protocolos de seguridad

El Ejército Nacional manifestó su pesar por la muerte del soldado Ramos Villalba y expresó solidaridad con su familia y allegados. De acuerdo con el comunicado oficial, se dispuso de un equipo multidisciplinario para acompañar a los familiares del personal afectado, reafirmando el compromiso institucional de brindar apoyo integral a quienes resultaron afectados por el ataque.

Luego de la explosión, las tropas desplegadas en la zona activaron los protocolos operacionales establecidos. El área fue asegurada para evitar nuevas afectaciones y se coordinó la evacuación segura de los heridos. Los uniformados permanecen en el sector, reforzando las labores de seguridad para proteger tanto al personal como a la población civil, según informó la autoridad militar.

El Ejército Nacional rechazó el acto terrorista, señaló la violación al derecho internacional humanitario y reafirmó su compromiso con la protección de la población del Cauca

El Ejército Nacional rechazó de manera categórica este acto, que calificó como terrorista. La institución castrense subrayó que la acción violó las normas del derecho internacional humanitario y puso en riesgo la vida no solo de los uniformados, también de los habitantes de la región.

Con base en el comunicado difundido en X, la institución continuará con operaciones ofensivas y sostenidas contra las estructuras responsables del atentado. El Comando de la Brigada 29 reiteró su compromiso con la protección de las comunidades del sur del Cauca, subrayando la actuación bajo principios constitucionales y el respeto por los derechos humanos.

Las tropas del Ejército Nacional activaron protocolos de seguridad, aseguraron el área y coordinaron la evacuación de los heridos para evitar mayores afectaciones

Respuesta de la Gobernación del Cauca

Horas antes del pronunciamiento militar, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, confirmó que varios uniformados habían resultado lesionados y envió un mensaje de solidaridad a los afectados.

El mandatario notificó que, tras el ataque, la Gobernación del Cauca activó rutas de atención y mecanismos de coordinación con las autoridades competentes para restablecer el orden y brindar tranquilidad a las comunidades del sur del departamento.

Como parte de las medidas adoptadas, las autoridades ordenaron el cierre total de la vía Panamericana en el sector afectado. Unidades del Ejército y organismos de seguridad realizaron inspecciones en la zona para descartar la presencia de más artefactos explosivos.

La Gobernación del Cauca activó rutas de atención y mecanismos de coordinación con autoridades, además de cerrar la vía Panamericana para garantizar la seguridad de la región

El gobernador Guzmán, en su mensaje difundido en X, aseguró: “No vamos a permitir que el miedo se imponga. Seguiremos siempre de frente con las comunidades, trabajando para proteger su vida, integridad y la tranquilidad de nuestro pueblo, que anhela vivir en paz”.

En redes sociales y plataformas digitales circularon imágenes que evidencian la magnitud del atentado, mostrando el impacto sufrido tanto por el vehículo militar como por el entorno.

La situación en el sur del departamento sigue bajo estrecha vigilancia y las autoridades trabajan en la normalización progresiva del tránsito y la seguridad sobre la estratégica vía Panamericana.