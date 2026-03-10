Colombia entra en el mayor hueco fiscal en décadas: el déficit del Gobierno llegó a 6,4% del PIB en 2025, según Corficolombiana

El déficit fiscal del Gobierno Nacional llegó a 6,4% del PIB en 2025, uno de los niveles más altos registrados en las últimas décadas, según un informe de Corficolombiana- crédito VisualesIA

Colombia enfrenta uno de los desequilibrios más altos en las cuentas del Estado en varias décadas. De acuerdo con un informe de Corficolombiana, en 2025 el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central llegó a 6,4% del Producto Interno Bruto (PIB), un nivel que históricamente solo se había observado en momentos de crisis extraordinarias.

Para entender la magnitud del dato, el déficit fiscal es la diferencia entre lo que el Estado recauda y lo que gasta. Cuando el gasto supera a los ingresos, esa brecha debe cubrirse con endeudamiento.

Según el documento, “Colombia atraviesa la situación fiscal más compleja en décadas”, con cifras comparables a las registradas en la crisis económica de finales de los años noventa o durante la pandemia.

En términos simples, por cada 100 pesos que produce la economía del país en un año, el Gobierno terminó gastando alrededor de 6,4 pesos más de los que tenía disponibles.

El informe señala que el déficit no solo fue alto, sino que también se amplió en otros indicadores que reflejan la presión sobre las finanzas públicas. El llamado déficit primario, que excluye el pago de intereses de la deuda, se ubicó en 3,5% del PIB, el mayor nivel en dos décadas si se deja por fuera el periodo de la pandemia.

Los datos muestran que la raíz del problema está en el comportamiento del gasto. En 2025, el gasto total del Gobierno Nacional Central alcanzó 22,8% del PIB, mientras que los ingresos se mantuvieron cerca de 16,4% del PIB. En pesos corrientes, los ingresos sumaron $302,8 billones, frente a un gasto total de $420,7 billones.

El resultado fue un desbalance de $117,8 billones, que corresponde al déficit fiscal de ese año.

Aunque el resultado final fue 0,7 puntos del PIB menor al previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el informe explica que esa diferencia se debió principalmente a un menor pago de intereses. Esa reducción se logró gracias a operaciones de manejo de deuda que generaron un ahorro equivalente a 1,9 puntos del PIB, lo que compensó parcialmente un aumento del gasto primario y menores ingresos tributarios.

Sin embargo, la tendencia de fondo no cambió. En los últimos tres años el deterioro se ha intensificado. Entre 2022 y 2025 el déficit primario aumentó 2,6 puntos del PIB, impulsado por un incremento del gasto primario de 2,7 puntos, mientras que los ingresos prácticamente no variaron.

El informe plantea que este comportamiento revela un problema estructural: el gasto público crece más rápido que la capacidad de recaudo de la economía. Esto ocurre además en un contexto de crecimiento moderado. La economía colombiana se expandió 2,6% en 2025, y la proyección para 2026 es de 2,3%.

En ese escenario, el aumento del recaudo no alcanza para cubrir el ritmo del gasto.

La situación también genera dudas sobre la financiación de las necesidades del Estado. El documento advierte que la falta de publicación del Plan Financiero de 2026, que normalmente se presenta entre diciembre y febrero, aumenta la incertidumbre sobre cómo se cubrirán los requerimientos de recursos del Gobierno.

A esto se suma otro factor: el volumen de deuda que debe pagarse o renovarse en el corto plazo. Durante 2026 vencen $63 billones de deuda interna, lo que eleva el riesgo de refinanciación y presiona la caja del Gobierno.

El comportamiento reciente del mercado de deuda refleja esas tensiones. Las tasas de los títulos de deuda pública (TES) han subido y algunos vencimientos se acercan al 14%, niveles que no se observaban desde 2022.

El informe también advierte sobre los retos fiscales de los próximos años. Para volver a cumplir con la regla fiscal en 2028, el país necesitaría un ajuste equivalente a entre 3 y 4 puntos del PIB, lo que representaría el mayor esfuerzo de corrección fiscal de la historia reciente.

Las proyecciones para este año indican que el desequilibrio podría continuar ampliándose. Corficolombiana estima que en 2026 el déficit fiscal llegaría a 6,8% del PIB y el déficit primario a 3,7% del PIB, lo que mantendría las cuentas públicas bajo presión y obligaría al Gobierno a recurrir nuevamente al endeudamiento para cubrir la diferencia entre ingresos y gastos.