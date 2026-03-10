Daniel Quintero se ‘rajó’ en Medellín: el acusado exalcalde de Medellín perdió su fortín y fue ‘aplastado’ en su propia tierra

Daniel Quintero sacó una mínima votación en la consulta del Frente por la Vida, efectuada el 8 de marzo, en la que fue superado en el país por Roy Barreras - crédito Juan David Duque/REUTERS

En una jornada en la que fue considerado uno de los grandes perdedores, el acusado exalcalde de Medellín Daniel Quintero reconoció su derrota en la consulta interna del Frente por la Vida, parte de la coalición del Frente Amplio, que se realizó el domingo 8 de marzo de 2026. El exmandatario local ni siquiera pudo sacar gran diferencia en su ciudad natal, en la que el apoyo ahora es limitado, tras su polémico paso por el Palacio de la Apujarra entre 2020 y octubre de 2023.

Con el 99,98% de las mesas escrutadas, Quintero apenas obtuvo en todo el país 227.379 votos, frente a los 257.037 que recibió el exembajador y excongresista Roy Barreras, que así tomó una ventaja de alrededor de 30.000 votos. Este fracaso llevó al equipo de Quintero a cancelar el evento de cierre y, minutos después, el exalcalde publicó un video en el que admitió el resultado y felicitó públicamente a Barreras por su ajustada victoria en este ejercicio.

El exalcalde de Medellín, con un escueto pronunciamiento, se refirió a la jornada del 8 de marzo, en la que fracasó en su intento de ser candidato presidencial en la primera vuelta - crédito @QuinteroCalle/X

Para la contienda que lo llevó a ser elegido alcalde, Quintero obtuvo el 27 de octubre de 2019 un total de 304.034 votos, con lo que derrotó -en ese entonces- al candidato del Centro Democrático, Alfredo Ramos Maya, que logró 235.319 apoyos, en una votación que en su momento causó sorpresa.

Sin embargo, casi siete años después, con su imagen afectada por las acusaciones hechas por la Fiscalía y habilitado a última hora por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para participar de la referida consulta, Quintero solo obtuvo 21.084 votos, es decir, el 6,93% de lo que sacó en su elección como alcalde. Aunque son procesos diferentes y el tiempo para hacer campaña se vio interrumpido por decisiones judiciales, en la capital antioqueña ya no le creen.

Daniel Quintero había recibido el aval presidencial de Aico en un evento efectuado en Pasto, decisión que fue rechazada por el Resguardo Indígena Refugio del Sol - crédito Partido Aico

Por su parte, en territorio antioqueño, Quintero sacó 44.641 sufragios. Aunque tanto en la ciudad como en la región venció a Barreras, con una diferencia relativamente considerable (teniendo en cuenta la baja participación), esta votación no correspondió a las expectativas que ambos candidatos habían vendido a la opinión pública sobre el éxito de esta consulta, a la que el presidente Gustavo Petro le retiró el apoyo, al no estar el senador Iván Cepeda.

La dura derrota de Daniel Quintero en Medellín y Antioquia

Fue tan malo el resultado para Quintero, que le alcanza para superar por poco a los votos logrados por el exministro Juan Carlos Pinzón y la periodista Vicky Dávila, que en Medellín obtuvieron 16.706 y 14.515 votos, respectivamente, en La Gran Consulta por Colombia. Y, por otro lado, a la excalcaldesa de Bogotá Claudia López, que recibió 16.058 respaldos; lo que representó una jornada floja para el exmandatario de la capital antioqueña.

La senadora Paloma Valencia fue la gran ganadora de las consultas interpartidistas en Antioquia - crédito Luisa González/REUTERS

En Antioquia, los mencionados registraron números similares a los del exburgomaestre: López sacó 41.066 votos, casi la misma cifra de Quintero; Pinzón recibió 37.393 votos y Dávila 36.660, por citar los casos parecidos a los del exalcalde. Así, nivelado por lo bajo, el exmandatario pasó de agache en una jornada por la que insistió por todas las vías judiciales posibles y, pese a recibir el aval del movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (Aico), su aspiración no cuajó.

En contraste, en la capital antioqueña la senadora Paloma Valencia arrasó y consiguió 324.809 votos en La Gran Consulta en Medellín, aprovechando el respaldo del expresidente Álvaro Uribe. A su vez, en el departamento, la congresista arrolló, con 741.119 sufragios, mientras que Juan Daniel Oviedo, el segundo de este proceso de escogencia aun así triplicó lo que obtuvo el exmandatario, pese a tener orígenes en Bogotá, con 119.497 votos en sus cuentas.